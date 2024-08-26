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Новини
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"В енергосистемі знову проблеми": У КМДА повідомили про проблеми у роботі водоканалу і транспорту

кмда

Через проблеми з електропостачанням ускладнена подача води мешканцям правого берега Києва, затримується електротранспорт та не працює частина світлофорів.

Про це пресслужба Київської міської держадміністрації повідомила у Telegram.

"У загальнодержавній електромережі знову виникли проблеми. Як частина загальної системи столиця теж відчуває це на собі", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, через проблеми з електропостачанням, система водопостачання правого берега працюватиме на пониженому тиску.

"Також через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. Тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами. Крім того, можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення", – повідомили у КМДА.

Там додали, що наразі енергетики та комунальні служби роблять все щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням.

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Як повідомлялося, сьогодні Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Автор: 

КМДА (863) Київ (4678) електроенергія (4235) водопостачання (204)


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Топ коментарі
+5
Нагадаємо Україна планує https://biz.censor.net/news/3506272/******************************************** електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня. Джерело:
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26.08.2024 19:34
+4
Про рубільник - я казала))) в контексті - коли вирубять хвилин на 10 потім знову включать..через пару годин - хвилин на 40 виключать й знову включать. Поза графіком й без попередження. Ще ліхтарі, коли все темно - жарять на повну під час комендантської години. Доречі, світла немає, а трамваї бігають..табунами..
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26.08.2024 19:38
+4
Так планували відновити експорт, щоб заробити гроші. В чому справа? Електрику консервувати немає можливості, це не огірки
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26.08.2024 19:40
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на тралики вообще пох
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26.08.2024 19:28 Відповісти
У багатих свої примхи)
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26.08.2024 19:36 Відповісти
Нагадаємо Україна планує https://biz.censor.net/news/3506272/******************************************** електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня. Джерело:
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26.08.2024 19:34 Відповісти
Планувала! Після обстрілу, вже ні.
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26.08.2024 19:37 Відповісти
Так планували відновити експорт, щоб заробити гроші. В чому справа? Електрику консервувати немає можливості, це не огірки
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26.08.2024 19:40 Відповісти
Я думаю я не гірше вас розбираюся в електриці
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28.08.2024 09:29 Відповісти
Про рубільник - я казала))) в контексті - коли вирубять хвилин на 10 потім знову включать..через пару годин - хвилин на 40 виключать й знову включать. Поза графіком й без попередження. Ще ліхтарі, коли все темно - жарять на повну під час комендантської години. Доречі, світла немає, а трамваї бігають..табунами..
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26.08.2024 19:38 Відповісти
Так немає ніякого "рубільника". Є лінійни та масляні вимикачі, які взагалі не розраховані на постійну комутацію - іде шалений знос обладнання при постійній комутації. Який графік? Війна на вулиці
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26.08.2024 19:45 Відповісти
Може у Вас так. У нас навіть конкретно ходять й будинки вручну вимикають.

Війна, так. Але купа електротранспорту та ліхтарі, що на повну працюють під час комендантської години то норма?
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26.08.2024 19:58 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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26.08.2024 19:51 Відповісти
То у Вас він винуватий.
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26.08.2024 19:56 Відповісти
влад крук внизу вас чекає
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27.08.2024 01:04 Відповісти
Проблеми української енергетики вирішаться тільки після повного дзеркального знищення цивільної інфраструктури маськви, пітера та кацапських міст, де розташовані військові летовища та будь які пускові установки ракет. Т
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26.08.2024 19:59 Відповісти
У Вінниці водоканал, у Києві водоканал... Ще де?
Невже за майже 3 роки війни ще не дійшло поставити генератори? Гроші вкрали, Генератори вкрали. От і результат.
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26.08.2024 20:01 Відповісти
Пройшло 20 ракет та 10 дронів(А скільки потрібно було б ракет та дронів,щоб посадити енергосистему,якби вона була в десяток більш розкидана?І яка ефективність ракетного удару була б тоді?(Вже не секрет,що в Бурштині розхєрачили ТЕЦ.І що далі?нема станції йде зима.Для опалення вирішили відновити та збудувати більше десятка котелень на різних видах опалення.Скільки москалям треба ракет тепер ,щоб Бурштин замерз зимою?
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26.08.2024 20:17 Відповісти
А навіщо тоді випускати мідьйони доларів через ППО, якщо кожен раз після обстрілів нема електрики?
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26.08.2024 20:33 Відповісти
то не сбивати?
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27.08.2024 01:03 Відповісти
Головне щоб експорт електроенергії в Європу працював як швейцарський годинник а бидло в Україні все стерпить. Зелена пліснява пожирає державу з середини.
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26.08.2024 21:08 Відповісти
Угорщина,Румунія,Польша,Молдова,Словакія стабільно отимують електроенергію бо платят евро і Ахметов має хороший гешефт.
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26.08.2024 21:11 Відповісти
ну бахнули ГЭС, так все ГЭС в Украине дают 3% энергии, опять клацают
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26.08.2024 21:32 Відповісти

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