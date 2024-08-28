"Ощадбанк" витратить 190 мільйонів на закупівлю акумуляторів. Умови тендеру виписали під конкретного виробника

Державний "Ощадбанк" 21 серпня за результатами тендеру замовив філії "ЕТГ Сервіс Солюшнс" ТОВ "Енерджі Трейд Груп" акумуляторних батарей з інверторами на загальну суму 188,66 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року у відділення банку по всій Україні мають доставити 450 комплектів які складатимуться з акумуляторної батареї Revention PowerCube Enterprise номінальною ємністю 14,4 кВт-год (виробництва іншої філії "ЕТГ Сторедж Солюшнс" ТОВ "Енерджі Трейд Груп") і гібридного інвертора DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU максимальною потужністю 6 600 Вт (виробництва китайської компанії Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.).

Розрахунковий термін експлуатації батареї підлогового монтажу становить 10-15 років. Кожен комплект коштує 419 тисяч гривень.

На сайті бренду Revention таких батарей немає. Там вказані лише батареї PowerCube максимальної ємності 12,4 кВт-год і PowerCube Max на 11,8 кВт-год без зазначення ціни. В інтернет-магазинах найбільшу з доступних у вільному продажі батарею PowerCube продають по 249–275 тис. грн, а PowerCube Max – по 239–240 тис. грн.

Інвертори DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU на українському сайті цього бренду пропонують по 66 тис. грн під замовлення. Натомість в інших інтернет-магазинах ціни на них різняться в рази: від 55 тис. грн у магазині Sheriff Engineering Systems та до 218 тис. грн у магазині "Безпека".

Читайте також: Дві третини клієнтів "Ощадбанку" в сегменті середнього бізнесу заявили про можливість банкрутства через відключення світла

Філія компанії "Енерджі Трейд Груп" отримала це замовлення без конкуренції, бо на спрощену закупівлю більше ніхто не прийшов.

При цьому у тендерній документації були вказані саме ці моделі батареї та інвертора. Тому анонімні фірми неодноразово питали, чи розглядає замовник можливість придбати аналоги. Але "Ощадбанк" відповідав, що "подання учасником пропозиції з використанням еквіваленту товару не передбачається".

Вимоги оголошення про спрощену закупівлю неможливо оскаржити в Антимонопольному комітеті, як і будь-які рішення замовника під час її проведення. Оскільки ця процедура була створена на воєнний час саме для уникнення різних оскаржень, що можуть затягувати час проведення тендеру.

Філію "ЕТГ Сервіс Солюшнс" із міста Жовті Води на Дніпропетровщині очолює Ярослав Гошко. Материнська "Енерджі Трейд Груп" із Києва належить британській компанії ETG Group Ltd, бенефіціарами через яку вказані Олексій Бондаренко з Боярки на Київщині та Володимир Шведкий з Одеси. Керує "Енерджі Трейд Груп" Євген Франчик.

Компанія "Енерджі Трейд Груп" разом із братом ексзаступника директора ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" Русланом Журилом Миколою заснувала низку компаній "ЕТГ Солар" із різними номерами. У 2019 році Микола Журило вийшов із їх засновників.

Загалом із 2016 року "Енерджі Трейд Груп" отримала підрядів на загальну суму 5,05 млрд грн, переважно за постачання газу та енергії.