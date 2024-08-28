Український молочний бізнес налагоджує експорт до Індонезії
Представники Спілки молочних підприємств України та перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян зустрілися з послом Індонезії в Україні Аріфом Мухаммедом Баласама.
Про це повідомляє пресслужба СМПУ.
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорювали можливості відкриття експорту для українських молочних компаній в Індонезію.
Посол Баласама висловив свою підтримку цій ініціативі та зазначив необхідність подальшої роботи для сприяння вирішенню цього питання.
Зокрема, дипломат наголосив на необхідності зміцнення взаємовідносин Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та аналогічного компетентного органу Республіки Індонезія.
"Важливо збільшувати свою економічну активність в країнах глобального юга. Ні що так не зміцнює дружбу між країнами як взаємовидний бізнес", – прокоментував зустріч виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.
Як повідомлялося, наразі вже 24 молочні заводи, що є учасниками Спілки молочних підприємств України, отримали дозвіл на експорт своєї продукції в Європейський Союз.
Нагадаємо, СМПУ – спілка промислових переробників молока України, які працюють спільно зі своїми основними постачальниками – сільськогосподарськими підприємствами, що мають молочнотоварні ферми. Вони забезпечують молочною продукцією українців та споживачів в інших країнах світу.
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