В Україні з’явиться Єдиний державний реєстр домашніх тварин

Уряд планує створити Єдиний державний реєстр домашніх тварин вже цієї осені.

Вперше проєкт презентували власникам домашніх тварин на найбільшому фестивалі для власників собак у Києві, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"У першу чергу, Проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їх діджиталізацію. Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Після запуску Проєкту видача ветеринарних документів стане діджиталізованою, прозорою та доступною послугою, а отримати паспорти державного зразка можна буде не тільки в державних, а й у приватних ветклініках", – розповів заступник міністра Денис Башлик.

Він пояснив, що невід’ємною частиною Проєкту стане запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Власники зможуть зареєструвати домашніх тварин в Реєстрі під час візиту до ветеринарного лікаря, він сформує електронний ветеринарний паспорт, у якому зберігатиметься вся інформація про тварину включно з історією щеплень.

"Друга наболіла проблема, яку ми почнемо вирішувати – відсутність верифікованої державної інфраструктури для пошуку загублених тварин і повернення їх додому", – зазначив Башлик.

Він навів дані зоозахисної ініціативи Save Pets of Ukraine, згідно із якими під час війни кількість безпритульних тварин в Україні зростає на 60% щороку.

"Реєстрація тварин у Реєстрі дозволить полегшити пошук загублених котів, собак та тхорів, їх ідентифікацію та повернення власникам", – вважає заступник міністра.

Він також запевнив, що запровадження системи ідентифікації та реєстрації домашніх тварин – це європейська практика, яка дозволяє регулювати кількість безпритульних тварин та протидіяти поширенню сказу.

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Посадовець додав, що цей проєкт є першою цифровою ініціативою держави в сфері ветеринарної медицини, і головною інновацією для власників у майбутньому стане поява електронних ветпаспортів у "Дії".

Проєкт планують реалізувати в два етапи: