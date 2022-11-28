Верховний Суд призупинив рішення про тюремний вирок для колишнього нардепа Сольвара

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 10 листопада призупинив виконання вироку Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який засудив колишнього нардепа Руслана Сольвара до позбавлення волі через незаконне отримання коштів на оренду житла.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що прокурор вже оскаржив це рішення.

У САП уточнили, що Верховний Суд мотивував своє призупинення виконання вироку щодо Сольвара в першу чергу станом його здоров’я.

"Проте САП отримала інформацію від Державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" про те, що особи з такими діагнозами, які встановлені засудженому, можуть відбувати покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах під диспансерним наглядом медичного персоналу", – зазначається у повідомленні.

"У випадку погіршення стану медична допомога таким особам надається або в стаціонарі ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України, або у територіальному закладі охорони здоров’я. Це спростовує надану захистом інформацію та є підставою для скасування зупинення виконання вказаного вироку", – наголошують у САП.

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Як повідомлялося, Апеляційна палата ВАКС 22 вересня визнала народного депутата VIII скликання Руслана Сольвара винуватим у незаконному отриманні 361,5 тис. грн компенсації за житло (ч. 2 ст. 364 КК України) та засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом.

Раніше журналісти з'ясували, що колишній народний депутат від БПП Руслан Сольвар не вказав у декларації ні житла, ні автомобілів, заявивши, що живе у орендованій квартирі у місті Фастові. Натомість на матір та родичів депутата оформлена нерухомість у центрі Києва вартістю десятки мільйонів гривень, а сам Сольвар контролює низку компаній.

Руслана Сольвара вперше було обрано народним депутатом від "Удару" у 2012 році. До політичної кар'єри він тривалий час займався бізнесом. Зокрема, у 1997 році заснував ПП "Укрторгконтракт-С" (оптова торгівля), у 1999 році створив ТОВ "Укрзернотранс" (транспортно-експедиційні послуги), у 2001 році виступив одним із співзасновників ТОВ "Укрзернотранс-К" (торгівля та перевезення) , у 2004 році вийшов зі складу власників, проте залишався комерційним директором фірми до обрання до парламенту), у той же рік створив фірму ПП "Фреш Лайн" (діяльність транспортних агенцій).

Також із Сольваром пов'язують ще низку фірм, наприклад ТОВ "Метрудтранс", що займається перевезенням деревини. Крім того, пов'язане з оточенням Сольвара ТОВ "Екскомсервіс" вигравало тендери ПАТ "Центренерго" на транспортно-експедиційне обслуговування імпортного вугілля з ПАР у портах.

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