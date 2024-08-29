АРМА знайшла 100 мільйонів на рахунках компанії, яка співпрацювала з російськими спецслужбами
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало нерухомість та понад 100 мільйонів гривенть на рахунках компанії та її директора, які співпрацювали з російськими спецслужбами.
Про це голова АРМА Олена Дума повідомила у Telegram, не уточнивши, про яку саме компанію йдеться.
"На запит СБУ ми розшукали активи, що належали російській компанії та її директору, які діяли в одному з регіонів України", – написала вона.
За даними слідства, російська компанія, використовуючи юридичну особу, зареєстровану в Україні, здійснювала розвідувально-підривну діяльність, співпрацюючи зі спецслужбами ворога.
За словами керівника Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА Віталія Чубаєвського, виявлено житлову та нежитлову нерухомість, а також банківські рахунки, які належали компанії та її директору. На цих рахунках було виявлено понад 100 млн гривень, ймовірно отриманих, у тому числі, в результаті співпраці з ворогом.
"АРМА вже передало отримані дані органу досудового розслідування для вжиття відповідних заходів, зокрема накладення арешту на виявлені активи", – додала Олена Дума.
Як повідомлялося, у серпні АРМА оголосила конкурси для відбору управителів заарештованими активами підозрюваного в державній зраді екснардепа Віктора Медведчука та пов'язаних із ним осіб.
Зокрема, йдеться про спортивну базу "Жовтень" у Обухівському районі Київської області, цегельний завод "Керамбуд" у Львові, виробника бетону "Бетонбуд" та будівельне підприємство "Капітал Плаза" у Львівській області, а також три квартири в Оболонському районі Києва та приватний будинок із видом на Оболонську набережну.
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https://ukrrudprom.com/news/VRossii_obnarugili_kompaniyuodnodnevku_s_pribilyu_bolshe_chem_uSberbanka_Ee_direktor_v_tyurme_za_kragu_kolbasi.html В России обнаружили компанию-однодневку с прибылью больше, чем у Сбербанка. Ее директор в тюрьме за кражу колбасы
В 2023 году в России появилась компания "Банкнота", которая отчиталась о прибыли, равной 8,5% годового бюджета страны, а потом исчезла. Как выяснил RTVI, она была записана на рецидивиста, который в тот момент отбывал очередной срок в колонии. ООО "Банкнота" было зарегистрировано в июне прошлого года в торговом центре Metromall на Дмитровском шоссе в Москве, где некоторое время работал офис компании. На ее сайте говорилось, что она занимается выдачей ипотеки и других займов россиянам с плохой кредитной историей. При этом "Банкнота" не имела соответствующей лицензии ЦБ. Несмотря на это, компания закрыла год с выручкой в 3,7 трлн и чистой прибылью в 3,4 трлн рублей, уступив только "Роснефти" и "Газпрому". С "Банкнотой" не смогли сравняться даже Сбербанк и "Лукойл". Журналистам не удалось выяснить, действительно ли она заработала такие деньги. Однако опрошенные ими эксперты отметили, что это невозможно, поскольку чистая прибыль "Банкноты" почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России. Кто был реальным бенефициаром компании, также неизвестно. Ее зарегистрировали на жителя Москвы Дмитрия Фролова 1975 года рождения, который был неоднократно судим за мелкие преступления, например, кражу колбасы и водки. Последний приговор ему вынесли в 2022 году, назначив два года колонии особого режима. Брат Фролова сообщил, что в момент регистрации "Банкноты" тот находился за решеткой. Тогда же на него оформили еще четыре компании, не имеющие реального офиса. Люди, действовавшие от имени "Банкноты", иногда указывали для связи имя Данилы Романова. Под этим именем скрывался 23-летний воспитанник детского дома, который задолжал микрофинансовым организациям. В марте 2022 года Романов стал учредителем аудиторской фирмы ООО АФ "Артур Андерсен Рус" с уставным капиталом 150 млн рублей. Впоследствии она была закрыта решением ФНС из-за недостоверных сведений. В марте 2023 года суд отправил Романова под домашний арест по делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК), однако через несколько месяцев он сбежал и скрылся от следствия. В декабре 2023 года "Банкнота" уведомила ФНС о наличии филиала в Беларуси. При этом эксперты считают, что через него компания могла выводить деньги за рубеж. Сейчас "Банкнота" уже не существует: ее офис закрыт, сайт, контактные телефоны и электронная почта не работают, а счета заблокированы налоговой службой из-за долга в 315 млн рублей.
Ввел президент Зеленский
Многие захотели быть в тренде
И у них получилось!
Не так ,конечно, как у президента
Все- таки он в этой теме почти 25 лет....
Штирлица обскакал....