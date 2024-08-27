У Міненерго пояснили, скільки діятимуть графіки відключень світла

В Україні діють планові графіки відключень світла для стабілізації енергосистеми після масованої атаки ворога 26 серпня.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає NV.

"Вчорашня атака – одна з наймасованіших атак саме на енергетику. 127 ракет, 109 дронів було випущено ворогом, багато з них дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень", – зазначила вона.

Унаслідок цього "Укренерго" довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень, щоб вберегти цілісність системи.

"Сьогодні (27 серпня, – ред.) будуть діяти графіки планових відключень, поки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми", – додала заступниця міністра.

Гринчук уточнила, що наразі триває оцінка пошкоджень на енергооб'єктах. Фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це можливо.

"Сподіваємось відмовитись або послабити графіки відключень", – підкреслила вона, додавши, що "ситуація складна, але контрольована".

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Як повідомлялося, 26 серпня Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.