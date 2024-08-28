БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
70 0

Одеські аграрії вирощують кукурудзу для попкорну та засіяли експериментальні поля рису

Одеські аграрії вирощують амарант, кукурудзу для попкорну та рис

В Одеській області аграрії вирощують кукурудзу для виготовлення попкорну, яку експортують до Болгарії, амарант, а також створили експериментальні поля рису.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

"Робочий візит у Подільський район. Ознайомився із роботою одного з господарств області, на теренах якого фермери вирощують насіння кукурудзи "Монсанто" (160 га), кукурудзу для експорту "Попкорн" (100 га) та амарант для компанії Nestle (140 га)", – зазначив він.

Одеські аграрії вирощують амарант, кукурудзу для попкорну та рис

Одеські аграрії вирощують амарант, кукурудзу для попкорну та рис

Одеські аграрії вирощують амарант, кукурудзу для попкорну та рис

За його словами, ворог знищив Інститут рису в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині, тож "дуже цінно, що нині одеські аграрії сіють експериментальні поля цієї культури, зокрема й 5 га на півночі області".

"Тут, у Подільському районі, рис вирощують за допомогою крапельного зрошування, замість поширеного методу в чеках (заливне поле)", – уточнив Кіпер.

Як повідомлялося, у травні одеські аграрії засіяли перші експериментальні поля бавовни.

Автор: 

аграрії (1312) Одеська область (239) кукурудза (108)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 