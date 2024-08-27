У Києві після ремонту відновив роботу фунікулер

У Києві о 12:00 після планового щорічного ремонту відновив роботу фунікулер.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що під час планових робіт фахівці "Київпастрансу", зокрема, відремонтували машинну, компресорну і тиристорну зали.

Крім того, спеціалісти провели скорочення троса й обстежили контактну мережу та шпали, а також виконали поточний ремонт вагонів.

У КМДА нагадали, що ремонтні роботи на фунікулері проводяться щороку влітку через найменший пасажиропотік.

Як повідомлялося, цього року київський фунікулер закрили на ремонт 22 липня.