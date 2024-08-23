Україна відновлює експорт електроенергії, – "Укренерго"
Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".
В компанії пояснили, що завдяки прохолоднішій погоді суттєво знизилось споживання електроенергії. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій.
"Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції", – зазначається у повідомленні.
В "Укренерго" уточнили, що для нейтралізації профіциту можна або обмежувати генерацію СЕС, або дозволити експорт електроенергії в денні години.
"Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", – йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" наголосили, що експорт електроенергії відбуватиметься виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій.
"У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", – запевнили у компанії.
Як повідомлялося, Україна повністю припинила експорт електроенергії з кінця травня. Влітку в енергосистемі України фіксувався суттєвий дефіцит, у період найбільшого споживання у спекотні дні "Укренерго" було змушене запроваджувати графіки відключень електроенергії для всіх споживачів.
Основними причинами цього були планові ремонти енергоблоків українських електростанцій та втрата понад 9 ГВт генеруючих потужностей внаслідок російських обстрілів навесні.
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будь який дефіцит генерації можна було перекрити імпортом з ЄС, а всі відключення були і будуть рукотворні!
Пропускні спроможності можна було за 2,5 роки збільшити в 10 разів, це не нову АЕС побудувати!
Красавчікі !
Чекають новин від Укренерго,та цілі для ракет обирають виключно з публікацій на цензор?
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А не проще, снизить тарифы?
Потребление возрастет.
И зачем дразнить кацапов? Теперь жди Искандеры...
А мы - очередные длительные отключения.
І саме головне питання: я хочу щось продати (продаю), то навіщо мені періодично зачиняти мою ж крамничку, в котрій я торгую? Який сенс у свідомому відключенню енергії, якщо це такий товар, котрий можна продавати тут і зараз. І взагалі - як будете мати якісь докази, що вас знеструмлюють штучно - тоді буде про що балакати. А так якийсь невіглас щось сказав в Тєлєгє і всі повторюють
Може вжее досить вашої ахінеї.
это вам не Европа где Вам может продавать с минусовой ценой електричество в часы профицита ее.
нужным дядям нужно наварится на этой теме, а не раздавать бабло народу.
Вітаю це вже вдруге.
А Вовік таки має хуцпу...
Не знаю скільки і що точно було знищено, але бачу що результат виявився доволі вигідний енергоатому, Ахметову, і власникам енергомереж. А тепер згадуємо 2020, коли енергоатом визнав що собівартість виробництва щось там біля 1 грн
Так, зараз поки що експортуємо, але що воно буде взимку - дідько його знає, тому екофлоу вам ще знадобиться, не хвилюйтеся.
До речі, а нахіба було заморачуватись зі старлінк? Невже в зоні досяжності немає жодного адекватного провайдера з оптикою та батареями на обладнанні?
Нашугали так що прийшлося брати. До речі ще цей інет з'єднується з франкфурдським сервером, тому вся реклама всі сайти бачать шо "я з Німеччини" і хєрню якусь пропонують, змінюють мову і т.д. хоча 2 роки з Києва не виїзджав...
36 градусов, холодно б..