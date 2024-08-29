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Новини
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Комітет Гетманцева рекомендував спростити приватизацію державних банків

банк

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт №11474 "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За його словами, цей законопроєкт передбачає такі зміни:

  • розширює коло потенційних інвесторів, яким можна продавати акції банків, що належать державі;
  • дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено чинним законодавством);
  • підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
  • включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
  • оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
  • враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
  • приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
  • запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

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Як повідомлялося, станом на початок року державні банки, включно з "Приватбанком" та "Сенс Банком", володіють 53,6% чистих активів банківського сектору та збергіають 64,5% коштів населення, свідчать дані НБУ.

Нагадаємо, після банківської кризи 2014-2016 років, націоналізації "Приватбанку" та докапіталізації держбанків при одночасному виведенні з ринку багатьох приватних банків частка держбанків на ринку сильно зросла, проте в наступні роки почала знижуватися. Зокрема, у 2020-2021 роках вона скоротилася з 60,4% до 49,8%, у тому числі "Приватбанку" – з 27,9% до 24,7%. Джерело: https://censor.net/n3361070

Автор: 

банки (6954) ВР (2865) законопроєкт (1668) приватизація (1347) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+4
Чув, шо бєня валєрич не проти - прівЄтбанк купити!!🤣🤣
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29.08.2024 18:09
+4
По другому колу треба обібрати людей. Бо те що вивели за кордон ще не повернули. Те що сплачено з наших коштів для утримання банків від банкрутства- ще не повернули.
Можна буде знову збирати гроші з населення для виводу в офшори на спокійну старість.
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29.08.2024 18:36
+3
Віджали, розікрали, споганили, тепер продають.
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29.08.2024 18:26
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Уже лет 7 как сбежал от привата,так они по сей день шлют мне смски с какими то угрозами,ушлепки на держслужбе.
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29.08.2024 18:01 Відповісти
Армія і ТЦК тобі СМСки теж шлють?
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29.08.2024 18:27 Відповісти
Твои нелепые вопросы делают тебя здесь посмешищем.
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30.08.2024 13:35 Відповісти
Чув, шо бєня валєрич не проти - прівЄтбанк купити!!🤣🤣
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29.08.2024 18:09 Відповісти
Віджали, розікрали, споганили, тепер продають.
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29.08.2024 18:26 Відповісти
Паспорт уже викинув? Ухилянт від очевидності.
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30.08.2024 10:30 Відповісти
Тобто паспорт ти викинув і питати марно. Що значить "теж", якщо ти шкура продажна, не міряй усіх.
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30.08.2024 12:33 Відповісти
Трусливый койот,пытать будешь свою жену,про то,где она шляется ночами,отдай ее гетьме,он ее тоже выставит на продажу.
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30.08.2024 13:28 Відповісти
Розікрали, розвалили - а тепер пропонують приватизувати..щось зовсім погано..зелень лижі салом змазала й на низькому старті??
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29.08.2024 18:32 Відповісти
По другому колу треба обібрати людей. Бо те що вивели за кордон ще не повернули. Те що сплачено з наших коштів для утримання банків від банкрутства- ще не повернули.
Можна буде знову збирати гроші з населення для виводу в офшори на спокійну старість.
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29.08.2024 18:36 Відповісти
******** Робін Гуд віднімає гроші у бідних та віддає їх багатим.
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29.08.2024 18:37 Відповісти
За результатами першого півріччя чистий прибуток ПриватБанку досяг 30,6 млрд грн, що на 3% більше, ніж у аналогічний період 2023 року.

Про це https://t.me/PrivatBank_insider/2617 повідомляє пресслужба банку.

Як йдеться в повідомленні, за перші 6 місяців 2024 року загальний обсяг кредитного портфелю нетто перевищив 102 млрд грн, що є рекордом в історії банку.

Загалом кредитні портфелі ПриватБанку для бізнесу та населення у порівнянні з підсумками 6 місяців 2023 збільшились на 26,2 млрд грн (34%).

Згідно з повідомленням, з початку 2024 кошти клієнтів на гривневих рахунках у ПриватБанку зросли більше ніж на 30 млрд грн (8%).

У порівнянні з першим півріччям минулого року кошти клієнтів на гривневих рахунках зросли майже на 70 млрд грн (20%).

"Фінансовий результат банку до оподаткування становить 40,7 млрд грн, що на 11 % більше, ніж у першому півріччі 2023-го", - додали в банку.
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29.08.2024 19:03 Відповісти
Браво!
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29.08.2024 19:20 Відповісти
Барига повертав у власність мудрому наріду,
Нарідний презЕдент повертає мародерам.
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29.08.2024 19:21 Відповісти
"Комітет Гетманцева" схоже готовий приватизувати всю економіку і держбюджет України настільки, наскільки йому скаже ОПа, тобто "потужний менеджмент" .
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29.08.2024 19:27 Відповісти
гетьманцев: "забірай всьо, у мєня єщьо єсть!"
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29.08.2024 20:16 Відповісти
Намародерені мільярди треба ж кудись вкладати. Будуть купувати банки.
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29.08.2024 20:39 Відповісти
.... радник сівковича- зрадника, гетьманцев, один із патужних популістів .
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29.08.2024 22:17 Відповісти

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