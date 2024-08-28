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Новини
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Україна вирішила призупинити виплати за ВВП-варантами

кабмін

Кабінет міністрів постановив з 31 травня 2025 року тимчасово зупинити здійснення платежів за зобов'язаннями за державними деривативами 2015 року (ВВП-варанти) на термін до проведення операції (правочину) з ними.

Відповідну постанову уряду №977 від 27 серпня опубліковано на сайті Урядового порталу.

Згідно з документом, Держказначейству доручено тимчасово зупинити здійснення операцій із коштами, передбаченими в держбюджеті на здійснення видатків на виплати за ВВП-варантами.

Крім того, Україна з 3 вересня 2024 року тимчасово зупинить здійснення платежів за борговими зобов'язаннями за кредитами від Cargill Financial Services International.

Водночас з 9 листопада призупинять платежі за гарантійними зобов'язаннями держави за єврооблігаціями "Укренерго", випущеними у 2021 році.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон №11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.

У Міністерстві фінансів ухвалення цього закону назвали необхідним технічним рішенням, яке надає уряду гнучкість перед досягненням принципової угоди про реструктуризацію з власниками державного та гарантованого державою зовнішнього комерційного боргу України.

Зокрема, мораторій дозволить призупинити виплати за однією із серій єврооблігацій із погашенням в 2026 році, за якими Україна 1 серпня мала сплатити купонний платіж в сумі $35 млн.

Автор: 

зовнішній борг (63) борг (1868) Кабмін (7745)


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Потужні менеджери докерувалися

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28.08.2024 10:43 Відповісти
і народив "зепоцріот", для "нелохів" дефолт,зробивши їх бомжами
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28.08.2024 10:46 Відповісти
зеленим покидькам самим красти ничого....які там зовнішні виплати...
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28.08.2024 10:51 Відповісти
Ну что,уже все,помощник сивковича обнулил экономику или еще немного додушить и можно ему будет спокойно сваливать в Париж за премией от фсб?
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28.08.2024 11:12 Відповісти
Рвут на части бюджет Украины как гопники перед большим шухером.
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28.08.2024 13:11 Відповісти
Дефолт він і в Африці - Дефолт , і в Аргентині - Дефолт ... і в КварталУкраїні - Дефолт.

Слава Зеленському та його дурням73%!
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28.08.2024 14:16 Відповісти

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