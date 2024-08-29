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"Укренерго" збільшило обсяги відключень електроенергії на сьогодні

свет

Через збільшення споживання електроенергії у низці областей збільшили обсяги відключень світла – три черги споживачів відключають вже з 7:00 ранку, хоча раніше такі обмеження планували з 15:00.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему в понеділок, 26 серпня, сьогодні в Україні продовжують діяти заходи обмеження споживання. Вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень", – йдеться у повідомленні.

Відтак – з 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у м. Київ діятимуть три черги відключень одночасно.

В компанії зауважили, що наразі споживання електроенергії залишається високим через спеку у більшості регіонів України. Так, учора, 28 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 4,8% вищим, ніж попередньої доби – у вівторок, 27 серпня.

В "Укренерго" додали, що через бойові дії та з інших причин зараз повністю або частково знеструмлені 568 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях. З технічних причин минулої доби знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Сумській і Київській областях.

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Як повідомлялося, напередодні в "Укренерго" прогнозували, що сьогодні вдасться зменшити обсяги відключень. Зокрема, відключення трьох черг одночасно планували з 15:00 до 22:00, а в інші години мали застосовувати дві черги.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+1
У меня на районе 3 улицы.Их вообще с 14 года ни разу не отключали. Ни на одной из них нет никаких критич.объектов,один частный сектор- развалюхи после военные 50х годов.
Это просто пиз@дец какойто.
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29.08.2024 13:07
+1
Решение Кабмина - 80% электроэнергии должно быть "импортной", то есть дорогой.
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29.08.2024 13:28
+1
Це загальновідомо - безліч підтверджень у вигляді документів.
Бізнес платить за електрику по вищій ціні. Передплата 80% - ніколи не відключать.
Приклад - броварські теплиці під Києвом - видно із центра міста як вони сяють.
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29.08.2024 13:39
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29.08.2024 13:22 Відповісти
Решение Кабмина - 80% электроэнергии должно быть "импортной", то есть дорогой.
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29.08.2024 13:28 Відповісти
Це загальновідомо - безліч підтверджень у вигляді документів.
Бізнес платить за електрику по вищій ціні. Передплата 80% - ніколи не відключать.
Приклад - броварські теплиці під Києвом - видно із центра міста як вони сяють.
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29.08.2024 13:39 Відповісти
Юридичні особи оплачують електроенергію по ринковій ціні, населення платить по встановленому кабміном тарифу, який нижче ринкової вартості ледь не в два рази. Імпорт електроенергії з европейських країн здійснюють певні сутності - трейдери, які мають право її перепродати всім бажаючим, серед яких могли бути і всякі теплиці.
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29.08.2024 17:07 Відповісти
Что ты несешь? Себестоимость электроэнергии 60 копеек. Населению продают по 4,32 грн. Предприятиям еще дороже.
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29.08.2024 20:35 Відповісти
Можливо в якогось виробника собівартість і складає вказану Вами суму, проте на оптових ринках електроенергія продається не по собівартості, а по маржинальній ціні "ринку на добу на перед" чи по прямих договорах (ціна договірна). Здається ту енергію потрібно ще транспортувати до споживача електричними мережами, це коштує копієчку. Витрати на утримання мереж у належному технічному стані, плюс технологічні витрати електроенергії (втрати що гріють дроти, всякі холості ходи трансформаторів...). Обидві вищезгадані складові оплачує споживач через фіксований тариф, встановлений НКРЕКП для монополістів - операторів розподільчих мереж (обленерго) та оператора системи передачі (високовольтні мережі - НЕК укренерго).
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29.08.2024 21:49 Відповісти
Основную энергию обеспечивает АЭС - она очень дешевая. А закупается за границей меньше ГВт. Даже если она в разы дороже, то цена изменится очень незначительно. Кроме того, населению эту энергию не поставляют, за нее платят предприятия. Почему цена 4.23??? Потому что компания охреневших вкрай бандитов, таких как Амхетов и Зеленский нагибают всю страну ради покупки яхт.
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29.08.2024 23:06 Відповісти
За границей закупается несколько процентов электроэнергии. Это почти не должно влиять на цену.
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29.08.2024 20:38 Відповісти
Енергії імпортується більше десяти відсотків. Вся імпортована енергія, продається трейдерами учасникам ринку електроенергії по договірній ціні, крім випадку коли майже усі ланки ланцюжка працюють на одну кишеню (трейдер і постачальник електроенергії афільовані наприклад із сталеплавильними заводом - споживачем електроенергії).
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29.08.2024 21:35 Відповісти
Это ложь. Я смотрел цифры, там меньше 1 ГВт. Это порядка 5%. Говорят, больше не пропускает. То есть цены не могут изменится больше, чем на несколько процентов, а не в разы! Какие нах трейдеры, если Ахметов и еще пара уродов весь рынок контролируют? Да, все работает на один кошелек Ахметова и несколько маленьких кошельков продажных чиновников. Ахметов продает энергию своей же Запорожстали. Отдает проще говоря, а остальным продает втридорога. А сам закупает по 0.001 копейке, то есть получает бесплатно.
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29.08.2024 23:12 Відповісти
Про яку ціну йде мова, я не можу второпати, для населення встановлений фіксований тариф, і якщо юридичні особи будуть купувати по 35 гривень, то населення всеодно буде сплачувати 4 з копійками гривні.
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30.08.2024 06:41 Відповісти
Вибач, я не буду коментувати всяку маячню. По тих числах що ти озвучуєш, очевидно що реальний стан енергетики тобі не відомо
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30.08.2024 06:46 Відповісти
Это ты пишешь бред. Я вопрос изучил и знаком со всеми цифрами. И могу их все подвтердить. Вот по какой "цене" Ахметов "покупает" электроэнергию:
эту электроэнергию по одной копейке за мегаватт-час покупает генерация ДТЭК Рината
Ахметова.
https://zn.ua/energetics/kak-akhmetov-tolko-za-mart-zarabotal-na-enerhoatome-milliard-hriven.html
В июне 2024 года Украина импортировала 858,4 тысячи мегаватт-часов электроэнергии, что больше, чем за весь 2023 год, когда было импортировано 806,4 тысячи мегаватт-часов
https://24tv.ua/economy/ru/ukraina-importirovala-bolshe-jelektrojenergii-v-ijune-chem-za-ves-2023-god-jekonomika_n2589213
Производство энергии порядка 20 ГВт https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/06/5/714710/
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30.08.2024 10:16 Відповісти
Оптовая цена в ЕС на электроэнергию
https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/
порядка 8 центов за кВт ч = 3,78 грн, и такой дорогой энергии всего лишь 4%, остальная по 60 копеек.
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30.08.2024 10:23 Відповісти
Згідно Вашого посилання, оптова вартість електроенергії наведена середня, оскільки ринок в Європі працює з інтервалом15 хвилин, відповідно для кожної чверті година своя ціна. Оптова вартість електроенергії в Німеччині 82 євро за МВт*год, тобто 3,69 грн за КВт*год. Проте населення Німеччини платить 0,3 євро за КВт*год, тобто 13,5 грн. В Німеччині теж Ахметов накручує ціни?
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30.08.2024 10:44 Відповісти
Яку "єту енергию", можеш формулювати так щоб зрозуміти написане не треба було застосовувати екстраполяцію?
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30.08.2024 10:23 Відповісти
Ты тупой ахметовский пропагандон, который отрицает очевидные факты. Иди за русским кораблем. Все я написал понятно, для человека с капелей мозгов.
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30.08.2024 10:25 Відповісти
Так, я тупий, яку енергію він купує по 1 копійці?
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30.08.2024 10:46 Відповісти
Там по ссылке огромная статья, где написано, как Ахметов ворует электричество на миллиарды.
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30.08.2024 10:26 Відповісти
Оце: Государственный оператор атомных электростанций НАЭК «Энергоатом» на рынке на сутки вперед сознательно ставит завышенную цену электроэнергии. В результате часть его ресурса не продается и выпадает на балансирующий рынок. На балансирующем рынке эту электроэнергию по одной копейке за мегаватт-час покупает генерация ДТЭК Рината Ахметова. Потом продает ее потребителям по рыночной цене - около 3000 грн/МВт·ч.
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30.08.2024 10:54 Відповісти
Є одна проблема, на балансуючому ринку сама дорога електроенергія, і визначається вона не за чиїмись хотелками а маржинально, за ціною самої дорогої активованої пропозиції.
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30.08.2024 10:56 Відповісти
Ти розумієш як працює балансуючий ринок, зокрема що відбувається коли по команді розвантажується генерація? Хто кому платить гроші?
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30.08.2024 11:19 Відповісти
Прекрасно понимаю, в статье это хорошо описано: Ахметов покупает электроэнергию за 0.001 коп. И ворует в месяц миллиард.
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30.08.2024 15:48 Відповісти
Станції які розвантажуються по команді з балансуючого ринку повертають кошти ОСП.
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30.08.2024 17:19 Відповісти
Знання процесу купівлі продажу електроенергії на оптовому ринку ви отримали із вищезгаданої статті?
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30.08.2024 17:23 Відповісти
Схема простая: Ахметову отдают электроэнергию бесплатно. Конкурентов у него нет. Он продает электричество очень дорого. И кладет в карман миллиард в месяц. А мы все сидим без света.
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31.08.2024 01:09 Відповісти
Я зрозумів про що йде мова, підхід зрозумілий, проте алгоритм описаний в статті хибний. Можливо автор не розібрався до кінця з інструментами на оптовому ринку електроенергії. Безкоштовно віддавати енергію можна, по прямим договорам. У всіх інших секторах ринку ціноутворення здійснюється по маржинальному принципу - прийнята до роботи сама дорога (у випадку балансуючого ринку у бік розвантаження, сама дешева) визначає ціну для всіх учасників.
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31.08.2024 10:19 Відповісти
Можливо виникло непорозуміння, імпортована енергія населенню не продається, а продається тільки тим юридичним особам які бажають її придбати.
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29.08.2024 21:57 Відповісти
Нахрена населенню електроенергія? Все одно її витратять на перегляд телемарафону і заплатять в два рази менше грошей. Логічно живити енергією бізнес, там створюється хоч якась добавлена вартість, зазначена енергія буде оплачена по ринковій ціні і тому ж населенню буде виплачена зарплата.
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29.08.2024 16:58 Відповісти
>Нахрена населенню електроенергія
Вот это верно. В принципе и еда не особо нужна, все равно все прострут.
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29.08.2024 20:39 Відповісти
Якщо енергії на всіх не вистачає, і треба вибирати ким пожертвувати, то очевидний вибір жертви це населення (окрім випадку близьких виборів преза/ВР), по озвученими мною вище причинам.
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29.08.2024 21:54 Відповісти
Очевидный выбор обеспечить население энергией в первую очередь.
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29.08.2024 23:02 Відповісти
У меня на районе 3 улицы.Их вообще с 14 года ни разу не отключали. Ни на одной из них нет никаких критич.объектов,один частный сектор- развалюхи после военные 50х годов.
Это просто пиз@дец какойто.
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29.08.2024 13:07 Відповісти
В Дніпрі взагалі повний бардак з відключеннями. Як бик пос.яв. Деякі райончики дійсно взагалі не відключають.
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29.08.2024 18:53 Відповісти
Это ******, когда люди не требуют, чтобы у них была электроэнергия, а хотят, чтобы не у кого не было. Дебилы.
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29.08.2024 23:15 Відповісти
Знову немає світла, ні в очах, ні в квартирі.По ходу така епоха світла. От холєра.....
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29.08.2024 14:06 Відповісти
Удалили комментарий, не нарушающий правил:
Схема простая, стандартная для бандита Ахметова: электроэнергия продается без перебоев по завышенной цене. А чтобы это работала, тем, кто не переплачивает отключают энергию. Обычный бандитский рэкет в масштабе страны.
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29.08.2024 20:33 Відповісти
Абсолютно то же и в отношении населения: при себестоимости энергии 60 копеек, ее продают по 4,32 грн. Хотя и прежняя цена приносила сверхприбыли Ахметову и прочим уродам.
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29.08.2024 20:37 Відповісти

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