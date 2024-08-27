Російська влада готує повну заборону на закупівлі іноземного програмного забезпечення

Міністерство фінансів Росії розробило законопроєкт, який передбачає введення повної заборони на державні закупівлі іноземного програмного забезпечення.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з документом, розміщеним на порталі проєктів нормативних правових актів РФ, з 1 січня 2025 року держзамовники не зможуть купувати імпортні інтегральні схеми, смарт-карти, ПЗ та інші товарі, що не належать до IT.

Законопроєкт також включає понад 400 категорій товарів, для яких пропонується запровадити обмеження, але не повну заборону на закупівлю. У список потрапляють комп'ютери, планшети та інша електроніка. У цих випадках держкомпанії зможуть купувати іноземну продукцію, тільки якщо на ринку не буде російських аналогів.

У даний час державні замовники можуть купувати закордонний софт, якщо в реєстрі російського та євразійського програмного забезпечення відсутні рішення того ж класу. Крім того, допускається закупівля імпортного програмного забезпечення, якщо російський або євразійський аналог не відповідає вимогам замовника за своїми функціональними, технічними або експлуатаційними характеристиками.

Раніше цього ж місяця повідомлялося, що уряд Росії збирається внести до нижньої палати парламенту проєкт закону про спеціальний збір із компаній, які використовують іноземне програмне забезпечення.

У липні цього року російський бізнес поскаржився на провал імпортозаміщення програмного забезпечення.

Зокрема, йдеться про багатофункціональні мережеві екрани нового покоління (Next generation firewall, NGFW). На даний момент ефективних аналогів таких рішень у Росії немає.

Аналітики опитали понад 100 представників служб інформаційної безпеки російських компаній. 36% цих фірм налічують до 1 тис. співробітників, 45% – до 5 тис., штат ще 19% – понад 10 тис. осіб.

64% респондентів заявили про відсутність російського NGFW, який міг би повністю замінити іноземні фаєрволи, включно з тими, чиї розробники пішли з ринку після вторгнення Росії в Україну.