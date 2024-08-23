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Новини
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Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс на останній понеділок серпня

гривня,бюджет,гроші,інфляція

Курс гривні залишається стабільним щодо долара і зміцнився після падіння до історичних мінімумів щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 26 серпня, на рівні 41,2236 грн/$, порівняно із 41,2881 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 14 копійок – до 45,8406 грн за євро. Напередодні він опускався до нового історичного мінімумуна рівні 45,9826 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2159) гривня (1538) курс (1491) НБУ (9258) обмін валюти (693)


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Годі займатись цією безкінечною гуйньою щодо падіння-укріплення гривні!
Остогидло!
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23.08.2024 16:21 Відповісти
Ого! Аж на 6 копійок. Ну я тоді на вихідні спокійний...
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23.08.2024 16:39 Відповісти
Ой, міцна! Але ж - туди-сюди, на копійчинах робляться величезні статки. З якого hera гривня "міцнішає"? Що, новий завод запрацював? Чи війна скінчилася? Не нажеруться ніяк...
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23.08.2024 16:55 Відповісти
Дешева гривня.Дякуємо потужним менеджерам криворожского поца.
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23.08.2024 18:39 Відповісти

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