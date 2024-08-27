Нацбанк знайшов у власника російського банку лізингову компанію в Україні

Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію ТОВ "Лізинг Тайм" та власника цієї компанії – Грегорі Штульберга.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 серпня, вони набирають чинності з дня їхнього ухвалення, повідомляє пресслужба регулятора.

"За результатами опрацювання наявної інформації Національний банк отримав підтвердження факту володіння Штульбергом Грегорі Ісааковичем російським АО "Акционерный коммерческий банк "Алеф-Банк", зокрема підтвердження від державних органів розвідувального співтовариства України", – зазначається у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що рішенням РНБО від 22 лютого 2023 року Україна запровадила санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані у Росії, у тому числі щодо "Алеф-Банку". Згідно з чинним законодавством, це є підставою для визнання небездоганної ділової репутації як власника російського банку, так і його фінансової компанії в Україні.

"Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ "Лізинг тайм", пов’язані з визнанням ділової репутації фінансової компанії та її власника небездоганною", – додали у НБУ.

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За даними на її сайті, лізингова компанія "Лізинг Тайм" надає послуги з фінансового лізингу – проводить фінансування проектів в сфері легкового та вантажного транспорту, автобусів, торгівельного обладнання, дорожньої техніки, промислового обладнання тощо. Компанія має ліцензію на надання фінансових послуг, видану у 2018 році.

Як повідомлялося, раніше Національний банк визнав небездоганною репутацію власників мікрокредитних організацій ТОВ "Просто Позика" та ТОВ "Тайм Кредит" Наталі Манучарової та Андрія Манучарова. Це трапилося після того, як журналісти з'ясували, що Манучарови у 2014 році отримали громадянство РФ та активно підтримують окупаційні російські війська.