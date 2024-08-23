Україна відновлює експорт електроенергії, – "Укренерго"

Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

В компанії пояснили, що завдяки прохолоднішій погоді суттєво знизилось споживання електроенергії. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій.

"Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що для нейтралізації профіциту можна або обмежувати генерацію СЕС, або дозволити експорт електроенергії в денні години.

"Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що експорт електроенергії відбуватиметься виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій.

"У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", – запевнили у компанії.

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Як повідомлялося, Україна повністю припинила експорт електроенергії з кінця травня. Влітку в енергосистемі України фіксувався суттєвий дефіцит, у період найбільшого споживання у спекотні дні "Укренерго" було змушене запроваджувати графіки відключень електроенергії для всіх споживачів.

Основними причинами цього були планові ремонти енергоблоків українських електростанцій та втрата понад 9 ГВт генеруючих потужностей внаслідок російських обстрілів навесні.