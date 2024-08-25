Латвія та Україна підписали меморандум із кібербезпеки

Латвія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо кібербезпеки, який створить юридичні рамки для співпраці та забезпечить використання технічних та людських ресурсів у цій сфері.

Про це пише Delfi із посиланням на Міністерстві оборони.



Зазначається, що меморандум сприятиме обміну інформацією між Латвією та Україною про різні кіберзагрози, а також створюватимуться двосторонні канали комунікації з метою покращення оповіщення про кіберінциденти, обміну досвідом та позитивними прикладами.



Крім того, меморандум про взаєморозуміння передбачає співробітництво у сфері освіти, вивчення, розробки та інновацій, організацію спільних публічних заходів та інше.



Меморандум у Києві підписали міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та голова Державної служби спеціальних зв'язків та захисту інформації України Юрій Мироренко.



Спрудс наголосив, що співпраця Латвії та України у сфері кібербезпеки особливо важлива, оскільки надані Україною знання про набутий під час війни досвід дозволять Латвії реалізувати більш продумані рішення, щоб зміцнити стійкість та підвищити готовність як у мирний час, так і у кризових ситуаціях.

Як повідомлялося, у травні Україна та Польща підписали меморандум про співпрацю в цифровій галузі щодо цифрового захисту, захисту даних, зберігання даних, доступу і роботи інтернету.