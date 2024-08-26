Відключення у вівторок заплановані протягом всієї доби, без світла буде до двох третин споживачів, – ДТЕК

У вівторок, 27 серпня, у місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях прогнозується повернення графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

Наразі у цих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі тривають екстрені відключення, повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, у вівторок, згідно з розпорядженням "Укренерго", відключатимуться:

з 00:00 до 06:00 – три групи споживачів з шести;

з 06:00 до 11:00 – чотири групи;

з 11:00 до 15:00 – три групи;

з 15:00 до 21:00 – чотири групи;

з 21:00 до 24:00 – три групи.

"Відключення відбуватимуться в темно-сірій і світло-сірій зонах. Дуже просимо вас економити електроенергію, щоб зменшити кількість і тривалість відключень", – додали у ДТЕК.

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Нагадаємо, сьогодні Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.