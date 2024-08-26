Відключення у вівторок заплановані протягом всієї доби, без світла буде до двох третин споживачів, – ДТЕК
У вівторок, 27 серпня, у місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях прогнозується повернення графіків стабілізаційних відключень електроенергії.
Наразі у цих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі тривають екстрені відключення, повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК.
Зокрема, у вівторок, згідно з розпорядженням "Укренерго", відключатимуться:
- з 00:00 до 06:00 – три групи споживачів з шести;
- з 06:00 до 11:00 – чотири групи;
- з 11:00 до 15:00 – три групи;
- з 15:00 до 21:00 – чотири групи;
- з 21:00 до 24:00 – три групи.
"Відключення відбуватимуться в темно-сірій і світло-сірій зонах. Дуже просимо вас економити електроенергію, щоб зменшити кількість і тривалість відключень", – додали у ДТЕК.
Нагадаємо, сьогодні Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.
НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.
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мотузками їх підв'яжи
За три роки над машинним залом ГЕС можна було такі ковпаки бетонні залити , що їх би ядерна зброя не взяла , не те що проста .
https://biz.censor.net/comments/locate/3506758/01921230-86db-7231-9a64-22896559ce0a
Маячня. Про бетонні ковпаки. Якийсь інший захист - може бути.
Про кацапські крилаті ракети - навіть не смішно. Пройшло 80 років.
P.S. раптом що , то найбільших втрат Британія зазнала від бомбардувань авіацією нацистів .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Spitfire_Tipping_V-1_Flying_Bomb.jpg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%80 Супермарін Спітфайр (праворуч) кінчиком крила «підчіплює» і перевертає V-1 (ліворуч); https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF гіроскопи ракети не в змозі повернути її після цього на курс, вона падає
Близько 20 % ракет відмовляли при запуску, 25 % знищувалися англійської авіацією, 17 % збивалися зенітками, 7 % руйнувалися при зіткненні з аеростатами загородження, двигуни відмовляли до досягнення цілі, а їх вібрація часто виводила ракету з ладу, так що близько 20 % Фау-1 падали в море. Хоча конкретні цифри варіюються від джерела до джерела, британська доповідь, опублікована після війни, показала, що 7547 Фау-1 були запущені по Англії. У доповіді вказується, що з них 1847 були знищені винищувачами, 1866 були знищені зенітною артилерією, 232 були знищені аеростатами загородження і 12 - артилерією кораблів Королівського ВМФhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-1#cite_note-4 [4] .
Невже треба доказувати, що ракетна техніка пішла значно вперед по точності, дальності ??
Нехай війна собі іде хоч 20 років, головне, щоб не чіпали енергосистему. Тоді війну можна не помічати. А якщо перебої після обстрілу - ні, це не війна винна, це спеціально все
Якось так ...
1 - 2, сто здохло а сотні тисяч живуть собі щасливо, в Україні.
увеличить импорт и запретить экспорт.
Ты полный профан, пишешь много, но ничего не понижаешь. Иди за русским кораблем, вместе со своим хозяином убийцей Ахметовым.
Батареї Tesla Powerpack використовуються в Австралії в якості резервних джерел електроенергії, коли генератори з якихось причин перестають працювати або не справляються з попитом. За австралійськими стандартами, у разі відключення електрики енергетичні компанії повинні подати її назад в мережу в проміжку від 6 секунд до 5 хвилин.
Цієї батареї вистачає на 10 хвилин роботи. Ви вже хоч почитайте, погугліть. Просто витратьте 30 хвилин свого життя і всі питання відпадуть
Бо для України ці 129 Мегават - то крапля в морі. Закопати все під землю? На яку глибину? Вирви від ракет ви бачили - декілька метрів. Опускати на скільки під землю? На 10-15 метрів? Ви уявляєте об'єм і вартість таких робіт? Тут тонель метро не можуть вже майже рік доробити, а ви пропонуєте всі енергооб'єкти "зарити під землю" швиденько і до зими
>Бо для України ці 129 Мегават - то крапля в морі.
Не Мегават, а МВт-ч, каждый твой высер говорит о полном незнании и непонимании. Там уже 200 МВт-ч и строят еще 600 МВт-ч. Учитывая, что дефицит энергии составляет до 1-2 ГВт в пиках, несколько таких батарей позволят полностью выровнять нагрузку и решить проблему с недостатком энергии. А если разбить их на множество мелких станций, то уничтожить их все будет практически невозможно и дорого. И значительно дешевле, чем строительство новой АЭС, которые реально строить годы. Но ее собираются строить, точное разворовывать деньги.
В Австралии проблемы аналогичные украинским. Да, там не бомбят, но там часто бывают ураганы, грозы, экстремально высокая температура, в результате чего электрооборудование выходит из строя. Вырыть яму и закопать под землю - это очень дешево, по сравнению с миллиардами, которые воруют в энергетике.
С такой помпой объявили и на тебе...
Или экспорт - это другое?
Настільки складну комбіновану атаку з такою кількістю повітряних засобів ураження не планують та реалізують через день після "об'яви". Тож-так, "дурень думкою багатіє ".
Якщо Молдова скаржиться що в неї нема електрики, то якого хріна вона має подаватись в твою хижу, коли молдова нам снаряди постачає???
а що на хмарофоні не можуть визнати, що добряче прилетіло, бо ***** рейтинги то святе, але тобі ахмєтов єлектріки не виділив
Энергетический холдинг ДТЭК остался единственным экспортером украинской электроэнергии в Европу.
https://rus.lb.ua/economics/2013/12/10/245958_ahmetov_kupil_dostup_eksportu.html
И ворует электричество у Энергоатома, 1 копейка за МВт·ч - это "бизнес" такой
https://zn.ua/energetics/kak-akhmetov-tolko-za-mart-zarabotal-na-enerhoatome-milliard-hriven.htm
А вся страна из-за этой рыжей мрази путинской должна сидеть без света!
там одне з твоїх посилань "странітса улєтєла", ти гірше за Ахмєтова, тому не скигли...
Я не захисник ахмєтова, і всі тобою перелічені володіють українською, але надають перевагу росіянській як і ти!
То справжній "агентику" не парься!
Тягнибок особливо
перелогінся вже у Влад Крук, бо створюєш видимість якоїсь групи з підтримкою невідомо чого.. а!!! хіба групи "ахмєтка чорт, украл єлектрічество с моєй розєткі"..
Тобто без врахування критичної інфраструктури.
Начебто це було УкрЕнерго, котре в той-же час замовило тендер на заміну кондиціонерів для офісу.
Як із справедливим розподілом?
Начебто зробити не тяжко, проста математика - ліміти для побутових споживачів збільшуються, в межах критичної інфраструктури
Чи кондиціонери потрібніші?