Економіка Східної Німеччини не зможе зростати без іноземних мігрантів, – дослідження

Іноземні працівники стали невід'ємною частиною економіки східних земель Німеччини, без них вона не зможе зростати.

Про це йдеться у новому дослідженні Німецького економічного інституту (IW), передає Deutsche Welle.

"У 2023 році в п'яти східних землях Німеччини працювало близько 403 000 осіб з іноземними паспортами, що приблизно на 173 000 більше, ніж п'ять років тому. Вони принесли 24,6 мільярда євро ($27,6 мільярда), що становить приблизно 5,8% валової доданої вартості Східної Німеччини", – повідомляють автори дослідження.

У Німецькому економічному інституті стверджують, що іноземні працівники є незамінними для східних земель ФРН, адже з 2018 до 2023 року кількість працюючих німців у цьому регіоні зменшилася на 116 тисяч.

З огляду на це німецькі вчені критикують позицію правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), популярність якої зростає напередодні майбутніх земельних виборів.

"АдН невтомно нападає на іммігрантів, користуючись при цьому сприятливими цифрами опитувань. В той же час багато іммігрантів живуть у страху. Іронія полягає в тому, що саме іммігранти допомагають економіці Східної Німеччини", – зазначають у IW.

У іституті зауважують, що якби за останні п'ять років до регіону прибуло менше іммігрантів, він зіткнувся б з економічним спадом, а не зі зростанням.

Дослідження IW вказує, що Саксонія отримала найбільшу вигоду від іноземної робочої сили (на неї припадає 7,9 мільярда євро доходу), за нею йдуть Бранденбург (6,8 мільярда євро) і Тюрінгія (3,9 мільярда євро).

Серед іммігрантів, які працюють на сході, автори дослідження кількісно виділяють вихідців з Польщі, Чехії, Румунії, України, Індії та В'єтнаму. Більшість іноземних працівників з цих країн працюють у житловому та дорожньому будівництві, а також у сфері тимчасових послуг.

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Як повідомлялося, станом на кінець червня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС отримали близько 4,32 мільйона громадян інших країн, які виїхали з України після початку повномасштабної російської агресії.

Найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,36 млн осіб; 31,2% від загальної кількості у ЄС), Польщі (966,78 тис.; 22,4%) та Чехії (360,78 тис.; 8,4%).



