"В енергосистемі знову проблеми": У КМДА повідомили про проблеми у роботі водоканалу і транспорту

Через проблеми з електропостачанням ускладнена подача води мешканцям правого берега Києва, затримується електротранспорт та не працює частина світлофорів.

Про це пресслужба Київської міської держадміністрації повідомила у Telegram.

"У загальнодержавній електромережі знову виникли проблеми. Як частина загальної системи столиця теж відчуває це на собі", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, через проблеми з електропостачанням, система водопостачання правого берега працюватиме на пониженому тиску.

"Також через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. Тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами. Крім того, можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення", – повідомили у КМДА.

Там додали, що наразі енергетики та комунальні служби роблять все щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням.

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Як повідомлялося, сьогодні Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.