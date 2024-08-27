У Харкові приватизували другий об’єкт від початку повномасштабної війни. Ціна зросла в 10 разів

Фонд державного майна продав другий від початку повномасштабного вторгнення об'єкт у Харкові.

Про це йдеться в повідомленні голови Фонду Віталя Коваля.

"Ціна на Український державний інститут із проєктування заводів важкого машинобудування зросла майже в 10 разів: зі стартових 1,5 млн грн до переможних 15,05 млн грн", – сказано в повідомленні.

За актив змагалися дев'ять учасників.

Переможець, крім вартості, додатково сплатить 3,01 млн грн ПДВ – тоді загальний економічний ефект від приватизації активу може становити 18,06 млн грн.

Також, за умовами аукціону, власник має погасити кредиторський борг і не допустити звільнення працівників упродовж шести місяців.

Інвестору перейде актив в Салтівському районі Харкова, неподалік станції метро "Захисників України". Об’єкт включає чотириповерхову адміністративну будівлю з підвалом, гараж спецмашин, два транспортних засоби, склад металу та інше.

Раніше Фонд державного майна провів аукціон із продажу так званого будинку з градусником у Харкові – єдиного майнового комплексу Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень. Це був перший у місті лот, який виставили на приватизацію від початку повномасштабного вторгнення.

За актив змагалися 34 учасники. Троє з них запропонували за лот зі стартовою ціною 839 тис. грн по 60 млн грн.

Переможною виявилася ставка приватної фірми "Гамма-55" – 60 млн 55 грн, тобто у 71,51 раза більше за стартову ціну. Разом із ПДВ компанія має сплатити 72 млн грн.