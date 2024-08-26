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Новини
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Наслідки атаки на енергосистему стануть зрозумілі до кінця дня, підготовку до зими доведеться корегувати, – радник прем’єра

Росія обстріляла Київську ГЕС

Прогнозувати вплив масованої атаки росіян на енергосистему в понеділок на стабільність енергопостачання впродовж наступних двох місяців наразі складно, але вже очевидно, що плани з підготовки до зими доведеться коригувати.

Про це радник прем'єр-міністра і член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив на пресбрифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", – сказав Бойко.

Він нагадав, що до цих ударів суттєвих обмежень в енергосистемі не планувалося до кінця жовтня.

"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак "мінус", і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими", – пояснив Бойко.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

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опалення (561) електроенергія (4235) опалювальний сезон (1150) відключення світла (599)


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мій 10-річний сусід сьогодні теж саме сказав, хоча й іншими словами. і ми йому за це не платимо мільйони ЗП
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26.08.2024 15:40 Відповісти
на Київській ГЕС вдарили по машинному залу.
репер - мачта над дамбою

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26.08.2024 15:56 Відповісти
Установлена потужність Київської ГЕС 408,5 megawatt, себто половина атомного блока

бо хтось дуже розмахував ***...ницею і закривав Петріотами Печерські пагорби, а не електростанції
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26.08.2024 16:00 Відповісти

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