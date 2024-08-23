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Скільки коштує борщ в Україні та Польщі – аналітики порівняли вартість продуктів

борщ

Борщовий набір у Польщі коштує 306,9 грн (29,02 злотого), в Україні – 169,7 грн.

Про це йдеться в підрахунках аналітичного центру Gremi Personal, передає LIGA.net.

Ціни продуктів борщового набору є актуальними на серпень 2024 року. Інгредієнти: свинина (300 грамів), буряк (300 г), картопля (300 г), капуста (300 г), морква (200 г), цибуля (200 г), часник (50 г), томатна паста (70 г), сметана (200 г), зелень (40 г) та приправа.

"Ми бачимо: попри поширений міф, що в Польщі продукти дешевші, Україна все ж таки залишається країною з дешевшими цінами на основні харчові продукти. Звичайно, це пов'язано з відмінностями у рівні життя та середніх доходах населення", – заявила директорка департаменту рекрутації Gremi PersonalАнна Джоболда.

У Польщі мінімальна зарплата з липня 2024 року становить близько $738 (це 4300 злотих брутто, що еквівалентно приблизно 3060 злотих після сплати податків).

В Україні мінімальна заробітна плата з квітня 2024 року становить $200 (8000 грн брутто, 6440 грн після оподаткування).

Середня зарплата в Польщі становить приблизно $1450 (після сплати податків це близько 6000 злотих), в Україні майже $580 (21 800 грн).

Однак аналітики Gremi Personal уточнюють, що для точного аналізу різниці вартості життя в Україні та Польщі слід враховувати комплексний підхід, який передбачає всі ціни, доходи та витрати, щоб зрозуміти реальну картину добробуту населення в кожній країні.

Фундація Gremi Personal є організатором Фестивалю борщу у Польщі, який проходить вже другий рік. 

Автор: 

Польща (2426) продукти (730) ціни (3437)


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Топ коментарі
+25
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23.08.2024 18:49
+24
Взяли найдорожчі магазини в Польщі і порівняли із АТБ.. А ще й в сезон овочів. Маніпулятори хрінови..
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23.08.2024 18:50
+20
Таких цін в Польщі не має.
Наприклад томатна паста коштує 2злотих це 10грн, а не 67грн як вказано в таблиці. По іншим продуктам те саме.
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23.08.2024 18:54
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"польський борщ" це шутка і знущання !!!
у них борщ та вареники - "руські" (себто, українські)

чого не скажеш про їхній бігуш !!!
це дійсно коронна польська страва !!!
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23.08.2024 18:37 Відповісти
Правильно бігус. Але польська кухня відпочиває порівняно з Українською.
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23.08.2024 18:44 Відповісти
бабця казала бігуш, і я так кажу, але готувати не вмію, залишились лише спомини
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23.08.2024 18:52 Відповісти
дарма Ви так !
польська кухня багато чого запозичила із німецької, особливо по мьясних стравах
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23.08.2024 18:55 Відповісти
Я Вас прошу. З Німецької кондитерки я б усе відправив у смітник, без розбору. Що не пробував - гидота. Навіть суб концентрати - шлак. Це я в порівнянні з Рошеном.
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23.08.2024 20:36 Відповісти
Бігос
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23.08.2024 20:34 Відповісти
На рахунок середньої української зарплати у 21800грн - повний звіздьож.
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23.08.2024 22:38 Відповісти
І що тепер значить треба підняти ціну на борщ в Україні.
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23.08.2024 18:42 Відповісти
Ні, це влада натякає. Їсти дишево, то і зарплати не треба підіймати.
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23.08.2024 18:46 Відповісти
Ти докаркаєшся .
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23.08.2024 18:48 Відповісти
якось пропустив новину про перейменування КМІСу
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23.08.2024 18:43 Відповісти
Тільки но зварив, була нагода. Не рахую, скільки затратив, але смачниииий... Дивлюсь на каструлю і чищу часничок. Сало нарізане, горілка є холодна.
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23.08.2024 18:44 Відповісти
Огусто смачного. В неділю також звару на свинних ребрах
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23.08.2024 18:47 Відповісти
Занадто жирний буде. Курка, саме смачне. Саме курка домашня. А реберця треба смажити.
А так, дякую!
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23.08.2024 20:30 Відповісти
Смачного
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23.08.2024 18:48 Відповісти
Зелені, ви насправді й.б.нуті а не тільки "па пріколу".
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23.08.2024 18:48 Відповісти
Прикол відпочиває - тут психіатрія і наркологія .
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23.08.2024 18:50 Відповісти
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23.08.2024 18:49 Відповісти
ото бл...ядське заглядання в очко та потепління відносин з рашкою після Парижу
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23.08.2024 18:54 Відповісти
пересічний виборець після виборів підмився..
і йому морква випала..
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23.08.2024 20:13 Відповісти
Все своє , тільки м'яско купляємо . А на зиму борщові заправки робимо в банки ( морква , цибуля , буряк , помідори, перчик , кріп , олія ..)
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23.08.2024 18:50 Відповісти
Взяли найдорожчі магазини в Польщі і порівняли із АТБ.. А ще й в сезон овочів. Маніпулятори хрінови..
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23.08.2024 18:50 Відповісти
я навіть не розумію який це магазин, бо за ті ж самі 30 зетів можна замовити готовий суп чи борщ
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23.08.2024 19:00 Відповісти
намалювали ціни зі стелі. Свинина з Лідлу 11,99*10,7*0,3= 38,48гривень. І то шинка а не кістки і копита. Капуста 2,99*10,7*0,3 = 9,60гривень.. Щось у них із математикою херово
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23.08.2024 19:11 Відповісти
І рецепт хріновий..300 гр м'яса всього..
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23.08.2024 19:47 Відповісти
Ви купляєте мʼясо в Лідлі???? Це ж як себе треба не любити. Одні гормони і вода ще й до того резистентні до антибіотиків бактерії. Пожалійте своє здоровʼя.
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23.08.2024 20:04 Відповісти
І не намагайтесь. Цифри зі стелі. Мені коли польські ціни потрібні були - я на сайт мережі з доставкою зайшла й все порахувала..
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23.08.2024 19:49 Відповісти
Це порівняння, це брехня й маніпуляція!
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23.08.2024 18:51 Відповісти
Здобули!

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23.08.2024 18:52 Відповісти
Знайшли чим хвалитися! Хто його їв? Взагалі харчові рекорди ставлять там де більше людей нагодували. Наприклад Ісус Христос та Моісей.
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23.08.2024 20:48 Відповісти
Таких цін в Польщі не має.
Наприклад томатна паста коштує 2злотих це 10грн, а не 67грн як вказано в таблиці. По іншим продуктам те саме.
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23.08.2024 18:54 Відповісти
👍👍👍 підтвержую
Gremi Personal нагло бреше
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23.08.2024 19:15 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3506260/***************************************************#comments

ОСь і докази їхньої брехні, виявляється капуста коштує дорожче чим в Україні.
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23.08.2024 21:28 Відповісти
1 злотий - майже 11 гривень на сьогодні.

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23.08.2024 19:47 Відповісти
Да блть, тепер томатна паста не 10грн, а 12... Ну, ніяк не 67...
Відчуваєш різницю?
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23.08.2024 21:35 Відповісти
Да блть, тепер томатна паста не 10грн, а 12..
*******
Не 12, а 22. Тепер правильно, блть.
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25.08.2024 19:23 Відповісти
Gremi Personal обстріли не врахували
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23.08.2024 19:03 Відповісти
Как я вас тварюк зеленых брехливых ненавижу до ломаты в сжатых кулаках!
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23.08.2024 19:08 Відповісти
Про квасолю забули !
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23.08.2024 19:09 Відповісти
в Польщі продукти дешевші ніж в Україні
і це не міф
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23.08.2024 19:12 Відповісти
Та навіть нехай і дрожче будуть в два рази, так поляки в шість разів більше заробляють ніж українці. Ну основна маса людей. Є звичайно і ті хто і в Україні більше заробляють, але це не значний відсоток. Більше крадуть ))
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23.08.2024 19:23 Відповісти
А тепер давайте переведемо українську мінімалку 8000 грн в злоті = це десь приблизно 730 злотих
і польську мінімалку це десь = приблизно 4200 злотих. Так тоді шо тут порівнювати?
В Польщі борщовий набір коштує десь в два рази дорожче, а мінімалка в Польщі майже в шість разів більше. І взагалі, для чого це все викладується? Кому потрібні ці підрахунки?
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23.08.2024 19:20 Відповісти
тут проблема в тому, що 30 злотих за борщовий набір це брехня, м'яко кажучи) з цього можна зробити висновок що ці підрахунки явно не для тих хто живе в Польші
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23.08.2024 19:29 Відповісти
Так, а ч про що? Кому і головне для кого вони цю локшину на вуха вішають?
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23.08.2024 19:52 Відповісти
Чого це брехня?
30 злотих за борщ це реально, тільки це буде 10 літрове відро, а в Україні 3 літрова кастрюля🤣🤣🤣
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23.08.2024 21:29 Відповісти
4200 зл. (бруто) - приблизно 3 200 на руки
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23.08.2024 19:42 Відповісти
Припустим навіть якщо і так. 3000 і 700 є різниця?
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23.08.2024 19:50 Відповісти
зелені наперсточники
крутять ціфрою як циган солнцем
Це мабудь борщ зі скумбріі по 8 грн
який зварила Зеленська
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23.08.2024 19:21 Відповісти
От тільки останнім часом, дуже багато на цензорі зеленої брехні. До чого це?
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23.08.2024 21:30 Відповісти
А скільки в Польщі коштує пів вареника?
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23.08.2024 19:33 Відповісти
Вже десь років 3 не бачив картоплю по 8,40 за кг!
А в Польщі яйця по 17 гривень за штуку є?
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23.08.2024 19:43 Відповісти
кацапьські щі самі дешевші.
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23.08.2024 19:49 Відповісти
А скільки треба працювати на отой ''борщовий набір'' в Польщі і скільки в нас чого не написали? Яка зарплата в нас і яка в Польщі? Порівнювачі хрінові!
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23.08.2024 19:53 Відповісти
Тривалий час мешкав в Польщі. На зарплату в Польщі та по їх цінам не хвилюєшся при купівлях продуктів та одягу в супермаркеті. Їх зарплати вистачає
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23.08.2024 19:54 Відповісти
в 2021 році купував в Польщі м'ясо свинину по 63 грн, в той час в Україні по 150
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23.08.2024 19:55 Відповісти
написав гуглю запит: борщ, сало, горілка..
повилазила якась чортівня.. москворотою .. горилка.. і тд.

пишу гуглю знову: п***ідори українською будь ласка борщ, сало, горілка..

і диво! гугль все зрозумів, нормальні посилання, картинки українською, ..все ідентично..

писи: москалі до всього українського охочі, пишуть про український борщ, як про свій,..
але свого нічого не мають,
бо манкурти та раби.. а той гугль тому не розуміє..

і сидять в гуглі п**д*ори, яких ще й допрошувати треба..
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23.08.2024 20:01 Відповісти
Ги...Ги...та ні падли зелені не треба нас дурити.....А зараз порахуйте скільки борщів зварить поляк на свою зарплатню і скільки ми....
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23.08.2024 20:16 Відповісти
Не вірю. Навіть німці на прикордонні тарятся. Бедренка фореве, лідл нехай цвіте.
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23.08.2024 20:26 Відповісти
що то маловато мяса
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23.08.2024 21:25 Відповісти
Брехня. Лише капуста - 32 грн/кг.
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23.08.2024 22:10 Відповісти
В Україні проводиться м'який повільний голодомор з 2014 року, мільйони пенсіонерів і бідних померло за 10 років через нестачу поживних речовин.
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23.08.2024 22:10 Відповісти
Угу, моя мачуха з голоду, півтора десятка котів тримає, на мінімальну пенсію.
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23.08.2024 23:33 Відповісти
Їба...тим нема спокою🤣🤣🤣
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24.08.2024 04:24 Відповісти
Раніше в нас були м'ясні кіоски(зараз іх перевели в маленькі магазини), то черга з пенсіонерів годину ждала свіжий завоз. Розбирали м'ясо котам і собакам. Дехто висипав курячі лапи прямо біля кіоска, для бродячих собак. Домашні собаки теж збігались. А по 1+1 розказували про пів вареника.
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24.08.2024 06:31 Відповісти
любимое занятие киевского ворья - наплужать рабов-украинцев ,
украинские депутаты с судьями умело сокращают численность населения и расказывают басни про охеренные зряплаты ...
брехливые твари
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23.08.2024 22:58 Відповісти
Так то воно так, але від твоєї писанини дохлим кацапом смердить
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24.08.2024 04:23 Відповісти
https://biz.liga.net/ua/all/prodovolstvie/novosti/vdvichi-dorozhche-u-polshchi-ta-ukraini-porivnialy-vartist-borshchovoho-naboru вийшло в мене в середніх цінах з інтернету 141грн в Україні та 167 грн в Польщі, але не 170-306 грн ,ціна може коливатися в одну та іншу сторону але не в різниці в два рази, хоча можна і два рази досягти найдорожчі та дешевші магазини...
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24.08.2024 00:07 Відповісти
Борщовий набір в Польщі буде приблизно так само коштувати,а може ще й дешевше.А не в тричі дорожче.
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24.08.2024 03:12 Відповісти
В Польщі мінімалка в 4 рази вища.Це колосальна різниця.В нас за мінімалку,чи трішки більше, працює багато людей.
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24.08.2024 03:18 Відповісти
Квасолю в рецепт не додали.
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24.08.2024 08:58 Відповісти

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