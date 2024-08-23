Наслідки підвищення тарифів та відключень світла: Ціни у промисловості зросли за рік на 33%
Індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) у липні зріс на 8,8%, порівняно з червнем.
Насамперед, це сталося внаслідок зростання цін на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, які за місяць зросли ще на 16,9% після стрибка на 28,3% у червні, свідчать дані Державної служби статистики.
Водночас упродовж місяця оптові ціни у добувній промисловості зросли на 0,6%, у переробній – на 1,9%.
У річному вимірі (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) зростання індексу цін виробників у липні прискорилося до 33,3%. В енергетиці цей показник сягнув 60,6%, у добувній промисловості – 10,1%, у переробній – 9,6%.
У червні Індекс цін виробників промислової продукції зріс одразу на 14% після збільшення на 7,2% у травні.
Як повідомлялося, інфляція за підсумками липня у річному обчисленні (порівняно з липнем минулого року) прискорилася до 5,4%, свідчать дані Держстату.
Водночас у липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій.
Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.
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У нас уряд спочатку робить,потім думає...інколи...восени буде "друга серія"...☹️
далі буде..
понаобирали лайна, блін, у сезоні-2019
Його чипляти не можна бо людинка ЗЄрмака.
Цікаво, хто більше наніс шкоди Україні за останні півроку - Роіся чи Міненерго України...
їхні пр0й0би змушують народ.