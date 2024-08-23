Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ для виробників тепла до травня 2025 року

Кабінет Міністрів на засіданні у п'ятницю, 22 серпня, продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу в частині тарифів на паливо для виробників тепла до 30 квітня 2025 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Сьогодні уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону", – написав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що відповідні зміни внесено зміни до постанови Кабміну №812 від 19 липня 2022 року "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам". Її дію продовжено до 30 квітня 2025 (включно).

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Як повідомлялося, у 2022 році Кабмін зобов’язав ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогазу", постачати газ виробникам тепла за фіксованою пільговою ціною. З того часу дію цієї норми неодноразово продовжували.

Нагадаємо, у серпні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.