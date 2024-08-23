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Україна та Індія підпишуть угоду про співпрацю в аграрній сфері, – Зеленський

Володимир Зеленський та Нарендра Моді у Києві.

Під час візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну були узгоджені угоди про співпрацю між двома країнами у медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з індійським лідером у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні ми погодили... чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією. Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямі, це гуманітарні відносини, це культура", – сказав Зеленський.

За його словами, також підготовлено спільну заяву "про побудову стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічну співпрацю".

"Усе це має зміцнюватися", – додав Зеленський.

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Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді перебуває з одноденним візитом у Києві.

Автор: 

Зеленський Володимир (2504) Індія (357) Нарендра Моді (1)


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А що краденого рашистами хлібчика замало?
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23.08.2024 17:03 Відповісти

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