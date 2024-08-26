Україна зацікавлена збільшити товарообіг з Індією у п’ять разів, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість збільшити товарообіг з Індією у 3-5 разів від існуючого.

Про це він заявив у інтерв’ю індійським ЗМІ, відповідаючи на питання, чи обговорював він із індійською стороною питання про участь Індії у процесі відновлення України, передає Укрінформ.

"Наші економісти і економічні команди проговорюватимуть відповідний напрямок. Я дуже зацікавлений у 3, у 5 разів збільшити товарообіг. Це не так багато, якщо чесно. Це – повернутися до наших кращих часів. Ось чого хочеться. Ми хочемо і можемо це зробити. Ми будемо відкриті у всіх напрямках. Де індійська сторона буде за – ми кожен з напрямків збільшимо і не будемо нічого блокувати. Це я гарантую", – поінформував він.

Відповідаючи на питання, очільник української держави зазначив, що обговорював із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді загалом питання технологій.

"І я хотів бути повністю чітким і зрозумілим для прем’єр-міністра у тому, що ми відкриті до великих угод, якщо на те буде готовність Індії. Ми готові – обмінюватися технологіями, купляти, виробляти, відкривати представництва індійських компаній тут або наших компаній у Індії. Ми готові до цього діалогу, до цієї роботи", – запевнив Зеленський.

Як повідомлялося, під час візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну 23 серпня були узгоджені угоди про співпрацю між двома країнами у медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.