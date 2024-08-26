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Екснардепа Сольвара засудили до трьох років в’язниці. Але він мобілізувався до ЗСУ

сольвар

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала виправдувальний вирок колишньому народному депутату Руслану Сольвару та призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, визнавши екснардепа винним у незаконному отриманні компенсації на витрати з винайму номера в готелі "Київ".

Такий вирок Апеляційна палата ВАКС ухвалила 26 серпня, задовольнивши скаргу прокурора, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Згідно із повідомленням, суд апеляційної інстанції ухвалив новий вирок, яким колишнього нардепа визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

"Відповідно до вироку особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8 500 грн", – інформують у САП.

У прокуратурі додали, що постанова апеляційного суду набуває законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена у Верховному Суді протягом трьох місяців.

У САП нагадали, що в межах досудового розслідування прокурори та детективи НАБУ зібрали достатньо доказів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення: народний депутат приховав отримання у спадок квартири в столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, із державного бюджету було незаконно виплачено 361,5 тис. грн компенсації.

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САП не називає прізвища колишнього нардепа, за даними Інтерфакс-Україна, йдеться саме про Руслана Сольвара.

Під час розгляду справи у Апеляційній палаті ВАКС адвокат підозрюваного заявляв, що Сольвар у червні нібито мобілізувався до лав Збройних сил України, повідомляла організація Transparency International Ukraine.

Руслан Сольвар був депутатом Верховної Ради сьмого та восьмого скликань (з 2012 по 2019 роки).

У 2021 році ВАКС визнав депутата невинуватим у зловживанні владою у цій справі. Однак у вересні 2022 році Апеляційна палата ВАКС визнала його винним, але не у зловживанні владою, а у зловживанні службовим становищем. Йому присудили три роки тюремного ув'язнення. Однак у грудні 2023 року Верховний Суд скасував тюремний вирок щодо Сольвара і відправив справу на новий розгляд в апеляцію ВАКС.

Автор: 

вирок (33) САП (260) Антикорупційний суд ВАКС (737) Сольвар Руслан (3)


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Умній воєн
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26.08.2024 17:49 Відповісти
Заявляв він...форма 5 де ?
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26.08.2024 19:00 Відповісти
Може не такий і поганий був депутан, якщо його зелені бандити так переслідують і не змогли нічого більше накопати, крім цих 300 тис за весь час. У будь-якої зеленої шістки норма крадівництва в день вища, ніж 300 тис грн.
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27.08.2024 08:32 Відповісти

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