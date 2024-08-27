Зеленський закликав не публікувати інформацію про пошкодження в енергетиці внаслідок ударів РФ

Не потрібно розкривати деталі щодо пошкоджень енергетичних об'єктів внаслідок російських ударів, щоб цим не скористався ворог.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується деталей про руйнування на ГЕС або інших (енергетичних об'єктів, – ред.)... У нас свобода слова, але я не підтримую, коли ворог знає, які конкретно пошкодження він здійснив своїм ударом по Україні та енергосистемі", – сказав президент.

Він зауважив, що певну інформацію все ж потрібно оприлюднювати, передусім, для інформування західних партнерів.

"Є деталі, які має знати весь світ для розуміння, що Росія тут творить на нашій землі... Але в якому стані ті чи інші наші споруди і що ми там зараз робимо – нехай це буде в тиші", – наголосив Зеленський.

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Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.