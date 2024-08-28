Кредитори погодились на реструктуризацію євробондів України та "Укравтодору" на $23 мільярди

Україна отримала необхідні голоси власників єврооблігацій держави та "Укравтодору" на суму близько $23 млрд для завершення їх реструктуризації на раніше погоджених із комітетом кредиторів умовах.

Про це Міністерство фінансів України повідомило на Лондонській фондовій біржі, предає Інтерфакс-Україна.

"Сукупно Україна та "Укравтодор" отримали та прийняли інструкції про участь у розмірі понад 97,38% від сукупної основної суми непогашених наявних облігацій із рівнями участі за серіями наявних облігацій у діапазоні від 95% до 98,87%", – зазначається в документі.

У Мінфіні уточнили, що письмові резолюції щодо кожної серії наявних облігацій було належним чином прийнято, і було схвалено обов'язковий обмін наявних облігацій кожної серії на нові цінні папери.

Уточнюється, що облігації в євро будуть обміняні на нові доларові єврооблігації за курсом 0,8959 євро за $1.

Мінфін очікує, що розрахунки відбудуться 30 серпня, як і передбачалося.

Щодо наявних облігацій тих власників, які не взяли участь у запрошенні, торгівля ними буде зупинена в клірингових системах 28 серпня 2024 року з метою набуття чинності обов'язкового обміну.

"Україна та "Укравтодор" планують опублікувати окреме оголошення, що підтверджує сукупну основну суму нових цінних паперів, які будуть надані Україною на дату розрахунків", – ідеться в повідомленні.

Що відомо про реструктуризацію держборгу України за євробондами

Як повідомлялося, процес реструктуризації зовнішнього боргу України за єврооблігаціями розпочався 8 серпня. Перед цим, 1 серпня, Кабмін скористався наданим Верховною Радою правом і запровадив тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями України.

Крім того, Кабмін своїм рішенням на виконання вказаного закону перевів гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в периметр державного боргу і доручив здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн + відсотки).

Нагадаємо, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.

За даними Мінфіну, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.