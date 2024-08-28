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Новини
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"Одеський припортовий завод" обрав постачальником газу на 4 мільярди маловідому компанію

опз

Державний "Одеський припортовий завод" обрав переможцем тендеру на постачання 242,56 млн кубометрів газу для відновлення роботи підприємства ТОВ "Укрнафтогазбуріння".

Про це свідчать результати тендеру, повідомляє галузеве видання ExPro.

ТОВ "Укрнафтогазбуріння" зареєстроване у серпні 2023 року у Львовів. Керівником та засновником компанії вказаний Михайло Мазур, свідчать дані YouControl.

Компанія у вересні 2023 року отримала ліцензію НКРЕКП на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу.

Термін постачання природного газу – до кінця 2024 року. Очікувана ціна газу становила 17 254 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ) на загальну суму 4,19 млрд грн. Пропозиція "Укрнафтогазбуріння" наразі невідома.

Нагадаємо, це вже другий тендер ОПЗ на купівлю газу цього року. 25 липня відбувся попередній тендер на закупівлю 251,81 млн кубометрів газу на загальну суму 4,13 млрд грн. Однак, ОПЗ скасував закупівлю.

Читайте також: Уряд планує відновити роботу Одеського припортового заводу попри загрозу обстрілів, – ЗМІ

Як повідомлялося, державний "Одеський припортовий завод" планував відновити повноцінну роботу до кінця літа, повідомляли ЗМІ із посиланням на джерела в уряді. З огляду на оголошення нового тендеру, ймовірно, початок роботи заводу може перенестися на осінь.

До повномасштабного вторгнення ОПЗ здійснював виробництво добрив та перевалку російського аміаку, але з лютого 2022 року підприємство зупинили. Відтоді хімзавод працює частково, займаючись непрофільною діяльністю: виробляє кисень та азот, займається перевалкою зернових.

Втім, безпекові ризики для відновлення роботи заводу зберігаються: розташування заводу неподалік Одеси означає, що удар російської ракети по складу може спричинити техногенну катастрофу. Захистити завод від цього неможливо.

Нагадаємо, "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) планував відновити роботу у червні 2022 року, проте відмовився від цього через загрозу російських ракетних обстрілів.

Перед цим наглядова рада ОПЗ звільнила трьох членів правління, які у перші місяці повномасштабної війни виписали собі премії на 7 млн грн.

При цьому правоохоронці розслідують цілу низку справ про корупцію, пов'язану з управлінням заводом.

В межах однієї із них Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сеннниченком. Упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом", за оцінками НАБУ, становить понад 2 мільярди гривень.

Автор: 

газ (7924) ОПЗ (376) тендер (2157) Одеський припортовий завод (22)


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Топ коментарі
+3
"...обрав постачальником газу на 4 мільярди маловідому компанію..." Джерело: https://biz.censor.net/n3507142

Маловідому у широких, але дуже відому у вузьких колах "какаянада" компанія...
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28.08.2024 20:16
+2
Було б дивно, якби було по другому.
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28.08.2024 18:49
+2
Ага! Ви ще бойка з юлькой поверніть в газову тему.
Зараз всюди новиє ліца, від 5-6 ефективних менеджерів, що постріяли всіх чеченців.
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28.08.2024 18:49
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Було б дивно, якби було по другому.
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28.08.2024 18:49 Відповісти
Ага! Ви ще бойка з юлькой поверніть в газову тему.
Зараз всюди новиє ліца, від 5-6 ефективних менеджерів, що постріяли всіх чеченців.
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28.08.2024 18:49 Відповісти
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28.08.2024 21:18 Відповісти
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28.08.2024 21:23 Відповісти
"...обрав постачальником газу на 4 мільярди маловідому компанію..." Джерело: https://biz.censor.net/n3507142

Маловідому у широких, але дуже відому у вузьких колах "какаянада" компанія...
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28.08.2024 20:16 Відповісти
Ще можна переглянути тендер? У мене знайшлося біля 5 гривень готівкою!!! Я у грі!
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28.08.2024 20:20 Відповісти
Де вони ці всраті назви для компаній беруть
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28.08.2024 21:12 Відповісти
маловідому компанію‼️‼️‼️
мене вже ці маловідомі компанії дратують Мають же бути якись критерії
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28.08.2024 21:24 Відповісти
і знову Зепідор невкурсе
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28.08.2024 21:30 Відповісти
Чи вони наведуть порядок з тим заводом колись порядок ?
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28.08.2024 22:33 Відповісти
Шмигаль, з усією шоблою в урядовому кварталі, мовчки лупають очима і гризуть нігті від сорому!!
Усьо ж парішалі, оті патужні та незламні, мєньєджери з ОПУ єрмака!!
Це ж, як Покровськ здати для них!! «Потужно і незламно», бабло, з якимось ФОП, за газ наварити!!
Бо в Українців, поки окупанти з московії…. Усьо ж, як і з бітумом на асфальт!!
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29.08.2024 00:02 Відповісти
Ага, ось де будуть необлікований газ з курщини обналічувати. А дехто тут пише, що йому мета курської операції незрозуміла. Все банально просто - тирити гроші з допомоги США небезпечно.
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29.08.2024 00:04 Відповісти
Прокляте там місце. Пороблено.
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29.08.2024 03:44 Відповісти
Тіко хотів написати )
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29.08.2024 09:58 Відповісти
Чому маловідому? В певних кримінальних колах вона добре відома...
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29.08.2024 11:20 Відповісти

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