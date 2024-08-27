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Новини
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У Росії обвалилися виробництво і продажі сільгосптехніки

комбайн

Виробництво зернозбиральних комбайнів у Росії за період із січня по липень 2024 року впало на 9% (до 3,68 тис. штук), тракторів – на 22,3% (до 2,62 тис. штук), а сівалок – на 22,4% (до 2,48 тис. штук).

Відвантаження цих видів техніки на внутрішній ринок також впало – на 19,6%, 4,1% і 17% відповідно, пише російський "Коммерсант" із посиланням на дані Російської асоціації виробників спеціалізованої техніки "Росспецмаш".

За її даними, продажі сільгосптехніки в Росії із січня по липень 2024 року впали на 10,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 127,7 млрд рублів. Виробництво техніки у вартісному вираженні зменшилося на 7,4% – до 161 млрд рублів, а експорт – на 25,2%, до 9,5 млрд рублів.

Зступник голови "Росспецмашу" Денис Максимкін визнає, що спад виробництва і відвантажень триває. За його словами, за перші шість місяців цього року обсяг виробництва скоротився на 4%, внутрішні відвантаження – на 10%, а експорт – на 20%.

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Основною причиною цього експерти вважають високу ключову ставку, яка привела до подорожчання пільгових кредитів для аграріїв та вичерпання лімітів за програмою часткової компенсації вартості техніки російського виробництва. Через це російські аграрії відкладають придбання нової техніки.

Олександр Алтинов, голова правління асоціації дилерів сільгосптехніки АСХОД, оцінює падіння продажів сільгосптехніки в Росії на рівні 15-18% на рік. Він зауважує, що попит на техніку низький, тому ціни на неї не зростають, а дилери розпродують запаси.

Алтинов додав, що попит на сільгосптехніку падає вже півтора роки і драйверів для покращення цієї ситуації наразі немає. Відтак, виторг російських дилерів сільгосптехніки у 2024 році може вперше зменшитися.

Автор: 

аграрії (1312) машинобудування (30) росія (14183)


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Топ коментарі
+3
може їм допогти. пару дронів на заводи по випуску комбайнів запустити? щоб взагалі не працювали.
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27.08.2024 20:10
+3
вкрали в Україні, нах те виробництво
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27.08.2024 20:18
+2
То я не пойняв: раші піззєц завтра чи післязавтра?
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27.08.2024 19:53
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То я не пойняв: раші піззєц завтра чи післязавтра?
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27.08.2024 19:53 Відповісти
Краще б униз дахи на будинках обвалились від паляниць Зє !
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27.08.2024 21:06 Відповісти
Фсё па плану 😁
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27.08.2024 19:54 Відповісти
Они к своим истокам возвращаются будут скоро пахать на лосях и себе.
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27.08.2024 20:03 Відповісти
може їм допогти. пару дронів на заводи по випуску комбайнів запустити? щоб взагалі не працювали.
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27.08.2024 20:10 Відповісти
Та якось похій на то...
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27.08.2024 20:14 Відповісти
Нахрін їм техніка? Хай ягель жеруть.
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27.08.2024 20:16 Відповісти
вкрали в Україні, нах те виробництво
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27.08.2024 20:18 Відповісти
Так правильно - у них заводы на производство ракет переводят, зачем им комбайны?
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27.08.2024 20:25 Відповісти
А нафіга свиням сільгосптехніка, коли харчі можна вкрасти в українців.
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27.08.2024 20:32 Відповісти
Не знаю як зараз, при совку всі сільхозпідприємства на випадок війни мали план переобладнання на випуск та ремонт військової техніки. Що вони мабуть і роблять. Та і сільхозтехніку вони в основному у нас купували. Всі ті жатки та сіялки в основному. Зокрема на «бердянських жатках»
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27.08.2024 21:10 Відповісти
Виробляють всього 17 комбайнів на добу. А в минулому році виробляли 19. Колосальний спад. При Зеленському скільки виробляють комбайнів і асфальту?
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27.08.2024 21:42 Відповісти
Бо вони з України везуть трофейну.
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27.08.2024 22:09 Відповісти

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