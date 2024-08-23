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Новини
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Наслідки підвищення тарифів та відключень світла: Ціни у промисловості зросли за рік на 33%

промышленность

Індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) у липні зріс на 8,8%, порівняно з червнем.

Насамперед, це сталося внаслідок зростання цін на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, які за місяць зросли ще на 16,9% після стрибка на 28,3% у червні, свідчать дані Державної служби статистики.

Водночас упродовж місяця оптові ціни у добувній промисловості зросли на 0,6%, у переробній – на 1,9%.

У річному вимірі (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) зростання індексу цін виробників у липні прискорилося до 33,3%. В енергетиці цей показник сягнув 60,6%, у добувній промисловості – 10,1%, у переробній – 9,6%.

У червні Індекс цін виробників промислової продукції зріс одразу на 14% після збільшення на 7,2% у травні.

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Як повідомлялося, інфляція за підсумками липня у річному обчисленні (порівняно з липнем минулого року) прискорилася до 5,4%, свідчать дані Держстату.

Водночас у липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.

Автор: 

промисловість (447) ціни (3437) електроенергія (4233) Держстат (1428)


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Топ коментарі
+11
А на зарплатах адміністрації не пробували економити курви!?
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23.08.2024 16:43
+11
Наслідки ???? Ну купить собі Рінат Леонідович собі яхту та особнячок ..а мудрий нарід так і залишиться самим бідним в європі
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23.08.2024 17:07
+8
Бездарні люди вони бездарні в усьому.
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23.08.2024 17:02
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Ура, ***...
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23.08.2024 16:39 Відповісти
А на зарплатах адміністрації не пробували економити курви!?
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23.08.2024 16:43 Відповісти
Почекайте...далі буде...
У нас уряд спочатку робить,потім думає...інколи...восени буде "друга серія"...☹️
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23.08.2024 16:49 Відповісти
Слава уряду Шмигаля!
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23.08.2024 16:51 Відповісти
Бездарні люди вони бездарні в усьому.
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23.08.2024 17:02 Відповісти
не кажіть дурниць, красти вони вміють
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25.08.2024 13:27 Відповісти
Коли це відомо ,то не вміють.
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25.08.2024 18:15 Відповісти
Наслідки ???? Ну купить собі Рінат Леонідович собі яхту та особнячок ..а мудрий нарід так і залишиться самим бідним в європі
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23.08.2024 17:07 Відповісти
наслідком підвищення тарифів та відключень світла,які привели до зростання ціни у промисловості зросли за рік на 33% .є змова кабміну з енергетичними грабіжниками українського народу...
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23.08.2024 17:36 Відповісти
"хуже нє будет" - кваквартальский сезон-2024....
далі буде..
понаобирали лайна, блін, у сезоні-2019
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23.08.2024 18:07 Відповісти
А затепер електроенергію за кордон премо. Мало нам так прямо скажу треба щоб повилазило бо ще не вилазе. Бо лапшу на вухах тягаємо за собою з зарплатами службов ців цінами на електрику а ще ждемо на газ може тоді й повилазе
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23.08.2024 18:56 Відповісти
А Галущенко молодець.
Його чипляти не можна бо людинка ЗЄрмака.

Цікаво, хто більше наніс шкоди Україні за останні півроку - Роіся чи Міненерго України...
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23.08.2024 19:44 Відповісти
Ну то що, холопи ахметівські, будете й далі патякати, що ваш папік з того ніц не нажився?
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24.08.2024 01:52 Відповісти
Навіть сумнівів немає, що будуть й надалі облизувати рудого таргана.
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24.08.2024 08:46 Відповісти
Одні - за так, інші - за гроші...
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26.08.2024 19:24 Відповісти
вы не правы,вина всему -безнаказанность!
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24.08.2024 09:11 Відповісти
Під@р@си!!!!
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24.08.2024 12:25 Відповісти
Матеріал по-дебільному подано.По перше,не світло вимикають,а електроенергію, бажано автору перечитати фізику за 5А клас.Далі все так само не професійно.Найлегше звинуватити енергетиків,не виклавши розрахунки собівартості продукції у промисловості-виходить споживачі-виробники продукції "хочуть їсти" а енергетики повинні сухарі гризти.Що в енергетиці,що в промисловості апетити ахметових,пінчуків,косюків і т.п. потрібно стримувати і робити це має уряд по справедливості ,а не в угоду тих чи інших олігархів.А платити за
їхні пр0й0би змушують народ.
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24.08.2024 13:00 Відповісти
То есть часть украинской промышленности стало неконкурентоспособной и будет банкротами. А потом окажется в собственности у врага Украины и пособника рашистов Ахметова.
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26.08.2024 09:44 Відповісти
Раньше от так делал с углем, задирая цены, банкротил и отбирал предприятия. Теперь с электричеством.
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26.08.2024 09:47 Відповісти

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