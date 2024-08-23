Скільки коштує борщ в Україні та Польщі – аналітики порівняли вартість продуктів

Борщовий набір у Польщі коштує 306,9 грн (29,02 злотого), в Україні – 169,7 грн.

Про це йдеться в підрахунках аналітичного центру Gremi Personal, передає LIGA.net.

Ціни продуктів борщового набору є актуальними на серпень 2024 року. Інгредієнти: свинина (300 грамів), буряк (300 г), картопля (300 г), капуста (300 г), морква (200 г), цибуля (200 г), часник (50 г), томатна паста (70 г), сметана (200 г), зелень (40 г) та приправа.

"Ми бачимо: попри поширений міф, що в Польщі продукти дешевші, Україна все ж таки залишається країною з дешевшими цінами на основні харчові продукти. Звичайно, це пов'язано з відмінностями у рівні життя та середніх доходах населення", – заявила директорка департаменту рекрутації Gremi PersonalАнна Джоболда.

У Польщі мінімальна зарплата з липня 2024 року становить близько $738 (це 4300 злотих брутто, що еквівалентно приблизно 3060 злотих після сплати податків).

В Україні мінімальна заробітна плата з квітня 2024 року становить $200 (8000 грн брутто, 6440 грн після оподаткування).

Середня зарплата в Польщі становить приблизно $1450 (після сплати податків це близько 6000 злотих), в Україні майже $580 (21 800 грн).

Однак аналітики Gremi Personal уточнюють, що для точного аналізу різниці вартості життя в Україні та Польщі слід враховувати комплексний підхід, який передбачає всі ціни, доходи та витрати, щоб зрозуміти реальну картину добробуту населення в кожній країні.

Фундація Gremi Personal є організатором Фестивалю борщу у Польщі, який проходить вже другий рік.