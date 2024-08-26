Путін назвав війну проти України головною умовою економічного розвитку Росії

Успіх російської армії у війні проти України є головною умовою подальшого розвитку Росії.

Про це заявив президент РФ Владімір Путін на нараді з чиновниками кабміну та Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

За словами Путіна, на "успішне завершення спеціальної військової операції" (так у Росії називають розв'язану проти Украни повномастшабну війну, – ред.), у тому числі "зміцнення економічної бази" для потреб армії, має бути націлена економічна політика уряду Росії протягом найближчих шести років.

"Реалізуючи наші плани, ми в першу чергу спираємося на стан справ у економіці, оскільки саме індустріальний, торговий, логістичний, фінансовий потенціал визначає ресурсні, бюджетні можливості держави, формує кошти, які виділяються на ключові, системно значущі завдання", – сказав Путін.

За словами президента РФ, зараз економіка Росії "продовжує зростати хорошими темпами". За пів року ВВП додав 4,6%, промислове виробництво – 4,4%, а обробні галузі, до яких належить зокрема ВПК, – 8%, навів він статистику Росстату.

Доходи російського бюджету збільшилися більш ніж на третину, а "підприємства, трудові колективи працюють стабільно та ритмічно", сказав Путін. Він додав, що "потрібно посилити позитивні тенденції в реальному секторі", зміцнювати "інфраструктурний каркас" країни.

Залежність від війни

Минулого року, згідно з офіційною статистикою, ВВП Росії додав 3,6%, а до літа поточного темпи зростання сягали 5%.

Але економічний бум, про який звітує влада РФ, цілком і повністю забезпечений війною: випуск військових товарів підскочив з 2022 року на 60%, тоді як цивільні галузі стагнують.

Раніше німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.

Більшість провідних експертів із російської економіки вважають, що Кремль намагатиметься зберегти воєнну економіку якомога довше і після війни.

Враховуючи те, скільки радянських танків і боєприпасів було знищено, військовій промисловості доведеться витратити роки на поповнення цих запасів. Проти переходу на мирні рейки виступатимуть і ті, хто є бенефіціарами війни й не можуть розраховувати на зняття санкцій.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну