Комітет Гетманцева рекомендував спростити приватизацію державних банків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт №11474 "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За його словами, цей законопроєкт передбачає такі зміни:

розширює коло потенційних інвесторів, яким можна продавати акції банків, що належать державі;

дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено чинним законодавством);

підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

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Як повідомлялося, станом на початок року державні банки, включно з "Приватбанком" та "Сенс Банком", володіють 53,6% чистих активів банківського сектору та збергіають 64,5% коштів населення, свідчать дані НБУ.

Нагадаємо, після банківської кризи 2014-2016 років, націоналізації "Приватбанку" та докапіталізації держбанків при одночасному виведенні з ринку багатьох приватних банків частка держбанків на ринку сильно зросла, проте в наступні роки почала знижуватися. Зокрема, у 2020-2021 роках вона скоротилася з 60,4% до 49,8%, у тому числі "Приватбанку" – з 27,9% до 24,7%. Джерело: https://censor.net/n3361070