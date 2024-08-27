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Новини
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В Україні з’явиться Єдиний державний реєстр домашніх тварин

тварини,коти,кіт,тварина

Уряд планує створити Єдиний державний реєстр домашніх тварин вже цієї осені.

Вперше проєкт презентували власникам домашніх тварин на найбільшому фестивалі для власників собак у Києві, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"У першу чергу, Проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їх діджиталізацію. Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Після запуску Проєкту видача ветеринарних документів стане діджиталізованою, прозорою та доступною послугою, а отримати паспорти державного зразка можна буде не тільки в державних, а й у приватних ветклініках", – розповів заступник міністра Денис Башлик.

Він пояснив, що невід’ємною частиною Проєкту стане запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Власники зможуть зареєструвати домашніх тварин в Реєстрі під час візиту до ветеринарного лікаря, він сформує електронний ветеринарний паспорт, у якому зберігатиметься вся інформація про тварину включно з історією щеплень.

"Друга наболіла проблема, яку ми почнемо вирішувати – відсутність верифікованої державної інфраструктури для пошуку загублених тварин і повернення їх додому", – зазначив Башлик.

Він навів дані зоозахисної ініціативи Save Pets of Ukraine, згідно із якими під час війни кількість безпритульних тварин в Україні зростає на 60% щороку.

"Реєстрація тварин у Реєстрі дозволить полегшити пошук загублених котів, собак та тхорів, їх ідентифікацію та повернення власникам", – вважає заступник міністра.

Він також запевнив, що запровадження системи ідентифікації та реєстрації домашніх тварин – це європейська практика, яка дозволяє регулювати кількість безпритульних тварин та протидіяти поширенню сказу.

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Посадовець додав, що цей проєкт є першою цифровою ініціативою держави в сфері ветеринарної медицини, і головною інновацією для власників у майбутньому стане поява електронних ветпаспортів у "Дії".

Проєкт планують реалізувати в два етапи:

  • під час першого етапу цієї осені запустять Єдиний державний реєстр домашніх тварин та відкриють реєстрацію для власників тварин, що відбуватиметься під час візиту до ветеринарного лікаря;
  • під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і Реєстр достатньо наповниться, команда проекту реалізує відображення ветеринарних паспортів зареєстрованих тварин у застосунку "Дія".

Автор: 

тварини (86) Кабмін (7745) Мінагрополітики (1362) реєстр (563) захист тварин (8) Мінцифри (803)


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Топ коментарі
+21
звісно, адже просто так податок на котів не приймеш, треба спочатку всіх котів порахувати))
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27.08.2024 17:16
+17
пля.....більш важливих питань в нас немає....
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27.08.2024 17:13
+9
як же вони ******* своею потужною діджітелізацією.
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27.08.2024 17:36
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пля.....більш важливих питань в нас немає....
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27.08.2024 17:13 Відповісти
звісно, адже просто так податок на котів не приймеш, треба спочатку всіх котів порахувати))
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27.08.2024 17:16 Відповісти
Мало того, створення єдиниги меєстру потребує коштів. Шестизначних.
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27.08.2024 18:18 Відповісти
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27.08.2024 19:08 Відповісти
А коли по вашому повинна дійти черга до цього питання ? Безхатні тварини на вулицях - це ознака країни третього світу. Тоб то як. рашка ? Заруби собі на морді - більше вам не дозволять робити з тваринами те , що ви робите, рагульня дика грьобана.
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28.08.2024 13:13 Відповісти
а фоточкі котиків там будуть?
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27.08.2024 17:15 Відповісти
🐈🦊🐈‍⬛
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27.08.2024 17:30 Відповісти
Мені пох на тебе, хоч плач хоч вішайся )))
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27.08.2024 19:25 Відповісти
Дивіться уважно відео та підписуйте петицію, це потенційно впливова ініціатива що до змін у державі, бо ця хня з котиками у Дії під час війни ніколи не закінчиться без змін у керівництві:
https://www.youtube.com/watch?v=k5aop1vB3t8
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27.08.2024 17:22 Відповісти
Потужно! Домашня тварина під №1 там буде Зєля?
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27.08.2024 17:25 Відповісти
Да. И мой йорк порвёт его нах!
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27.08.2024 17:40 Відповісти
Домашня скумбрія ? 🤣
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27.08.2024 18:28 Відповісти
а потім будуть штрафи за "домашнє насильство" : не такий смаколик купила Мурчику))
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27.08.2024 17:27 Відповісти
Блітъ, феєрично!! Спочатку за державний кошт проведуть перепис та облік всіх тварин, потім на них введуть податок
Надєлалі ім вмєстє!!!! Вітаю вас
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27.08.2024 17:35 Відповісти
як же вони ******* своею потужною діджітелізацією.
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27.08.2024 17:36 Відповісти
"Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Після запуску Проєкту видача ветеринарних документів стане діджиталізованою, прозорою та доступною послугою, а отримати паспорти державного зразка можна буде не тільки в державних, а й у приватних ветклініках" -

оце на селі здивуються...

А з коровою чи поросям як?
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27.08.2024 17:38 Відповісти
в цивілізованій Європі,до якої ми прагнемо,кожна корова і свиня(це не алегорія)мають паспорт
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27.08.2024 18:06 Відповісти
а курка?
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27.08.2024 18:13 Відповісти
Скумбрія. Та, що по 8 гривень.
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27.08.2024 18:21 Відповісти
для КРС вже давно є облік та бірка у вухо
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28.08.2024 06:02 Відповісти
А селу треба взагалі заборонити утримувати котів та собак років на 30 мінімум
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28.08.2024 13:15 Відповісти
Та да, по селу половлять котів
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27.08.2024 17:43 Відповісти
Они пенсионеров посчитать не могут, а уже взялись за котов.
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27.08.2024 18:00 Відповісти
Пенсам платити треба, а за котика податок дерти будуть
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27.08.2024 18:32 Відповісти
Пенсів взагалі треба штрафувати драконівськими штрафами за систематичне розплілнення тварин
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28.08.2024 13:16 Відповісти
потжужно та незламно
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27.08.2024 18:00 Відповісти
Рыбок в аквариуме то же будут паспортизировать? Сплошная незламность и потужность.
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27.08.2024 18:05 Відповісти
А як бути з живим кормом?
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27.08.2024 19:27 Відповісти
Таргани теж у тому реєстрі?!!
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27.08.2024 18:44 Відповісти
добрались до кошек,а когда сдохнет шкуру сдавать надо будет?
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27.08.2024 19:07 Відповісти
Завтра піду акваріумних рибок та креветок реєструвати...
От чорт, а як же порахувати дафнію, котру розводжу на корм рибкам?
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27.08.2024 19:26 Відповісти
Коли Зеленському нема чого робити - він яйця чеше.
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27.08.2024 21:31 Відповісти
спершу котберег та котберег+, потім резервпес та резервпес+ і на останок "кішчачі" (дяка королевській) відділи у тцк
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28.08.2024 07:08 Відповісти
І як він допоможе? Краще б зайнялися стерилізацією.
Загублених під час війни? Це - в основному покинутих, котрих ніхто не шукає. Їм прихисток потрібен.
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28.08.2024 12:58 Відповісти
Цілком підтримую. І драконівські штрафи за розпліднення та викидання тварин. Да такі штрафи , шоб самому викинутись дешевше було б
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28.08.2024 13:17 Відповісти

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