Росія конфіскувала у Google $100 мільйонів для фінансування підтримки війни, – ЗМІ

У Росії вилучили понад $100 млн у підрозділу американської компанії Google для фінансування підтримки війни проти України.

Про це пише The Telegraph із посиланням на заяву компанії, передає Укрінформ.

"Судові пристави конфіскували активи Google в Росії на суму понад $100 млн, хоча сума, яка нібито підлягала сплаті згідно з рішенням суду, на той час становила менше $12,5 млн. "Царьград" (пропагандистський телеканал – ред.) отримав один мільярд рублів від цієї суми, і, як він заявив, використає ці гроші на підтримку війни Росії проти України", – йдеться у заяві Google.

Зазначається, що судові пристави забрали ці кошти з російських банківських рахунків місцевого підрозділу технологічного гіганта у 2022 році, що призвело до його банкрутства того ж року.

Згідно з судовими документами, керуючі банкрутством підрозділу Google передали кошти російським пропагандистським телеканалам, зокрема державним RT і "Царьград".

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Минулого тижня Google подав позови проти RT, "Царьград" і НФПТ, власника телеканала "Православный Спас" російського олігарха Костянтина Малофєєва до судів у США та Великій Британії.

Компанія вказала, що російські суди "наклали безпрецедентні штрафи і вибіркові юридичні санкції проти Google у спробі обмежити доступ до інформації про наші сервіси та як покарання за дотримання нами міжнародних санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб".