Наслідки атаки на енергосистему стануть зрозумілі до кінця дня, підготовку до зими доведеться корегувати, – радник прем’єра

Прогнозувати вплив масованої атаки росіян на енергосистему в понеділок на стабільність енергопостачання впродовж наступних двох місяців наразі складно, але вже очевидно, що плани з підготовки до зими доведеться коригувати.

Про це радник прем'єр-міністра і член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив на пресбрифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", – сказав Бойко.

Він нагадав, що до цих ударів суттєвих обмежень в енергосистемі не планувалося до кінця жовтня.

"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак "мінус", і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими", – пояснив Бойко.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.