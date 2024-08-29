Масована атака росіян у понеділок призвела до відключення чотирьох енергоблоків АЕС

Внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Україну минулого понеділка, 26 серпня, чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.

Про це постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні повідомили у листі до МАГАТЕ, передає Liga.net.

Зокрема, о 08:58 понеділка від мережі відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції. О 9:05 було вимушено обмежено потужність блоків Південноукраїнської АЕС, а о 17:05 енергоблок №3 на цій станції відключився від мережі через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом.

"Російська Федерація продовжує навмисно атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи атомних електростанцій", – йдеться в листі.

Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.

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Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.