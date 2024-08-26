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Новини Війна
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Путін назвав війну проти України головною умовою економічного розвитку Росії

путін

Успіх російської армії у війні проти України є головною умовою подальшого розвитку Росії.

Про це заявив президент РФ Владімір Путін на нараді з чиновниками кабміну та Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

За словами Путіна, на "успішне завершення спеціальної військової операції" (так у Росії називають розв'язану проти Украни повномастшабну війну, – ред.), у тому числі "зміцнення економічної бази" для потреб армії, має бути націлена економічна політика уряду Росії протягом найближчих шести років.

"Реалізуючи наші плани, ми в першу чергу спираємося на стан справ у економіці, оскільки саме індустріальний, торговий, логістичний, фінансовий потенціал визначає ресурсні, бюджетні можливості держави, формує кошти, які виділяються на ключові, системно значущі завдання", – сказав Путін.

За словами президента РФ, зараз економіка Росії "продовжує зростати хорошими темпами". За пів року ВВП додав 4,6%, промислове виробництво – 4,4%, а обробні галузі, до яких належить зокрема ВПК, – 8%, навів він статистику Росстату.

Доходи російського бюджету збільшилися більш ніж на третину, а "підприємства, трудові колективи працюють стабільно та ритмічно", сказав Путін. Він додав, що "потрібно посилити позитивні тенденції в реальному секторі", зміцнювати "інфраструктурний каркас" країни.

Залежність від війни

Минулого року, згідно з офіційною статистикою, ВВП Росії додав 3,6%, а до літа поточного темпи зростання сягали 5%.

Але економічний бум, про який звітує влада РФ, цілком і повністю забезпечений війною: випуск військових товарів підскочив з 2022 року на 60%, тоді як цивільні галузі стагнують.

Раніше німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.

Більшість провідних експертів із російської економіки вважають, що Кремль намагатиметься зберегти воєнну економіку якомога довше і після війни.

Враховуючи те, скільки радянських танків і боєприпасів було знищено, військовій промисловості доведеться витратити роки на поповнення цих запасів. Проти переходу на мирні рейки виступатимуть і ті, хто є бенефіціарами війни й не можуть розраховувати на зняття санкцій.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну

Автор: 

путін володимир (1053) росія (14183)


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Топ коментарі
+14
Тобто поки йде війна - існує росія. Закінчується війна - закінчується росія.
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26.08.2024 16:23
+14
ось воно як..., а давайте допоможемо, ще 5-7 нпз вщент + стільки ж нафтосховищ у мінус й все піде, як по маслу...
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26.08.2024 16:25
+10
Геморой головного мозку !
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26.08.2024 16:28
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Тобто поки йде війна - існує росія. Закінчується війна - закінчується росія.
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26.08.2024 16:23 Відповісти
Саме так. ***** тут не збрехав
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26.08.2024 16:50 Відповісти
ось воно як..., а давайте допоможемо, ще 5-7 нпз вщент + стільки ж нафтосховищ у мінус й все піде, як по маслу...
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26.08.2024 16:25 Відповісти
Геморой головного мозку !
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26.08.2024 16:28 Відповісти
и паралельно с этим наши идиоты обесценивают гривну и не спешат списывать международные долги для Украины - если бы списали, у нас бы курс был довоенным - 8 грн. за доллар, 11 за евро. А так - куда всё катится - непонятно, где наши союзники, почему они обесценивают наши жизни? Почему Украина не присоединяется к зоне евро?
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26.08.2024 16:40 Відповісти
Шо значить "списати міжнародні борги"? Вас приклад Венесуели нічому не навчив? Чи вам наказано нести хєрню з методички, то ви й несете?
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26.08.2024 16:43 Відповісти
мдя, познанія в економіці у вас нижче нуля, десь на рівні кріпаків царської росії
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26.08.2024 16:43 Відповісти
Взагалі-то Україна якраз до зони євро і приєднується.
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26.08.2024 17:25 Відповісти
тогда почему мы рассчитываемся не евро, а гривной? Сколько это будет продолжаться?
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27.08.2024 09:37 Відповісти
3,14рас горбатий.
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26.08.2024 16:46 Відповісти
Дедуган сидит на шпагате. Видимо крошечные яйца в такой позе помогают. Победить не может проиграть тоже. А в войне не бывает ничьих. И да, спасибо зеледенту за его видение мира в глазах путлера...
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26.08.2024 16:50 Відповісти
А насправді у війнах не буває переможців. "Переможцем" у війнах називають умовно ту сторону, яка понесла найменше втрат.
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26.08.2024 17:27 Відповісти
Переможець - це країна (або будь яка істота), що лишає переможеного можливості нападати на переможця. Можливо - з вимагою репарацій: ошкодовуванням витрат у війні.
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26.08.2024 22:13 Відповісти
Кремлевский маразматик видимо в чемодан не только вторичный продук сбросил но и мозги.
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26.08.2024 16:51 Відповісти
Обратно в болота приведет такое развитие.
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26.08.2024 17:28 Відповісти
Тобто як i у нас планують воювати десь до мiнiмум 29-го року,принаймi i у нас i на болотах рiшуче розробляють та прораховують варiанти як воювати з врахуванням обтяженнь економіки до тих рокiв. Так собi перспектива
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26.08.2024 17:52 Відповісти
От вам нарешті і вся правда про війну русні в Україні , їм треба наш хліб ,наш розум ,наші ресурси ...це злодії, гвалтивникі та вбивці ...все шо треба знати % ждунів" руцкого миру "
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26.08.2024 18:10 Відповісти
Так вони самі визнають:"Украина - это стержень на котором держится расея" або раніше :"Украина - становой хребет росийской империи".
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26.08.2024 18:58 Відповісти
Віддай дружину дяді ...а сам їди до бл* ді ...така русня була завжди
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26.08.2024 18:29 Відповісти
У карлика теж справи,як і у джокера з 95 кварталу,або життя або тюрма. Іншого не буде
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26.08.2024 19:15 Відповісти
ой і дєбіл!
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26.08.2024 19:44 Відповісти
Виродок
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26.08.2024 20:01 Відповісти
"х%йлоэкономіка" буде "поплавком" у гівні за рахунок кітайоз - це вже, як до ворожки не ходити. Але Трампа вони сцяться, як таргани "діхлофоса".
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26.08.2024 20:19 Відповісти
Сцяться вони не Трампа, а ЗСУ і Азова.
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26.08.2024 20:24 Відповісти
Називати рост витрат на війну ростом економіки це середньовіччя.
Так, колись за рахунок захоплення міст і земель можна було отримувати прибуток, але який прибуток із захоплення знищеного вщент міста? Самі витрати...
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26.08.2024 21:42 Відповісти
А чого не прямо новини Соловйова не постити? Навіщо досліджувати проблему, путін сказав що в рашці все добре - і хом'ячки зразу обговорювати це як факт.

Уже постіть тоді і новини ВГТРК, раша тудей і спутніка.
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26.08.2024 23:46 Відповісти

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