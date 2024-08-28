Голова "Укргідроенерго" про удари по Київській ГЕС: Загрози прориву дамби немає, наслідки з’ясовують

Наразі на Київській ГЕС, яка постраждала внаслідок російського масованого удару у понеділок, триває розбір завалів. Проте загрози прориву греблі ГЕС та підтоплення територій немає.

Про це гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє пресслужба компанії.

Він зауважив, що до завершення розбору завалів на Київській ГЕС оцінити всі технічні наслідки і термін, який необхідний для усунення пошкоджень поки неможливо.

Водночас Сирота наголосив, що під час атаки на станцію жоден співробітник не постраждав, адже всі співробітники на момент атаки перебували в укриттях.

Він додав, що на сьогодні немає жодної станції "Укргідроенерго", яка б не зазнала пошкоджень. Загалом по станціям "Укргідроенерго" з початку повномасштабного вторгнення було завдано близько 130 ударів, через це компанія втратила 40% генерації.

"Нині втрачено Каховську ГЕС, Дніпровська ГЕС не працює. Інші ГЕС та ГАЕС компанії наразі перебувають в процесі відновлення. Ключове завдання компанії до початку осінньо-зимового періоду максимально відновити втрачені потужності. Однак відновлення наразі вимагає як фінансового і людського ресурсу, так і часу, оскільки на станціях компанії обладнання нелінійне і потребує тривалого часу для виготовлення", – додав Сирота.

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Як повідомлялося, під час масованої атаки у понеділок, 26 серпня, росіяни вдарили по Київській гідроелектростанції у Вишгороді. Офіційно представники влади цю ситуацію не коментували.

Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.