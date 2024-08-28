Російські імпортери почали скаржитися на блокування платежів банками з ОАЕ. Росіян чекає дефіцит техніки

Банки Об'єднаних Арабських Еміратів почали масово блокувати російським компаніям платежі за імпорт електронних компонентів та побутової електроніки з КНР.

Таким чином, проблеми виникли з одним із останніх каналів міжнародних розрахунків за електроніку, пише російський "Коммерсант" із посиланням на учасників місцевого ринку.

Співрозповники видання стверджують, що проблема виникла в серпні, коли відмовляти у проведенні транзакцій почали банки Дубая, через які оплачувалася левова частка китайської техніки на російському ринку – до 20% усіх ноутбуків і близько 30% інших товарів.

"Російські організації використовували компанії в ОАЕ як спосіб переказати кошти за електроніку до Китаю, проте самі товари одразу вирушали до РФ", – пояснює джерело.

Але наразі банки з ОАЕ блокують платежі, якщо електроніка з інших країн не надходить до ОАЕ. Один із співрозмовників видання стверджує, що ініціатива походить від китайської сторони, а причина – у загрозі вторинних санкцій США, з якою зіткнулися китайські банки.

Відтак оплатити китайську електроніку стало майже неможливо, скаржаться російські імпортери: найбільші банки КНР ще навесні почали блокувати транзакції. А надії на те, що проблема вирішиться після візиту до Пекіна президента Володимира Путіна, не справдилися: влітку до заморожування платежів приєдналися регіональні китайські банки.

Тому ОАЕ стали чи не головним хабом щодо обходу західних технологічних санкцій.

"Після початку військових дій в Україні багато російських організацій створили власні компанії в Дубаї, через які проводили оплату за електронні компоненти в Китай", – розповідає гендиректор російської компанії "Бештау" Олег Осипов.

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Для російських споживачів це може загрожувати дефіцитом техніки.

"Проблеми з прямою оплатою через китайські банки зберігаються, тому до листопада-грудня цього року може виникнути дефіцит споживчої техніки", – попереджає засновник російського бренду Jacky's Гусейн Іманов.

Посилення американських санкцій, через які банки Туреччини практично припинили працювати з Росією, а китайські банки "розверають" до 80% платежів, вже призвело до зменшення обсягів постачання товарів з-за кордону.

Як повідомлялося, за даними центробанку РФ, за перше півріччя до Росії ввезли імпорту на $137,9 млрд, це на 9%, або $13,8 млрд менше, ніж за перші пів року минулоріч.

При цьому обсяги торгівлі РФ з країнами Європейського Союзу, на які припадає 15% світового ВВП впали до мінімуму з 1999 року.