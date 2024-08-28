Одеські аграрії вирощують кукурудзу для попкорну та засіяли експериментальні поля рису

В Одеській області аграрії вирощують кукурудзу для виготовлення попкорну, яку експортують до Болгарії, амарант, а також створили експериментальні поля рису.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

"Робочий візит у Подільський район. Ознайомився із роботою одного з господарств області, на теренах якого фермери вирощують насіння кукурудзи "Монсанто" (160 га), кукурудзу для експорту "Попкорн" (100 га) та амарант для компанії Nestle (140 га)", – зазначив він.

За його словами, ворог знищив Інститут рису в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині, тож "дуже цінно, що нині одеські аграрії сіють експериментальні поля цієї культури, зокрема й 5 га на півночі області".

"Тут, у Подільському районі, рис вирощують за допомогою крапельного зрошування, замість поширеного методу в чеках (заливне поле)", – уточнив Кіпер.

Як повідомлялося, у травні одеські аграрії засіяли перші експериментальні поля бавовни.