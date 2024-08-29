"Укренерго" збільшило обсяги відключень електроенергії на сьогодні
Через збільшення споживання електроенергії у низці областей збільшили обсяги відключень світла – три черги споживачів відключають вже з 7:00 ранку, хоча раніше такі обмеження планували з 15:00.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".
"Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему в понеділок, 26 серпня, сьогодні в Україні продовжують діяти заходи обмеження споживання. Вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень", – йдеться у повідомленні.
Відтак – з 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у м. Київ діятимуть три черги відключень одночасно.
В компанії зауважили, що наразі споживання електроенергії залишається високим через спеку у більшості регіонів України. Так, учора, 28 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 4,8% вищим, ніж попередньої доби – у вівторок, 27 серпня.
В "Укренерго" додали, що через бойові дії та з інших причин зараз повністю або частково знеструмлені 568 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях. З технічних причин минулої доби знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Сумській і Київській областях.
Як повідомлялося, напередодні в "Укренерго" прогнозували, що сьогодні вдасться зменшити обсяги відключень. Зокрема, відключення трьох черг одночасно планували з 15:00 до 22:00, а в інші години мали застосовувати дві черги.
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Бізнес платить за електрику по вищій ціні. Передплата 80% - ніколи не відключать.
Приклад - броварські теплиці під Києвом - видно із центра міста як вони сяють.
эту электроэнергию по одной копейке за мегаватт-час покупает генерация ДТЭК Рината
Ахметова.
https://zn.ua/energetics/kak-akhmetov-tolko-za-mart-zarabotal-na-enerhoatome-milliard-hriven.html
В июне 2024 года Украина импортировала 858,4 тысячи мегаватт-часов электроэнергии, что больше, чем за весь 2023 год, когда было импортировано 806,4 тысячи мегаватт-часов
https://24tv.ua/economy/ru/ukraina-importirovala-bolshe-jelektrojenergii-v-ijune-chem-za-ves-2023-god-jekonomika_n2589213
Производство энергии порядка 20 ГВт https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/06/5/714710/
https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/
порядка 8 центов за кВт ч = 3,78 грн, и такой дорогой энергии всего лишь 4%, остальная по 60 копеек.
Вот это верно. В принципе и еда не особо нужна, все равно все прострут.
Это просто пиз@дец какойто.
Схема простая, стандартная для бандита Ахметова: электроэнергия продается без перебоев по завышенной цене. А чтобы это работала, тем, кто не переплачивает отключают энергию. Обычный бандитский рэкет в масштабе страны.