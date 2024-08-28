Росія збільшила видобуток газу з початку року на 9% після падіння торік

Видобуток газу в Росії за сім місяців зріс на 9,2% рік до року, до 409,36 млрд кубометрів (з урахуванням газу, спаленого на факелах), у липні виробництво зросло на 16%, до 52 млрд кубометрів.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на джерела, знайомі зі статистикою Міненерго Росії, передає enkorr.

Видобуток "інших виробників", що переважно припадає на "Газпром", у січні-липні зріс на 14,3%, до 262 млрд кубометрів, у липні – на 30,5% рік до року, до 32,3 млрд кубометрів.

Видобуток газу на першій лінії проєкту "Арктик СПГ-2", який потрапив під санкції США, у липні збільшився щодо червня, досягнувши 47,77 млн кубометрів проти 34,23 млн кубометрів місяцем раніше. Загалом за сім місяців проєкт виробив 833 млн тонн скрапленого газу.

У середині липня повідомлялося, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

Детальніше про цю схему обходу санкцій читайте в нашому матеріалі "Тіньовий танкерний флот Росії як інструмент фінансування війни".