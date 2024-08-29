На Харківщині можуть встановити 150 МВт додаткової генерації найближчим часом

У Харківській області підготували технічні умови для приєднання до електромереж 21 об‘єкта розподіленої генерації – це газотурбінні та газопоршневі установки загальною потужністю 140-150 МВт.

Про це повідомляє пресслужба "Харківобленерго".За словами в.о. генерального директора компанії В’ячеслава Кравцова, серед заявників на приєднання об'єктів розподіленої генерації в основному комунальні підприємства Харкова: "Харківські теплові мережі" та "Харківводоканал". Вони планують встановити генераційні установки, які забезпечать під час можливих відключень світла безперебійне функціонування опалення та водопостачання.

Кравцов запевнив, що обленерго готове оперативно приєднати об'єкти розподіленої генерації по спрощеній процедурі, встановленій регулятором.

У "Харківобленерго" розраховують, що заявлені генераційні потужності будуть встановлені та підключені протягом найближчих місяців.

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Як повідомлялося, у липні Кабмін виділив 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова в межах гранту від Світового банку.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявляв, що пріоритетом у підготовці міста до наступного опалювального сезону має стати відхід від централізованого опалення, оскільки окупанти зруйнували практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру міста.

Зокрема, внаслідок атаки російських військ на енергосистему України втратила основні потужності і зупинила роботу Харківська ТЕЦ-5. Крім того, внаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині знищена Зміївська ТЕС, підтверджували у "Центренерго".