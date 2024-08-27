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Новини
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Нацбанк обмежив карткові перекази між фізособами до 150 тисяч на місяць (оновлено)

перекази,картки

Із 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P).

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що ліміт діятиме лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Водночас ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб.

При цьому, операції за реквізитами IBAN не обмежуватимуться.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму. "Отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність", – наголосили в Нацбанку.

У Нацбанку пояснили, що відповідні нововведення пов’язані з боротьбою проти "дропів" – це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Такі рахунки використовують як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

"Масштаби проблеми використання "дропів" оцінити складно через імітацію звичайної поведінки фізичної особи, проте загалом по системі йдеться про десятки тисяч "сплячих" та вже активних рахунків", – зазначили в НБУ.

За даними кількох найбільших банків, у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з-понад 80 тис. клієнтами на підставі участі в схемах дропів.

Аналіз Нацбанку свідчить, що через картки "дропів" може проходити близько 200 млрд грн на рік. Проблема потребує швидкого реагування, тому НБУ запроваджує ліміт як тимчасове, антикризове рішення.

У регуляторі впевнені, що запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури "дропами", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

Деякі учасники платіжного ринку вже впроваджують ефективні правила, індикатори та моделі аналізу операцій для виявлення нетипової платіжної поведінки клієнтів, проте ці практики мають стати обов’язковими для всього платіжного ринку.

"Водночас проблема є не лише нагальною, але й комплексною і потребує внесення змін до законодавства та залучення інших державних, у тому числі правоохоронних, органів для взаємодії в межах повноважень", – пояснили в Нацбанку.

Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми, що у подальшому дасть змогу НБУ за умови дієвості вжитих заходів відмовитися від запроваджених лімітів.

Як повідомлялося, наприкінці травня Національний банк анонсував обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу коштів з картки на картку між фізичними особами (операції р2р).

Утім, планувалося, що ліміти на вихідні р2р перекази складатимуть 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: НБУ хоче обмежити карткові перекази. Що треба знати

Автор: 

кредитні картки (111) НБУ (9266)


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Топ коментарі
+5
і хто це продає житло через р2р?
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27.08.2024 14:14
+4
150.000грн - це забагато, тре було 50грн ліміт залишити
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27.08.2024 14:36
+3
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЁРНЫЙ НАЛ )))
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27.08.2024 14:22
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Тим ОСІБАМ видавати гроші одногривневими монетами
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27.08.2024 14:02 Відповісти
От же військові по виходу в запас придбати житло вже не зможуть...
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27.08.2024 14:10 Відповісти
і хто це продає житло через р2р?
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27.08.2024 14:14 Відповісти
Зможуть, але за готівку.
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27.08.2024 14:15 Відповісти
оплатою на картку?
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27.08.2024 14:16 Відповісти
"Ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження."
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27.08.2024 14:26 Відповісти
Куди дівся Притула, волонтер наш.
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27.08.2024 14:42 Відповісти
Если у Человека легально-подтвержденные доходы,он может переводить любую сумму на размер легально полученного дохода
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28.08.2024 09:33 Відповісти
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЁРНЫЙ НАЛ )))
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27.08.2024 14:22 Відповісти
Чорний анал

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27.08.2024 15:26 Відповісти
150.000грн - це забагато, тре було 50грн ліміт залишити
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27.08.2024 14:36 Відповісти
я б взагалі заборонив мати гроші,кріпакам гроші не потрібні
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27.08.2024 17:05 Відповісти
Взагалі незрозуміле рішення, в чому тут боротьба? Якби обмежили вхідні операції, логіка є... а тут приймай як і раніше, скільки хочеш, тільки не переказуй іншим фізособам більше150 тисяч! а схем виводу коштів сотні, починаючи зі зняття готівки в банкоматах. Хтось щось зрозумів?
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28.08.2024 10:33 Відповісти

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