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Новини
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Гривня вперше впала нижче 46 грн за євро: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок

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Курс гривні на початку нового робочого тижня знижується щодо долара і оновив історичний мінімум щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 27 серпня, на рівні 41,3591 грн/$, порівняно із 41,2236 грн/$ у понеділок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 34 копійки – до 46,1816 грн за євро. Це новий історичний мінімум, минулий було зафіксовано23 серпня на рівні 45,9826 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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валюта (2163) гривня (1540) євро (176) курс (1493) НБУ (9266) обмін валюти (695)


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Топ коментарі
+16
"казали оберемо зеленського буде долар по 45, буде війна, буде хаос - дивіться, нічого такого не сталося"
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26.08.2024 16:49
+4
без паники,это ограбления!!!
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26.08.2024 17:22
+2
Виродки роду людського - зелені ублюдки тупо заробляють на інфляції, яку самі й розкручують.
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26.08.2024 21:45
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вернуть Смолия в нацбанк, пусть спасает нас от обесценивания жизней!
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26.08.2024 16:37 Відповісти
Зернотрейдери потирають спітнілі руки...
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26.08.2024 16:40 Відповісти
"казали оберемо зеленського буде долар по 45, буде війна, буде хаос - дивіться, нічого такого не сталося"
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26.08.2024 16:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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27.08.2024 10:22 Відповісти
без паники,это ограбления!!!
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26.08.2024 17:22 Відповісти
Наць банк
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26.08.2024 17:57 Відповісти
Більше купуйте нових авто! Ніхто так не підтримає національну валюту, як власне народонаселєніє
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26.08.2024 18:02 Відповісти
Виродки роду людського - зелені ублюдки тупо заробляють на інфляції, яку самі й розкручують.
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26.08.2024 21:45 Відповісти
"Мудрий нарід-суїціднік73%" хотів в якості Президента українофобського шоумена - ось і отримав нескінчене криваве та мародерське шоу!

І чого цей нарід скигле? Він же на стадіоні попереджав - "Я - ваш вирок!"
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26.08.2024 22:17 Відповісти
НАТО має надати належну фінансову підтримку Україні.
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26.08.2024 22:27 Відповісти

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