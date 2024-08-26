Канада слідом за Євросоюзом та США запровадить мита на електромобілі з Китаю

Канада запровадить мита на електромобілі з Китаю, щоб захистити своїх виробників. Канадський уряд готовий піти на цей крок слідом за США та Євросоюзу й ризикує отримати заходи у відповідь з боку Китаю.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає LIGA.net.

Очікується, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосить про це найближчим часом.

Зокрема, йдеться про плани запровадити 100% податку на електромобілі з Китаю, а також 25% – на сталь та алюміній китайського виробництва.

Як зазначається, ще в червні міністерка фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про проведення публічних консультацій щодо можливих заходів, які ускладнять продаж електромобілів китайськими компаніями на канадському ринку.

За її словами, автомобільна промисловість "стикається з несумлінною конкуренцією з боку навмисної державної політики Китаю щодо створення надлишкових потужностей, яка підриває конкурентоспроможність канадського сектора електромобілів".

У липні Фріланд заявила, що консультації щодо тарифів можуть стосуватися не лише електромобілів.

Вартість імпортованих Канадою китайських електромобілів зросла до $1,6 млрд торік з менш ніж $72 млн у 2022 році. Кількість автомобілів, що прибувають із Китаю в порт Ванкувера, різко зросла після того, як Tesla почала відправляти туди автомобілі Model Y зі свого заводу в Шанхаї.

Однак канадський уряд найбільше непокоїть не Tesla, а перспектива появи дешевих автомобілів китайських автовиробників. У липні BYD повідомила уряду Канади про намір вийти на ринок країни.

Виробники сталі та алюмінію в Канаді також неодноразово закликали уряд обмежити імпорт з Китаю.

"Китай не грає за правилами. Уряд не повинен мати жодних ілюзій із цього приводу", – заявила на початку серпня президентка і головна виконавча директорка Канадської асоціації виробників сталі Кетрін Кобден.

Мита на китайські електромобілі в Європі

На початку серпня повідомлялося, що уряд Китаю подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо мит Європейського Союзу на електромобілі, виготовлені в Китаї.

4 липня Європейська Комісія оголосила про введення компенсаційних мит на імпорт електромобілів із Китаю.

Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%, для Geely – 19,9%, для SAIC – 37,6%.

Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладатиметься середнім митом 20,8%.

Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва в ході розслідування, становитиме 37,6%.

У травні цього року повідомлялося, що Китай готовий ввести тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників Європейського Союзу та США на тлі зростання торговельної напруженості.