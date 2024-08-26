"Укрзалізниця" наростила вантажопотік і може знизити тариф на вантажі для залучення нових клієнтів, – експерт

У першому півріччі 2024 року обсяг перевезень "Укрзалізницею" вантажів збільшився на 17%, і компанія додатково отримала понад 6,5 млрд грн. Тобто, є тенденція збільшення вантажообігу, а це основний показник, який впливає на прибутковість УЗ. Тепер компанія може знизити тариф – щоб залучити ще більше клієнтів, та активізувати розвиток економіки.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"У ситуації нарощення обсягів перевезень має йтися про зниження тарифів, щоб ще більше відправників вантажів поверталося на "Укрзалізницю". І всі очікували, що "Укрзалізниця" на тлі того, що суттєво зростає вантажопотік, практично в 1,5 рази, якщо порівнювати місяць на місяць 2022 з 2023 роком, буде знижувати тарифи. Адже у 2022 році тарифи на вантажні перевезення підвищили одномоментно на 70%!", – нагадав Каленков.

Він зауважив, що зниження вантажних тарифів УЗ на 20-25% дозволить експортерам переорієнтуватися на "Укрзалізницю" – тобто, вантажопотік зросте ще раз, і "Укрзалізниця" заробить ще більше.

"Але замість цієї здорової, нормальної бізнес-логіки "Укрзалізниця" йде дивним шляхом: що більше грошей ми отримуємо з бізнесу у вигляді тарифів, то більше ми витратимо. І відповідно, зі всіх витрачених грошей частина піде ліворуч. Тому у цій ситуації це економічно необґрунтовано абсолютно, це корупційно", – впевнений експерт.

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Він висловив переконання, що ініціатива щодо чергового підвищення тарифу, на цей раз – під виглядом "гармонізації", це яскравий приклад економічно необґрунтованого рішення, яке украй негативно вплине на бізнес.

"Тарифи збільшилися у гривнях у 2,5 рази, але навіть у доларах вони збільшились у 1,5 раза. Це впливає на собівартість, а відповідно – на конкурентоспроможність нашої продукції. Ми і так через війну та перебої з логістикою втратили велику кількість наших традиційних ринків. А зараз будемо ще втрачати через собівартість", – резюмував Каленков.

Нагадаємо, керівник УЗ Євген Лященко заявив, компанія планує чергове підвищення тарифів, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

У відповідь у Асоціації добувних підприємств (НАДПУ) заявили, що підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення матиме вкрай негативні наслідки для добувної промисловості та загалом для обороноздатності України. Натомість Укрзалізниці варто було б знизити тарифи для стимулювання економіки, адже рентабельність вантажних перевезень вже досягла 27%.