Україна та Індія підпишуть угоду про співпрацю в аграрній сфері, – Зеленський

Під час візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну були узгоджені угоди про співпрацю між двома країнами у медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з індійським лідером у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні ми погодили... чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією. Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямі, це гуманітарні відносини, це культура", – сказав Зеленський.

За його словами, також підготовлено спільну заяву "про побудову стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічну співпрацю".

"Усе це має зміцнюватися", – додав Зеленський.

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Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді перебуває з одноденним візитом у Києві.