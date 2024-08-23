ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації, – очільник ФДМУ

Столичний торгово-розважальний центр Ocean Plaza майже готовий до приватизації.

Про це голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль розповів у інтерв’ю виданню Liga.net.

"З технічного погляду, Ocean Plaza вже готовий до приватизації. Ми провели всю необхідну підготовчу роботу", – сказав очільник ФДМУ.

За його словами, наразі комплекс функціонує і генерує дохід.

"Задачу мінімум, як акціонери, UDP (міноритарний акціонер, володіє 33,35% ТРЦ, – ред.) виконали", – зауважив Коваль.

На запитання, чи претендуватиме компанія UDP на приватизацію мажоритарної частки Ocean Plaza, голова ФДМУ зазначив, що наразі UDP офіційно не виявили бажання брати участь в аукціоні.

"Але ми підтримуємо з ними постійний діалог як з акціонерами", – уточнив голова Фонду.

Він додав, що міноритарій не матиме пріоритетного права викупу ТРЦ на торгах.

"У разі публічних торгів, таких як аукціон, пріоритетне право на викуп не діє. UDP має можливість взяти участь в аукціоні на рівних умовах з іншими учасниками", – пояснив Віталій Коваль.

Як повідомлялося, що наразі ФДМУ та міноритарний акціонер UDP намагаються очистити Ocean Plaza від кредитного боргу у розмірі $200 млн перед колишнім російським власником, кіпрською компанією Ethoder Investments родини російських мільярдерів Ротенбергів. Він виник ще під час будівництва ТРЦ.

"Наразі розв'язання питання щодо боргу торгового центру перебуває у судовій площині. Після того, як суд ухвалить остаточне рішення, буде визначено, чи продаватимемо Ocean Plaza разом з його борговими зобов'язаннями, чи без них. А також буде встановлено дату аукціону", – уточнив голова ФДМУ Віталій Коваль.