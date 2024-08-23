Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ для виробників тепла до травня 2025 року
Кабінет Міністрів на засіданні у п'ятницю, 22 серпня, продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу в частині тарифів на паливо для виробників тепла до 30 квітня 2025 року.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.
"Сьогодні уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону", – написав Шмигаль.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що відповідні зміни внесено зміни до постанови Кабміну №812 від 19 липня 2022 року "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам". Її дію продовжено до 30 квітня 2025 (включно).
Як повідомлялося, у 2022 році Кабмін зобов’язав ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогазу", постачати газ виробникам тепла за фіксованою пільговою ціною. З того часу дію цієї норми неодноразово продовжували.
Нагадаємо, у серпні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль