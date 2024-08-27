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Новини
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У Києві після ремонту відновив роботу фунікулер

фунікулер

У Києві о 12:00 після планового щорічного ремонту відновив роботу фунікулер.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що під час планових робіт фахівці "Київпастрансу", зокрема, відремонтували машинну, компресорну і тиристорну зали.

Крім того, спеціалісти провели скорочення троса й обстежили контактну мережу та шпали, а також виконали поточний ремонт вагонів.

У КМДА нагадали, що ремонтні роботи на фунікулері проводяться щороку влітку через найменший пасажиропотік.

Як повідомлялося, цього року київський фунікулер закрили на ремонт 22 липня.

Автор: 

КМДА (863) ремонт (1471) фунікулер (30)


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Скло хоч встановили травмобезпечне?
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27.08.2024 17:11 Відповісти

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