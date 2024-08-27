"Херсонський кавун" та "Мелітопольська черешня": В Україні набули чинності правила ЄС щодо реєстрації захищених географічних зазначень

В Україні набули чинності нові правила реєстрації географічних зазначень. Відтепер українські виробники, чия продукція має особливу якість завдяки своєму географічному походженню, зможуть зареєструвати географічні зазначення за чітко регламентованою процедурою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Географічне зазначення – це назва місця, яка вказує на походження товару з певного регіону і підтверджує його особливі властивості, репутацію або характеристики, що залежать від цього місця. Це може бути, наприклад, відомий сорт вина або місцевий сир, який виготовляється тільки в певному регіоні.

Новий наказ Міністерства економіки, зокрема, встановлює чіткі вимоги до реєстрації географічних зазначень для сільськогосподарських товарів, харчових продуктів та спиртних напоїв. У нових правилах детально описано, хто має право на реєстрацію, які документи необхідно подати, і як оформити специфікацію товару.

Нові правила адаптовані до регламентів Європейського Союзу, що означає, що українські географічні зазначення тепер можуть бути офіційно визнані і захищені на території ЄС.

Ознайомитися з новими правилами можна за посиланням.

Наприкінці липня Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення – "Херсонський кавун".

Приклади українських географічних зазначень: "Мелітопольська черешня", "Кролевецькі рушники", "Петриківський розпис", "Закарпатське вино", "Гуцульська бриндзя".