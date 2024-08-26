У Польщі хочуть запровадити короткий робочий тиждень

Польський уряд підтвердив, що до кінця своїх повноважень у 2027 році внесе поправки до Трудового кодексу, щоб скоротити робочий час.

Як пише Euractiv, планується або запровадити чотириденний робочий тиждень, або семигодинний робочий день.



"Буде визначено, чи кращим варіантом буде скоротити середню тривалість робочого тижня з 40 до 35 годин або запровадити чотириденний робочий тиждень", – оголосила міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Агнешка Дзем’янович-Бонк.



За даними опитувань, популярнішим варіантом є додатковий вихідний. Скорочення робочого тижня підтримують 70% роботодавців країни.



П'ятиденний робочий тиждень із вихідною суботою у Польщі запровадили ще в 1952 році.



В уряді підтримують заплановані зміни. За словами Дзем’янович-Бонк, за відносно хорошою економічною ситуацією, вимога скоротити робочий день, щоб люди мали більше часу для своєї сім’ї, розвитку та відпочинку, має сприйматися серйозно.



"Дослідження показують, що чим довше ми працюємо, тим більше ми відчуваємо стрес і втому. Ще одна година на роботі не обов’язково означає ще одну годину ефективності", – сказала вона виданню новин Dziennik Gazeta Prawna.

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Водночас міністерка державних фінансів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч скептично ставиться до ідеї скорочення робочого тижня.



"У нас демографічна криза. Ще 15 років тому на одного пенсіонера в Польщі працювало аж чотири людини. Зараз менше трьох, а до 2050 року буде лише два", – сказала вона приватному мовнику Polsat News у п’ятницю ввечері.



За таких умов, чотириденний робочий тиждень – не той напрямок, яким має рухатися країна, вважає урядовиця.



Очікується, що робота над внесенням змін до Трудового кодексу набере активізується восени і може бути завершена наступної весни.



Згідно з даними Євростату, поляки працюють у середньому 40,5 години на тиждень, що є другим найдовшим показником у ЄС після Греції. Середній показник по ЄС становить 37,5 години, а світовий – 34,2 години.