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Україна відновлює експорт електроенергії, – "Укренерго"

електроенергія,електрика,світло,леп

Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

В компанії пояснили, що завдяки прохолоднішій погоді суттєво знизилось споживання електроенергії. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій.

"Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що для нейтралізації профіциту можна або обмежувати генерацію СЕС, або дозволити експорт електроенергії в денні години.

"Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що експорт електроенергії відбуватиметься виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій.

"У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", – запевнили у компанії.

Читайте також: Спала спека: Споживання електроенергії знизилося, відключення не плануються

Як повідомлялося, Україна повністю припинила експорт електроенергії з кінця травня. Влітку в енергосистемі України фіксувався суттєвий дефіцит, у період найбільшого споживання у спекотні дні "Укренерго" було змушене запроваджувати графіки відключень електроенергії для всіх споживачів.

Основними причинами цього були планові ремонти енергоблоків українських електростанцій та втрата понад 9 ГВт генеруючих потужностей внаслідок російських обстрілів навесні.

Автор: 

експорт (3825) електроенергія (4233) Укренерго (1994)


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Топ коментарі
+29
...і саме тому ніякого дефіциту в Україні ніколи не було!
будь який дефіцит генерації можна було перекрити імпортом з ЄС, а всі відключення були і будуть рукотворні!
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23.08.2024 15:57
+25
Это я так понимаю они немормально призывают кацапов херачить еще по нашей энергетике! Мол у нас ее теперь много, так что давайте, кацапчики на слабо поиграем! Зачем вообще об этом заявлять публично? Нашей страной управляют одни дегенераты!
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23.08.2024 16:01
+22
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23.08.2024 15:49
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23.08.2024 15:49 Відповісти
Ну... Особливості роботи в єдиній енергосистемі з ЄС.
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23.08.2024 15:53 Відповісти
...і саме тому ніякого дефіциту в Україні ніколи не було!
будь який дефіцит генерації можна було перекрити імпортом з ЄС, а всі відключення були і будуть рукотворні!
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23.08.2024 15:57 Відповісти
Пропускні спроможності навряд чи дозволяють. І ціна...
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23.08.2024 16:00 Відповісти
Ціна чого? Нової яxти?
Пропускні спроможності можна було за 2,5 роки збільшити в 10 разів, це не нову АЕС побудувати!
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23.08.2024 16:14 Відповісти
Ось тут згоден, але ж ніхто їх не збыльшував... Кілька нових ЛЕП можливо заставили б москалів задуматися над тим, наскільки ефективно лупити по ТЕС, якщо Європа одна перекриє весь дефіцит...
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23.08.2024 16:20 Відповісти
Ну ви обидва профессори мабуть - ЛЕП туда, ЛЕП сюда ! Купити дорогу енергію - раз плюнути !

Красавчікі !
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23.08.2024 18:29 Відповісти
як електрики немає для насосів опалення у багатоповерхівках, то заплатиш і у десять разів дорожче !!!
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23.08.2024 19:02 Відповісти
У нас таке було - теплоенерго бігом ставило генератор.
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24.08.2024 14:15 Відповісти
Шо кацап, нема чого відповісти? ЛЕП будується в десятки разів швидше і дешевше ніж шосе. Зі швидкістю застигання бетону в фундаменті опори!
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24.08.2024 10:40 Відповісти
Як скажеш !
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24.08.2024 14:16 Відповісти
Ту величину дефіциту генерації яку Україна мала в липні і буде мати взимку, імпортом неможливо перекрити, оскільки існує обмеження по пропускній здатності міждержавних ЛЕП.
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23.08.2024 18:53 Відповісти
Немає ніякого "дефіциту генерації" крім рукотворного! Потрібно не заживити всю Україну від ЄС, портібні маневрові пікові потужності! "Обмеження" існує тіки з злонамєрєних головах крадунів з зєльоной шобли.
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24.08.2024 10:44 Відповісти
Я вважаю що кожен має право на власну думку, навіть хибну.
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24.08.2024 11:55 Відповісти
Пропускної здатності ЛЕП не вистачить і ніхто не генерує енергію в таких обсягах в інших країнах
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24.08.2024 08:29 Відповісти
В яких "таких" обсягах? Може про 9ГВт розкажеш побрехеньку? Які були за часи, коли шарашила металургія і десятки енергозбиткових підприємств Бамбаса!
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24.08.2024 10:45 Відповісти
Так тоді і Запорізька АЕС "шарашила" і гідро та електростанції. Пропускної здатності ЛЕП не вистачить компенсувати це все, хоч вся Європа почне виробляти електрику виключно для нас. Не можна ж бути такими неуками
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24.08.2024 10:48 Відповісти
А незя домовитись - ми вам зараз кВт безкоштовно а у зімку ви нам їх повернаєтє, також безкоштовно? Хоча це фантастика. З чого тоді різного гатунку аметови будуть харчуватись.
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23.08.2024 15:57 Відповісти
Ніззя. Вартість електрики коливається навіть впродож дня, не кажучи вже про рік. І визначальним фактором є зростання/зменшення споживання (матеріал географії за 9-й клас). Узимку споживання значно зростає, тому те що "безкоштовно" влітку дуже навіть коштовно взимку.
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23.08.2024 16:29 Відповісти
Це якийсь хромий бартер виходить.
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23.08.2024 18:30 Відповісти
Это я так понимаю они немормально призывают кацапов херачить еще по нашей энергетике! Мол у нас ее теперь много, так что давайте, кацапчики на слабо поиграем! Зачем вообще об этом заявлять публично? Нашей страной управляют одни дегенераты!
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23.08.2024 16:01 Відповісти
Не дегенерати вони, а зрадники.
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23.08.2024 16:08 Відповісти
А так вони не херачать?
Чекають новин від Укренерго,та цілі для ракет обирають виключно з публікацій на цензор?
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23.08.2024 16:24 Відповісти
Не виключно. Але більше половини інформації, спецслужби всього світу, беруть з відкритих джерел
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24.08.2024 19:07 Відповісти
26.08.2024 все по плану! хотів тожі теж про це писати та не став, вже інші випередили.
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26.08.2024 10:16 Відповісти
WTF! А як же відключення? Це по якому?
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23.08.2024 16:07 Відповісти
В компанії пояснили, що завдяки прохолоднішій погоді суттєво знизилось споживання електроенергії. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
А не проще, снизить тарифы?
Потребление возрастет.
И зачем дразнить кацапов? Теперь жди Искандеры...
А мы - очередные длительные отключения.
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23.08.2024 16:22 Відповісти
Ахметову потрібні нові літачки і футболісти...
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23.08.2024 16:29 Відповісти
Так, і чергові 22 мільйонера будуть розважати 50 тис. бідняків.
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23.08.2024 18:31 Відповісти
І не здохне Ах.......Падлюка.
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23.08.2024 16:31 Відповісти
То відключення то експорт і людей тримати за дурнів може досить.
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23.08.2024 16:38 Відповісти
Навіть за добу динаміка змінюється
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24.08.2024 08:31 Відповісти
Яка там динаміка. Я пам'ятаю 1999 рік, світло було тільки вночі а потім поміняли прем'єра і віце-прем'єрів і все стало нормально. Так і зараз людський фактор і гроші.
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24.08.2024 17:54 Відповісти
Тоді були інші причини відключень, почитайте, вся інформація є. Тобто руйнування електростанцій ніяк не впливає на енергосистему. Води питної в Миколаєві немає два роки напевно не з-за війни, а з-за грошей і "людського фактору". І центральне опалення у Харкові має бути - нафіга та ТЕЦ-5 взагалі будувалася - тільки гроші на вітер викинули. Дійсно
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24.08.2024 18:16 Відповісти
Не треба зістрибувати з теми, при чому тут міста, я живу в містечку яке теж покоцане артилерією ну то й що. Позавчора розказували про відключення бо бачте кондиціонери і жара а сьогодні кажуть що похолодало і профіцит. Брешуть навіть про погоду яка уже є а не те що про електроенергію.
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24.08.2024 21:22 Відповісти
Якщо для вас немає різниці між + 35 і +30 то навіть не знаю, що сказати. Міста при тому, що за вашою логікою в Миколаєві немає води, бо брешуть. Війна ні до чого

І саме головне питання: я хочу щось продати (продаю), то навіщо мені періодично зачиняти мою ж крамничку, в котрій я торгую? Який сенс у свідомому відключенню енергії, якщо це такий товар, котрий можна продавати тут і зараз. І взагалі - як будете мати якісь докази, що вас знеструмлюють штучно - тоді буде про що балакати. А так якийсь невіглас щось сказав в Тєлєгє і всі повторюють
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25.08.2024 03:46 Відповісти
Я про те що нам за два дні розказують діаметрально протилежні речі про енергетику і це викликає питання. Ви це розумієте чи знову будете писати про все на світі тільки не по темі.
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25.08.2024 07:45 Відповісти
Я не бачу нічого діаметрально протилежного
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25.08.2024 08:56 Відповісти
То відключення то профіцит за два дні? Це не протилежне? Що з вами?
Може вжее досить вашої ахінеї.
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25.08.2024 09:31 Відповісти
Так це я вимикаю електрику? Профіцит та дефіцит можуть бути навіть на протязі доби. Поміж "зрадами" іноді треба новини відслідковувати - достроково вивели енергоблок АЕС з планового ремонту дві доби тому
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25.08.2024 09:54 Відповісти
Чого до мене причепився? Я що, писав що ти вимикаєш електрику? Звільни мене від себе!
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25.08.2024 13:11 Відповісти
Невже тарифи зменьшаться??????
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23.08.2024 16:56 Відповісти
Ну да, а как иначе то
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23.08.2024 17:04 Відповісти
Наївний! 😁
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23.08.2024 17:20 Відповісти
Этож Украина, тариф на електроенергию уменьшатся как и цена на доллар, топливо просто не может ,
это вам не Европа где Вам может продавать с минусовой ценой електричество в часы профицита ее.
нужным дядям нужно наварится на этой теме, а не раздавать бабло народу.
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25.08.2024 23:57 Відповісти
Всі закупили генератори в Гереги і всі проковтнули чергове підвищення тарифів від Бєні?
Вітаю це вже вдруге.
А Вовік таки має хуцпу...
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23.08.2024 17:12 Відповісти
Тільки вчора з 19 до 23 глдини пів міста сиділи без електроенергії, бо буцімто було жарко, а сьогодні вже заява, що будуть експортувати, бо вже холодно, хоча дивлячись на градусник, нічого не змінилося. Держать, підори, народ за дурнів! 🤬
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23.08.2024 17:24 Відповісти
Оце нас так дурять тай раньше дурили один президент підняв долар в три рази. Тай нічого при другому чудеса . Так как може ціну на електрику скинемо . Та ні ще треба підняти. Щоб у усіх повилазило . Бо не вилазе
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23.08.2024 18:41 Відповісти
Вщент вже очманіли, панове?!
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23.08.2024 18:58 Відповісти
який же дурень буде експортувати енергію задарма? Тарифи підняли, кармани попришивали, тепер можна і експортувати
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23.08.2024 19:04 Відповісти
Як перед кінцем , хапають , давляться , но жеруть! Їм мало кешу , для офшорів , коли в рази підняли тарифи на ел.енергію ! В країні , для ремонту і відновленя енергетичної інфраструктури , коштів достатьньо! Згадайте які мільярди долярів і євро надають , під ці роботи, союзники , партнери ! Навіть з урахуваням того , що крадуть безбожно , їх достатньо! Єрмаківці знайшли нову схему збагачення , продаж ел.енергії " за бугор" ! Помилились в тому , що " втюхували" українцям , з метою довести народ до " ручки" і організувати т.н. " переговоры" з московитами, про нестачу ел.енергії , і це при тому , що схід України , Крим , частина півдня , під окупацією , до 10 млн. українців виїхало за межі держави , а промисловість практично не працює !Що тут зробиш , дуже бажають багато , дуже багато грошей !
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23.08.2024 19:20 Відповісти
Ну так нормально виходить. Підняли майже вдвічі тариф для населення, а на експорт дешевше продають. Підераси!!!
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23.08.2024 21:44 Відповісти
Чому, коли дефіцит електроенергії ціна піднімається, а профіцит не знижується. Вміємо вибирати з каждими виборами все кращих артистів. Ніхто як українець найкраще обманить українця.
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23.08.2024 22:23 Відповісти
справжні суки.. а в жовтні знову будете кричатипроде дефіцит.їздите на людях ніяк не наїсттеся
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23.08.2024 23:25 Відповісти
Грудень 2022: https://tsn.ua/exclusive/v-yakomu-razi-v-********-vimikatimut-svitlo-na-10-12-godin-gerus-opisav-naygirshiy-scenariy-2203474.html В якому разі в Україні вимикатимуть світло на 10-12 годин: Герус описав найгірший сценарій , через три місяці приймають рішення підвищити тариф з 1.68 до 2.64. Блекаути літо 2024, і приймають рішення підвищити тариф до 4.32
Не знаю скільки і що точно було знищено, але бачу що результат виявився доволі вигідний енергоатому, Ахметову, і власникам енергомереж. А тепер згадуємо 2020, коли енергоатом визнав що собівартість виробництва щось там біля 1 грн
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24.08.2024 04:11 Відповісти
Цікаво як тут пани надривають пупок за свій патріотизм, поки на їх шиї їздили, їздять, і будуть їздити. Наче це все якісь різні країни. Я точно не доживу до часу коли тут щось зміниться на краще.
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24.08.2024 04:20 Відповісти
Ну зашибись. Я все збережения потратил в начале лета на экофлоу 2 штуки, старлинк и прочее говно, бо обещали ппц. 200 000 грн просрал, терь на экофлоу кошка отдыхает, удобная тумбочка, старлинк 85 фунтов в месяц (4500 грн вместо 200 от обычного провайдера). И все. Терь экспортируем. Офигеть...
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24.08.2024 12:02 Відповісти
Ну так влітку і був повний звиздець, в цьому плані все правильно обіцяли.
Так, зараз поки що експортуємо, але що воно буде взимку - дідько його знає, тому екофлоу вам ще знадобиться, не хвилюйтеся.
До речі, а нахіба було заморачуватись зі старлінк? Невже в зоні досяжності немає жодного адекватного провайдера з оптикою та батареями на обладнанні?
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24.08.2024 17:02 Відповісти
Провайдер тримає без світла тільки 2 години, а у мене робота вся в інтернеті, якщо б було як обіцяли - я б не зміг працювати взагалі. Провайдер обіцяв замінити акуми на обладнанні, так нічого і не замінив, до того ж вони заряджаються з його слів 8 годин, тому якщо відключення кожні 4 години, то взагалі без світла інтернет не тримають.

Нашугали так що прийшлося брати. До речі ще цей інет з'єднується з франкфурдським сервером, тому вся реклама всі сайти бачать шо "я з Німеччини" і хєрню якусь пропонують, змінюють мову і т.д. хоча 2 роки з Києва не виїзджав...
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24.08.2024 17:08 Відповісти
Екофлоу, гадаю, ************. Тим більше там батарея літій-залізо-фосфатна, пару тисяч циклів та багато років експлуатації. А то мої друзі почали весною 2023-го року на радощах все продавати, це при тому, що восени 22-го купляли дуже дорого. Бо як написали вище - невідомо яка буде осінь-зима. Я собі теж взяв зарядну станцію на 600 Ватт і пару сонячних панелей
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24.08.2024 18:43 Відповісти
У вас не оптика. Акуми не варіант. Весь дім на них кидається і вистачає на годину. А потім їм добу треба заряджатись
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24.08.2024 19:12 Відповісти
Ппц ще буде, не засмучуйтесь
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24.08.2024 19:14 Відповісти
А тарифи не хочуть знизити знову? Одразу експорт...
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24.08.2024 18:32 Відповісти
Хочуть, але соромляться
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24.08.2024 22:23 Відповісти
>завдяки прохолоднішій погоді суттєво знизилось споживання електроенергії.
36 градусов, холодно б..
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24.08.2024 22:58 Відповісти

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