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Новини
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Відключення у вівторок заплановані протягом всієї доби, без світла буде до двох третин споживачів, – ДТЕК

свет

У вівторок, 27 серпня, у місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях прогнозується повернення графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

Наразі у цих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі тривають екстрені відключення, повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, у вівторок, згідно з розпорядженням "Укренерго", відключатимуться:

  • з 00:00 до 06:00 – три групи споживачів з шести;
  • з 06:00 до 11:00 – чотири групи;
  • з 11:00 до 15:00 – три групи;
  • з 15:00 до 21:00 – чотири групи;
  • з 21:00 до 24:00 – три групи.

"Відключення відбуватимуться в темно-сірій і світло-сірій зонах. Дуже просимо вас економити електроенергію, щоб зменшити кількість і тривалість відключень", – додали у ДТЕК.

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Нагадаємо, сьогодні Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Автор: 

Київ (4678) електроенергія (4235) ДТЕК (1359) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+14
Мрази начали продавать за границу электроэнергии и отключили все население. Писец.
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26.08.2024 21:42
+14
Потужно! Імбецилів зима 22-23 року нічого не навчила, і як видно, ніяких висновків ніхто не зробив, і для енергосистеми було зроблене велике *****. Зиму з такими "керманичами" вже страшно навіть уявити.
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26.08.2024 22:33
+13
Їм було не до ГЕС і ковпаків , вони крали гроші на "Великому крадівництві " . Ну нічого - "хоч паржем " - наржались лохи ?
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26.08.2024 23:00
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26.08.2024 21:33 Відповісти
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26.08.2024 22:24 Відповісти
Зелена шобла діє.Зеленський -Єрмак робить свою роботу по геноциду українців.
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26.08.2024 21:38 Відповісти
Мрази начали продавать за границу электроэнергии и отключили все население. Писец.
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26.08.2024 21:42 Відповісти
Так, по Wi-Fi продають. Вночі, поки ніхто не бачить. Інфа "сотка"
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26.08.2024 22:37 Відповісти
та ні майнять "100 пудов"...
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26.08.2024 23:05 Відповісти
Дядя, ты дурак?
https://biz.censor.net/news/3506272/********************************************
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26.08.2024 23:12 Відповісти
Не, ты не дурак, ты бот вражеский, ибо в этой теме этой отписался
https://biz.censor.net/news/3506272/********************************************
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26.08.2024 23:14 Відповісти
А ти не знаєш чого знову став дифіцит?
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26.08.2024 22:17 Відповісти
Як захистити, наприклад, ГЕС? Поясніть мені, слоупку
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26.08.2024 22:22 Відповісти
Наприклад купити туди ппо , а не просто жебрати.
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26.08.2024 22:40 Відповісти
За три роки над машинним залом ГЕС можна було такі ковпаки бетонні залити , що їх би ядерна зброя не взяла , не те що проста .
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26.08.2024 22:47 Відповісти
Їм було не до ГЕС і ковпаків , вони крали гроші на "Великому крадівництві " . Ну нічого - "хоч паржем " - наржались лохи ?
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26.08.2024 23:00 Відповісти
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26.08.2024 23:01 Відповісти
Мені якось ваші смайлики не заходять , ну а щодо реалій , то це як з оборонними спорудами- регочемося з того що кацапи під курсьською АЕС за тиждень укріпрайон звели , бо вважаємо що це вони від переляку так зробили , а самі на донеччині за три роки не спромоглися хлопцям окопів нарити , квіти у Покровську ще тиждень тому висаджували .
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26.08.2024 23:06 Відповісти
ну так чого писдіти дарма, спроектуй бетонні ковпаки на існуючими машзалами ГЕС, геній
мотузками їх підв'яжи
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26.08.2024 23:09 Відповісти
https://biz.censor.net/user/582144

За три роки над машинним залом ГЕС можна було такі ковпаки бетонні залити , що їх би ядерна зброя не взяла , не те що проста .

https://biz.censor.net/comments/locate/3506758/01921230-86db-7231-9a64-22896559ce0a

Маячня. Про бетонні ковпаки. Якийсь інший захист - може бути.
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27.08.2024 04:30 Відповісти
Маячня коли нічого не роблять для захисту , навіть після того як уже прилетіло замість щось робити фанеркою дірки затуляють . Ну а реалії такі що винаходити велосипед нема потреби , його британці іще проти фау винайшли , а по великому рахункові крилаті ракети кацапів від тих фау не так далеко відбігли.
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30.08.2024 13:50 Відповісти
Та да ... Чомусь тільки ті ФАУ долітали і попадали і по Лондону і промисловості.

Про кацапські крилаті ракети - навіть не смішно. Пройшло 80 років.
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30.08.2024 23:39 Відповісти
Та да ....кудись долітали і десь падали , в основному як у і кацапів - у житлових кварталах , а їх ніхто захистом не обладнував . Щодо різниці у 80 років ....... х-101 -бойова частина 960 кг , швидкість 720 км/год , ФАУ-1 бойова частина 830 кг , швидкість при наближенні до цілі 800 км\год , стартова 656. км/год , дальність у нашому випадкові не є суттєвовою бо говоримо трішки не про те ....... отже дійсно, дуже "суттєва " різниця за 80 років ((
P.S. раптом що , то найбільших втрат Британія зазнала від бомбардувань авіацією нацистів .
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31.08.2024 20:50 Відповісти
Всього було виготовлено близько 30 000 апаратів. До 29 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року близько 10 000 було запущено по Англії; 3200 впали на її території, з них 2419 досягли Лондона, викликавши втрати в 6184 чоловік убитими і 17 981 пораненимиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-1#cite_note-3 [3] . Лондонці називали Фау-1 «літаючими бомбами» (flying bomb), а також «дзижчачими бомбами» (buzz bomb) через характерний звук пульсуючого повітряно-реактивного двигуна.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Spitfire_Tipping_V-1_Flying_Bomb.jpg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%80 Супермарін Спітфайр (праворуч) кінчиком крила «підчіплює» і перевертає V-1 (ліворуч); https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF гіроскопи ракети не в змозі повернути її після цього на курс, вона падає

Близько 20 % ракет відмовляли при запуску, 25 % знищувалися англійської авіацією, 17 % збивалися зенітками, 7 % руйнувалися при зіткненні з аеростатами загородження, двигуни відмовляли до досягнення цілі, а їх вібрація часто виводила ракету з ладу, так що близько 20 % Фау-1 падали в море. Хоча конкретні цифри варіюються від джерела до джерела, британська доповідь, опублікована після війни, показала, що 7547 Фау-1 були запущені по Англії. У доповіді вказується, що з них 1847 були знищені винищувачами, 1866 були знищені зенітною артилерією, 232 були знищені аеростатами загородження і 12 - артилерією кораблів Королівського ВМФhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-1#cite_note-4 [4] .
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31.08.2024 22:40 Відповісти
Молодець що навів текст , тому не зможеш заперечити такому : " 232 були знищені аеростатами загородження " . Назви , будь ласка , хоч один приклад знищення кацапської крилатої ракети захисним огородженням енергооб'єктів чи інших об'єктів критичної інфраструктури . Суть не у кількості тих що з ладу вийшли , ми не знаємо скільки їх у кацапів у море пада , а у тому яку кількість було деактивовано засобами пасивного захисту , уяви що ми змогли запобігти попаданню у енергооб'єкти 232 ракет додатково до тих, що змогли перехопити засобами ППО.
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31.08.2024 23:28 Відповісти
P.S. До речі , якщо ти текст наводив щоб заперечити мені про завдані втрати , то тоді ознайомся : Хоча «Бліц» був направлений на багато міст по всій країні, він почався з бомбардування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондона протягом 57 ночей поспіль. До кінця травня 1941 року понад 40 тисяч мирних жителів, половина з них у Лондоні, було вбито внаслідок бомбардувань. Велика кількість будинків у Лондоні була зруйнована чи пошкоджена. Метою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлера було знищення промисловості та виведення Великої Британії з війни, тому, крім Лондона, бомбардування зазнали також такі важливі військові та промислові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%96 центри , як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B0%D1%81%D1%82 Белфаст , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC Бірмінгем , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C Брістоль , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%84%D1%84 Кардіфф , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Клайдбанк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96 Ковентрі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C Ліверпуль , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80 Ексетер , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA Гринок , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B4 Шеф https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB -Галл , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Манчестер , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82 Портсмут , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%83%D1%82_(%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F) Плімут , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC Ноттінгем , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD Брайтон , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD Істборн , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4 Сандерленд і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD Саутгемптон .
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31.08.2024 23:33 Відповісти
Дивно якось. Все що я написав це - "пройшло 80 років".
Невже треба доказувати, що ракетна техніка пішла значно вперед по точності, дальності ??
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01.09.2024 14:50 Відповісти
одне питання - як на властивості захисту впливає точність ********** коли інші його параметри майже ідентичні , а захист потрібно встановлювати не покладаючися на точність влучання ? Дісно , дивно , невже при прямому влучанні 152 снаряд із 50-х наробить менше шкоди аніж суперточний 155 із 21-го століття ? (( Я саме про наслідки , а не про кількість для гарантованого ураження ((
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01.09.2024 15:21 Відповісти
здаюсь ...
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01.09.2024 15:34 Відповісти
тихого вам дня і нам усім перемоги над кацапнею !
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01.09.2024 16:07 Відповісти
Население потребляет электроэнергию с АЭС.
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27.08.2024 09:11 Відповісти
Населення споживає енергію від єдиної енергосистеми. Де ви такі неуки беретеся? Чи вам енергію по WI-FI доставляють?
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27.08.2024 09:20 Відповісти
Проснулся ахметовский пропагандон. Для населения электроэнергии хватает с огромным запасом. Но ее отключают и продают за границу. Потому что убийце и пособнику рашистов Ахметову надо яхту обсуживать, которую он купил за $500 млн во время войны.
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27.08.2024 09:24 Відповісти
Якби вистачало - не було б вимкнень, не було б масованого обстрілу - так само до зими більш-менш було б все нормально. Звісно обстріли ніяк не мають вплинути на енергосистему - піплу можна втюхівать все, що завгодно, піпл слухає "експертів". Населенню ще потрібно воду подавати, воду відводити, поцікавтеся, які насосні агрегати використовуються і яку мають потужність. Ви немаєте ніяких доказів, а просто повторюєте спам. Фактично заперечуєте російську агресію і руйнацію від обстрілів

Нехай війна собі іде хоч 20 років, головне, щоб не чіпали енергосистему. Тоді війну можна не помічати. А якщо перебої після обстрілу - ні, це не війна винна, це спеціально все
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27.08.2024 09:44 Відповісти
Сколько тебе платит убийца украинцев и пособник врага Ахметов? Атомные станции вырабатывают намного больше электроэнергии, чем потребляет население. Не п-ди.
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27.08.2024 10:14 Відповісти
Можливо і вистачить, якщо немає блоків в ремонті, немає аномальної спеки та морозів. Ну і електроенергію доставляють споживачам по Wi-Fi, оминаючи підстанції
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27.08.2024 11:12 Відповісти
Не возможно, а абсолютно точно. 113 миллиардов кВт·ч. производилось. Население потребляет 40 млрд. Атомные станции производят 70 млрд. почти в 2 раза перекрывая потребности населения.
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27.08.2024 12:10 Відповісти
ще ніколи ні 1 злодій не вдавився
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26.08.2024 22:22 Відповісти
Обидва синочки Анни Герман - на тому світі.
Якось так ...
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26.08.2024 22:28 Відповісти
виключення що тільки підтверджує твердження.
1 - 2, сто здохло а сотні тисяч живуть собі щасливо, в Україні.
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26.08.2024 23:23 Відповісти
А одна третина - ыліта?
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26.08.2024 22:31 Відповісти
Потужно! Імбецилів зима 22-23 року нічого не навчила, і як видно, ніяких висновків ніхто не зробив, і для енергосистеми було зроблене велике *****. Зиму з такими "керманичами" вже страшно навіть уявити.
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26.08.2024 22:33 Відповісти
ТЕС будемо повністю закопувати під землю, чи труби залишимо над поверхнею землі?
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26.08.2024 22:39 Відповісти
Більшість проблем сьогодні не через ТЕЦ , бо їх вже немає , а через підстанції , які "залити бетоном " було таки цілком реально , бо самі дороговартісні комплектуючі на них це трансформатори і перемикачі мають цілком прийнятні для цього розміри .
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26.08.2024 22:52 Відповісти
Залити бетоном? Це треба розробляти проект, ця вся інфраструктура будувалася десятиріччями, а ви шукаєте "прості рішення"
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27.08.2024 09:22 Відповісти
А сьогодні не ТЕС били. А розподільчі вузли, які таки досить реально можна захистити. Тільки замість захисту мародери зелені бабла собі накосили.
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26.08.2024 22:55 Відповісти
Єдиний захист - це припинення бойових дій. Били скрізь і по станціям теж. У вас все так просто
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27.08.2024 09:24 Відповісти
А путину не отдать украинские земли, мразь? Можно увеличить экспорт, купит мегапаки от Теслы. И все, что можно перенести под землю и забронировать. Но твой хозяин Ахметов нехрена не сделал для защиты. Оставил все ТЭЦ разрушенными под дождем гнить.
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27.08.2024 12:13 Відповісти
* экспорт
увеличить импорт и запретить экспорт.
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27.08.2024 12:14 Відповісти
До чого тут землі? Я з технічної точки зору кажу і вам це скаже будь-яка людина, яка в темі, жодна енергосистема жодної країни не витримає регулярних ракетно-дронових атак. Імпорт збільшити - логічно, не дозволяє пропускна здатність ЛЕП + ніхто не виробляє таку кількість зайвої енергії. Населення ще в туалет ходить, пісяє. миється, водопостачання/водовідведення. Паки купувати - так це не так швидко, треба проект, час на монтаж, доставку тощо. Потім у них обмежений термін експлуатації, через якийсь час це все замінювати, утилізувати
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27.08.2024 12:26 Відповісти
Электрооборудование можно закопать под землю и забетонировать и хрен какой дрон ее достанет, разве что с ядерной бомбой.
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27.08.2024 14:39 Відповісти
Це дуже дорого і дуже довго. Швидше війна закінчиться. Все обладнання під землю не сховаєш. Заривати під землю підстанції напругою 750 кВ? Це ніхто в світі ніколи не робив. Трансформатори підстанцій класу нрапруги 330 або 110 кВ можуть нагріватися до 90 градусів по Цельсію, треба відводити тепло, відкачувати грунтові води тощо. За кілька місяців це ніхто не зробить. Закопати можна небіжчика на цвинатарі, а подібні роботи роблять за проектом. Можна і далі псувати собі нерви і рефлєксіровать з цього приводу, але реальність трохи інша. Придбайте собі зарядну станцію потрібної ємності/потужності принаймні на цю осінь/зиму. А там побачимо
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27.08.2024 15:06 Відповісти
А ремонтувати весь час дешево й швидко?
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27.08.2024 18:52 Відповісти
Дешевше і простіше. Ремонтують по вині ворога
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28.08.2024 20:06 Відповісти
Столько отговорок. Все это решаемо и быстро решаемо. В Австралии Тесла построила за пару месяцев огромную батарею на 129 МВт-ч. Не должен каждый человек покупать себе зарядную станцию, он много лет платит за электричество по завышенным тарифам. Государство должно обеспечить бесперебойной электроэнергией. А не продавать его за границу.
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27.08.2024 20:49 Відповісти
Ви гуманітарій? В Австралії немає перебоїв з електрикою і не знищена генерація і ракети не літають. Якесь обладнання може і змонтували за два місяці, але розробка проекту займає багато часу. Під ударом і розподільчи підстанції, ви пропонуєте всю енергетику під землю зарити? Батареї не встигатимуть заряджатися, коли 80-90% часу немає електрики. Ці батареї так само можна знищити. У вас немає ніяких доказів, що електроенергію вимикають штучно. Сподівюся за таку дезу в майбутньому будуть притягати до відповідальності
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28.08.2024 20:05 Відповісти
Что ты несешь??? В Австралии были огромные проблемы с энергоснабжением, поэтом и построили огромную батарею. Два месяца это очевидно с разработкой проекта. Эти батареи очень быстро заряжаются. Все можно разместить под землей.
Ты полный профан, пишешь много, но ничего не понижаешь. Иди за русским кораблем, вместе со своим хозяином убийцей Ахметовым.
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28.08.2024 20:22 Відповісти
Таки гуманітарій - я вгадав. Автралії не виносять енергетику постійними обстрілами. Там інші проблеми. Те, про що ви пишите - по суті великий UPS, який дає змогу запустити резервні генератори:

Батареї Tesla Powerpack використовуються в Австралії в якості резервних джерел електроенергії, коли генератори з якихось причин перестають працювати або не справляються з попитом. За австралійськими стандартами, у разі відключення електрики енергетичні компанії повинні подати її назад в мережу в проміжку від 6 секунд до 5 хвилин.

Цієї батареї вистачає на 10 хвилин роботи. Ви вже хоч почитайте, погугліть. Просто витратьте 30 хвилин свого життя і всі питання відпадуть

Бо для України ці 129 Мегават - то крапля в морі. Закопати все під землю? На яку глибину? Вирви від ракет ви бачили - декілька метрів. Опускати на скільки під землю? На 10-15 метрів? Ви уявляєте об'єм і вартість таких робіт? Тут тонель метро не можуть вже майже рік доробити, а ви пропонуєте всі енергооб'єкти "зарити під землю" швиденько і до зими
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28.08.2024 22:35 Відповісти
Я инженер. А ты идиот, который ничего не понимает.
>Бо для України ці 129 Мегават - то крапля в морі.
Не Мегават, а МВт-ч, каждый твой высер говорит о полном незнании и непонимании. Там уже 200 МВт-ч и строят еще 600 МВт-ч. Учитывая, что дефицит энергии составляет до 1-2 ГВт в пиках, несколько таких батарей позволят полностью выровнять нагрузку и решить проблему с недостатком энергии. А если разбить их на множество мелких станций, то уничтожить их все будет практически невозможно и дорого. И значительно дешевле, чем строительство новой АЭС, которые реально строить годы. Но ее собираются строить, точное разворовывать деньги.
В Австралии проблемы аналогичные украинским. Да, там не бомбят, но там часто бывают ураганы, грозы, экстремально высокая температура, в результате чего электрооборудование выходит из строя. Вырыть яму и закопать под землю - это очень дешево, по сравнению с миллиардами, которые воруют в энергетике.
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28.08.2024 23:17 Відповісти
Я і мав на увазі ємність, це і так зрозуміло. 1-2 ГВт в піках, а без електрики сидить дві третини споживачів. Зарити під землю це не дешево. Розподільчу систему нікуди не подінеш
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28.08.2024 23:30 Відповісти
Так уявіть без них і спробуйте сама щось зробити для своєї енергоавтономності , а не сподівайтеся на теплу зиму і доброго "сцаря" .
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26.08.2024 22:50 Відповісти
Що можливо, те вже зроблено. А сцарь, якщо не здатен свій народ забезпечити нормальним життям, має підти на путіна, з усією своєю смердючою, брехливою, мародерною шоблою.
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26.08.2024 22:54 Відповісти
Так він би пішов якби був "сцарем" , на жаль він "шут" у "сцаря "((
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26.08.2024 23:01 Відповісти
Тоді тільки "винос тєла" і Дєрьмака до купи, поки ця шобла не знищила всю країну.
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26.08.2024 23:04 Відповісти
зходи до найближчої підстанції, подивись, перш ніж таке писати
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26.08.2024 22:57 Відповісти
А как же экспорт электроэнергии?
С такой помпой объявили и на тебе...
Или экспорт - это другое?
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26.08.2024 22:38 Відповісти
Про те оприлюднення єдине що можна сказати : "дурень думкою багатіє " . Сьогоднішній обстріл цілком міг бути наслідком саме тієї "об'яви " , хоча могло бути і протилежне - кацапи дочекалися запуску реакторів для того щоб змусити нас їх аварійно зупиняти через втрату передаючих потужностей , це те на що ЗСУ зараз необхідно свої зусилля спрямовувати - любими можливими засобами виводити з ладу підстанції у кацапів , без них самим електростанціям п№сд@.
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26.08.2024 22:59 Відповісти
"Сьогоднішній обстріл цілком міг бути наслідком саме тієї "об'яви "
Настільки складну комбіновану атаку з такою кількістю повітряних засобів ураження не планують та реалізують через день після "об'яви". Тож-так, "дурень думкою багатіє ".
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26.08.2024 23:51 Відповісти
Ахметов-це ворог України !
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26.08.2024 22:43 Відповісти
при чому тут ахмєтов ти проспись протверезись чи взагалі %6;";бись!!
Якщо Молдова скаржиться що в неї нема електрики, то якого хріна вона має подаватись в твою хижу, коли молдова нам снаряди постачає???
а що на хмарофоні не можуть визнати, що добряче прилетіло, бо ***** рейтинги то святе, але тобі ахмєтов єлектріки не виділив
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26.08.2024 23:01 Відповісти
При том, что Ахметов владеет и контролирует большой частью энергетики Украины. И это он, мразь, продает за границу электроэнергию, отключая население.
Энергетический холдинг ДТЭК остался единственным экспортером украинской электроэнергии в Европу.
https://rus.lb.ua/economics/2013/12/10/245958_ahmetov_kupil_dostup_eksportu.html

И ворует электричество у Энергоатома, 1 копейка за МВт·ч - это "бизнес" такой
https://zn.ua/energetics/kak-akhmetov-tolko-za-mart-zarabotal-na-enerhoatome-milliard-hriven.htm

А вся страна из-за этой рыжей мрази путинской должна сидеть без света!
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27.08.2024 14:37 Відповісти
а що, україномовні версії не сила читати?..
там одне з твоїх посилань "странітса улєтєла", ти гірше за Ахмєтова, тому не скигли...
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27.08.2024 15:05 Відповісти
Я дуже добре володію українською. А ті, хто піднімає питання мови, - це агенти російських фашистів, які намагаються розділити країну за мовною ознакою. А тим більше, захисники Ахметова. Багато таких було: Янукович, Медведчук, Рабінович, Бойко, Добкін, Королевська, Тягнибок.
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27.08.2024 18:40 Відповісти
Так звісно, саме агенти кремля, ще б сказав, що упороті порохоботи, то я б і не сперечався
Я не захисник ахмєтова, і всі тобою перелічені володіють українською, але надають перевагу росіянській як і ти!
То справжній "агентику" не парься!
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27.08.2024 20:32 Відповісти
>володіють українською, але надають перевагу росіянській як і ти!
Тягнибок особливо
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27.08.2024 20:53 Відповісти
а ти зараз кого захищаєш???
перелогінся вже у Влад Крук, бо створюєш видимість якоїсь групи з підтримкою невідомо чого.. а!!! хіба групи "ахмєтка чорт, украл єлектрічество с моєй розєткі"..
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27.08.2024 20:58 Відповісти
Я себя защищаю. И весь украинский народ, которому нах не нужны такие мрази, как Ахметов.
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27.08.2024 22:39 Відповісти
енергетика влаштована трохи складніше ніж батарейки в рядочок
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26.08.2024 22:59 Відповісти
майже тридцять ракет не збито, ваш сарказм до пердели.
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26.08.2024 23:26 Відповісти
ну от як у кацапів "все під особистим" контролем знаємо кого, не щоб відверто сказати ***** малята, якось протримайтесь, ні усе "потужно" як завжди... гімнюки зелені...
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26.08.2024 22:57 Відповісти
Хто там обіцяв справедливий розподіл енергії?
Тобто без врахування критичної інфраструктури.
Начебто це було УкрЕнерго, котре в той-же час замовило тендер на заміну кондиціонерів для офісу.

Як із справедливим розподілом?
Начебто зробити не тяжко, проста математика - ліміти для побутових споживачів збільшуються, в межах критичної інфраструктури

Чи кондиціонери потрібніші?
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26.08.2024 23:49 Відповісти
Укренерго вже цілий день вдає мертвого опоссума, жодної інформації, навіть графіки не повідомило - це зробило ДТЕК. Справді здохло, чи що?
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27.08.2024 00:50 Відповісти
Шоубизнес опять погнал электрику на экспорт,они с ботоксом действуют в связке.
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27.08.2024 08:37 Відповісти
Чому ці піздаболи пишуть що відключатимуть лише декілька областей? Важко написати правду? Що в Чернігівській області теж графіків по 15 годин без світла, вже 2й день.
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27.08.2024 09:26 Відповісти
Злість така на цих гандонів в Укренерго що хочеться шоб якись "іскандер" вмастив по міністерству енергетики в той час коли там перебував ота курва Галущенко і вся ота його звіздобратія.
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27.08.2024 09:49 Відповісти

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