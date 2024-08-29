"Укренерго" збільшило обсяги відключень електроенергії на сьогодні

Через збільшення споживання електроенергії у низці областей збільшили обсяги відключень світла – три черги споживачів відключають вже з 7:00 ранку, хоча раніше такі обмеження планували з 15:00.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему в понеділок, 26 серпня, сьогодні в Україні продовжують діяти заходи обмеження споживання. Вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень", – йдеться у повідомленні.

Відтак – з 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у м. Київ діятимуть три черги відключень одночасно.

В компанії зауважили, що наразі споживання електроенергії залишається високим через спеку у більшості регіонів України. Так, учора, 28 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 4,8% вищим, ніж попередньої доби – у вівторок, 27 серпня.

В "Укренерго" додали, що через бойові дії та з інших причин зараз повністю або частково знеструмлені 568 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях. З технічних причин минулої доби знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Сумській і Київській областях.

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Як повідомлялося, напередодні в "Укренерго" прогнозували, що сьогодні вдасться зменшити обсяги відключень. Зокрема, відключення трьох черг одночасно планували з 15:00 до 22:00, а в інші години мали застосовувати дві черги.