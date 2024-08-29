Кабмін готує "економічне бронювання", воно може запрацювати вже у жовтні, – Железняк
Міністерство економіки готує механізм так званого "економічного бронювання", його планують запустити у жовтні-листопаді.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Зараз Мінекономіки на Комітеті підтвердило що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат. Наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточне рішення чекають позицію вищого політичного керівництва", – написав Железняк.
Він додав, що в уряді сподіваються запустити "економічне бронювання" у жовтні-листопаді, а додаткові надходження держбюджету від цього механізму оцінюють у 40 млрд грн на рік.
Железняк уточнив, що для запуску економічного бронювання уряд просить внести точкові зміни до податкового законодавства, які дозволять отримувати щомісячну звітність про спачені податки із зарплат.
Напередодні українська редакція Forbes із посиланням на джерела повідомляла, що Кабінет Міністрів готує нову постанову про економічне бронювання.
Перед цим прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".
"Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.
Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати
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Працював в торгівлі, то супервайзери і територіальний менеджер отримував % від всіх продажів торгових представників. І коли звільнилося декілька торгових, то супер на пару з територіалом бігали і шукали заміну, бо вони втратили відчутний % до своєї з.п. В нормальному бізнесі це такий собі сценарій, навіть для IT, де зараз знайти з.п. на 500 у.о. велике везіння.
Також є управління комунальним господарством, де є електрики, сантехніки, прибиральники, будівельники і т.д., де у директора з.п. 100 000грн+, а у простих робітників мінімалка. То не буде простих, то директор візьме лопату і кусачки і піде за всіх працювати? Смішно. Бо вже нема багато те сантехніків чи електриків, і людям так і кажуть при зверненні, що нема людини, шукайте за свої гроші, зате у директора броня ))). Це вже є.
Ніколи цей світ не був і не буде хоч трохи чесним.
Оця вся броня платна потягне тотальне підвищення ціни послуг різних організацій по електриці, сантехніці, будівництву і т.д. бо співробітникам треба буде платити броню. І встановити унітаз чи прикрутити кран чи встановити розетку буде здорожчання в рази.
Ну або шукати знайомого ухилянта, який це зробить трохи дешевше і за паперові гроші.
Вже багато підприємств закриті, або працюють частково, чиновники готові піднімати податки, але це також врятує тимчасово, бо більше грошей витягнуть, менше грошей лишиться у людей, менше оберти грошей, менше грошей у бізнесу, менше зберуть податків.
А от у війну податок на розкіш не вводять, цирк? цирк.
Закон як дишло, пишуть як зручно, тільки для своїх лишають лазівки стабільно.