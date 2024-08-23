Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс на останній понеділок серпня

Курс гривні залишається стабільним щодо долара і зміцнився після падіння до історичних мінімумів щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 26 серпня, на рівні 41,2236 грн/$, порівняно із 41,2881 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 14 копійок – до 45,8406 грн за євро. Напередодні він опускався до нового історичного мінімумуна рівні 45,9826 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.