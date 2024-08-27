Шмигаль: Україна розраховує отримати всі $300 мільярдів заморожених активів РФ

Перші $50 млрд заморожених активів РФ Україна отримає вже до кінця цього року. Ці кошти можуть спрямувати як на відшкодування втрат громадян, так і на оборону.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність", передає Укрінформ.

"Щодо наповнення "цивільної частини" бюджету, то ми кожен день працюємо з партнерами. Цей рік ми розуміємо, як закрити. На наступний рік є незакрита потреба обсягом близько $15 млрд. Тут у нас є декілька сценаріїв, за якими ми працюємо. Зокрема це стосується заморожених активів Росії.

Ми розуміємо, як рухатися в цьому напрямку. Наша ціль – отримати всі $300 млрд, які є замороженими активами РФ. Зараз ми працюємо над тим, щоб отримати $50 млрд від наших партнерів як перший внесок з урахуванням майбутньої конфіскації повної суми і відшкодуванням цих коштів партнерам", – сказав він.

Шмигаль також описав політичну рамку щодо цих коштів. За його словами, перші $50 млрд Україна має отримати не пізніше, ніж наприкінці цього року.

"Ці кошти мають бути безумовними для України. Вони мають бути безвідсотковими, не впливати на збільшення державного боргу. Це умова, яка також стоїть у програмі МВФ. І ці кошти ми маємо можливість використати на будь-які потреби, які є в України. Передусім – для відшкодування втрат людей", – зазначив очільник уряду.

Водночас він підкреслив, що за необхідності уряд України матиме можливість скористатися цими коштами для того, щоби "скомпенсувати дефіцит бюджету, щоб використати їх для потреб безпеки і оборони, тобто закупити необхідне обладнання або профінансувати інші потреби наших збройних сил".

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Шмигаль додав, що країни G7 і ЄС зараз мають знайти між собою консенсус щодо того, як передати Україні заморожені російські активи.

Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Водночас Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".