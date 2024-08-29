АРМА знайшла 100 мільйонів на рахунках компанії, яка співпрацювала з російськими спецслужбами

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало нерухомість та понад 100 мільйонів гривенть на рахунках компанії та її директора, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

Про це голова АРМА Олена Дума повідомила у Telegram, не уточнивши, про яку саме компанію йдеться.

"На запит СБУ ми розшукали активи, що належали російській компанії та її директору, які діяли в одному з регіонів України", – написала вона.

За даними слідства, російська компанія, використовуючи юридичну особу, зареєстровану в Україні, здійснювала розвідувально-підривну діяльність, співпрацюючи зі спецслужбами ворога.

За словами керівника Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА Віталія Чубаєвського, виявлено житлову та нежитлову нерухомість, а також банківські рахунки, які належали компанії та її директору. На цих рахунках було виявлено понад 100 млн гривень, ймовірно отриманих, у тому числі, в результаті співпраці з ворогом.

"АРМА вже передало отримані дані органу досудового розслідування для вжиття відповідних заходів, зокрема накладення арешту на виявлені активи", – додала Олена Дума.

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Як повідомлялося, у серпні АРМА оголосила конкурси для відбору управителів заарештованими активами підозрюваного в державній зраді екснардепа Віктора Медведчука та пов'язаних із ним осіб.

Зокрема, йдеться про спортивну базу "Жовтень" у Обухівському районі Київської області, цегельний завод "Керамбуд" у Львові, виробника бетону "Бетонбуд" та будівельне підприємство "Капітал Плаза" у Львівській області, а також три квартири в Оболонському районі Києва та приватний будинок із видом на Оболонську набережну.