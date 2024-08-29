Відомий львівський бізнесмен купив виробника мінеральних вод "Лужанська" і "Поляна квасова"

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Води Поляни" львівського бізнесмена Олександра Свіщова придбати понад 50% у статутному капіталі МПП "Алекс", ТОВ "Аква Алекс" і ТОВ "Закарпаткурортмінводи".

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 29 серпня, звернула увагу Liga.net.

Усі три компанії, які купує Свіщов, зареєстровані у селі Поляна біля Мукачева на Закарпатті й займаються виробництвом мінеральної води під брендами "Лужанська", "Поляна Квасова-8", "Шаянська", "Поляна Купель-5", "Вершина" тощо.

Наразі кінцевими бенефіціарами цих компаній вказані Андрій Петьовка (син народного депутата, колишнього мера Мукачева Василя Петьовки) і закарпатський бізнесмен Василь Попп.

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Олександр Свіщов – львівський підприємець, бізнес-партнер Григорія Козловського і ексвласник Винниківської тютюнової фабрики. Його син Віталій був депутатом Львівської міськради VII-VIII скликань.

Родині Свіщових належить спортивно-розважальний комплекс Leoland на вул. Мельника у Львові, де раніше розташовувався палац спорту "Україна".

У листопаді минулого року Олександр Свіщов і засновник компанії Dragon Capital Томаш Фіала планували разом придбати виробника мінеральних вод у Трускавці Львівської області.

Як повідомлялося, у 2021 році Dragon Capital Томаша Фіали придбав 100% акцій групи компаній "Аква-Еко", яка здійснює видобуток, виробництво та реалізацію мінеральних природних вод під торговою маркою "Трускавецька" у IDS Borjomi International, яку на той час контролював російський мільярдер Михайло Фрідман та його партнери.