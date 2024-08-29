Комітет Гетманцева рекомендував спростити приватизацію державних банків
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт №11474 "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".
Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
За його словами, цей законопроєкт передбачає такі зміни:
- розширює коло потенційних інвесторів, яким можна продавати акції банків, що належать державі;
- дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено чинним законодавством);
- підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
- включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
- оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
- враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
- приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
- запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
Як повідомлялося, станом на початок року державні банки, включно з "Приватбанком" та "Сенс Банком", володіють 53,6% чистих активів банківського сектору та збергіають 64,5% коштів населення, свідчать дані НБУ.
Нагадаємо, після банківської кризи 2014-2016 років, націоналізації "Приватбанку" та докапіталізації держбанків при одночасному виведенні з ринку багатьох приватних банків частка держбанків на ринку сильно зросла, проте в наступні роки почала знижуватися. Зокрема, у 2020-2021 роках вона скоротилася з 60,4% до 49,8%, у тому числі "Приватбанку" – з 27,9% до 24,7%. Джерело: https://censor.net/n3361070
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Про це https://t.me/PrivatBank_insider/2617 повідомляє пресслужба банку.
Як йдеться в повідомленні, за перші 6 місяців 2024 року загальний обсяг кредитного портфелю нетто перевищив 102 млрд грн, що є рекордом в історії банку.
Загалом кредитні портфелі ПриватБанку для бізнесу та населення у порівнянні з підсумками 6 місяців 2023 збільшились на 26,2 млрд грн (34%).
Згідно з повідомленням, з початку 2024 кошти клієнтів на гривневих рахунках у ПриватБанку зросли більше ніж на 30 млрд грн (8%).
У порівнянні з першим півріччям минулого року кошти клієнтів на гривневих рахунках зросли майже на 70 млрд грн (20%).
"Фінансовий результат банку до оподаткування становить 40,7 млрд грн, що на 11 % більше, ніж у першому півріччі 2023-го", - додали в банку.
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