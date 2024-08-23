Скільки коштує борщ в Україні та Польщі – аналітики порівняли вартість продуктів
Борщовий набір у Польщі коштує 306,9 грн (29,02 злотого), в Україні – 169,7 грн.
Про це йдеться в підрахунках аналітичного центру Gremi Personal, передає LIGA.net.
Ціни продуктів борщового набору є актуальними на серпень 2024 року. Інгредієнти: свинина (300 грамів), буряк (300 г), картопля (300 г), капуста (300 г), морква (200 г), цибуля (200 г), часник (50 г), томатна паста (70 г), сметана (200 г), зелень (40 г) та приправа.
"Ми бачимо: попри поширений міф, що в Польщі продукти дешевші, Україна все ж таки залишається країною з дешевшими цінами на основні харчові продукти. Звичайно, це пов'язано з відмінностями у рівні життя та середніх доходах населення", – заявила директорка департаменту рекрутації Gremi PersonalАнна Джоболда.
У Польщі мінімальна зарплата з липня 2024 року становить близько $738 (це 4300 злотих брутто, що еквівалентно приблизно 3060 злотих після сплати податків).
В Україні мінімальна заробітна плата з квітня 2024 року становить $200 (8000 грн брутто, 6440 грн після оподаткування).
Середня зарплата в Польщі становить приблизно $1450 (після сплати податків це близько 6000 злотих), в Україні майже $580 (21 800 грн).
Однак аналітики Gremi Personal уточнюють, що для точного аналізу різниці вартості життя в Україні та Польщі слід враховувати комплексний підхід, який передбачає всі ціни, доходи та витрати, щоб зрозуміти реальну картину добробуту населення в кожній країні.
Фундація Gremi Personal є організатором Фестивалю борщу у Польщі, який проходить вже другий рік.
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у них борщ та вареники - "руські" (себто, українські)
чого не скажеш про їхній бігуш !!!
це дійсно коронна польська страва !!!
польська кухня багато чого запозичила із німецької, особливо по мьясних стравах
А так, дякую!
і йому морква випала..
Наприклад томатна паста коштує 2злотих це 10грн, а не 67грн як вказано в таблиці. По іншим продуктам те саме.
Gremi Personal нагло бреше
ОСь і докази їхньої брехні, виявляється капуста коштує дорожче чим в Україні.
Відчуваєш різницю?
*******
Не 12, а 22. Тепер правильно, блть.
і це не міф
і польську мінімалку це десь = приблизно 4200 злотих. Так тоді шо тут порівнювати?
В Польщі борщовий набір коштує десь в два рази дорожче, а мінімалка в Польщі майже в шість разів більше. І взагалі, для чого це все викладується? Кому потрібні ці підрахунки?
30 злотих за борщ це реально, тільки це буде 10 літрове відро, а в Україні 3 літрова кастрюля🤣🤣🤣
крутять ціфрою як циган солнцем
Це мабудь борщ зі скумбріі по 8 грн
який зварила Зеленська
А в Польщі яйця по 17 гривень за штуку є?
повилазила якась чортівня.. москворотою .. горилка.. і тд.
пишу гуглю знову: п***ідори українською будь ласка борщ, сало, горілка..
і диво! гугль все зрозумів, нормальні посилання, картинки українською, ..все ідентично..
писи: москалі до всього українського охочі, пишуть про український борщ, як про свій,..
але свого нічого не мають,
бо манкурти та раби.. а той гугль тому не розуміє..
і сидять в гуглі п**д*ори, яких ще й допрошувати треба..
украинские депутаты с судьями умело сокращают численность населения и расказывают басни про охеренные зряплаты ...
брехливые твари