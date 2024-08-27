"єОселя": Обсяг виданих з початку року пільгових кредитів на придбання житла перевищив 10 мільярдів

Від початку 2024 року за програмою "єОселя" українці отримали 6 040 пільгових кредитів на 10,2 млрд грн.

Понад дві третини кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку (4357), ще 1309 придбано на первинному ринку, ще 374 житлових об'єкти придбали на етапі будівництва, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Від початку 2024 року кредити під 3% отримали:

2855 військовослужбовців та силовиків;

418 педагогів;

411 медиків

122 науковці.

Кредити під 7% отримали:

1422 українці без власного житла;

159 ВПО;

175 ветеранів.

Зокрема, за минулий тиждень українці отримали 144 кредити на 250 млн грн, у тому числі 99 кредитів на придбання житла на вторинному ринку, 55 – у забудовника, 17 кредитів – на купівлю житла в обʼєктах, що зводяться.

За весь час дії програми "єОселя" 12 365 українських родин отримали кредити на суму понад 19,7 млрд грн.

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Як повідомлялося, у серпні Кабмін змінив умови програми "єОселя", підвищивши ставки за пільговими іпотечними кредитами після 10 років користування.

Водночас Кабмін зменшив перший (початковий) внесок для позичальників віком до 25 років до 10%, для громадян віком від 25 року він залишився незмінним – щонайменше 20%. При цьому громадяни зможуть здійснити перший внесок на придбання житла за рахунок житлового сертифіката "єВідновлення", отриманого за зруйноване житло.