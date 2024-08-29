"Досить слабкий аналог YouTube": У Білорусі анонсували власний відехостинг
Влада Білорусі повідомила про запуск аналога відеохостингу YouTube.
Про це заявив заступник голови адміністрації президента країни Владімір Перцев, передає The Moscow Times.
"Відеохостинг videobel.by. Це наша перша OTT-платформа (Over The Top – послуга потокового мультимедіа, яка пропонується безпосередньо глядачам через інтернет, оминаючи платформи кабельного, ефірного та супутникового телебачення), на якій розміщуватимуться програми та різні рубрики. І навіть позаефірна активність творців відеоконтенту. Якщо бажаєте, це досить слабкий аналог, але такий перший крок до створення білоруського YouTube", – сказав Перцев.
За його словами, проєкт буде запущено 12 вересня.
До цього в Росії запустили чотири російські відеохостинги – RuTube, "ВК", Nuum та "Платформа", – але жоден із них не зміг скласти помітної конкуренції YouTube.
До 3 серпня YouTube перестав повноцінно працювати у більшості популярних у Росії браузерів на ноутбуках та персональних комп'ютерах. Незабаром користувачі почали відчувати труднощі та при спробі переглянути відео за допомогою мобільного додатка.
До уповільнення середньодобове охоплення YouTube у Росії становило 55,4 млн осіб. 21 серпня стало відомо, що трафік скоротився на 38%, порівняно з попереднім місяцем. На тлі збоїв у роботі платформи в Росії злетіли продажі Wi-Fi-роутерів із вбудованими VPN.
Тим часом Роскомнадзор запитав у операторів зв'язку дані про IP- та фізичні адреси серверів у Росії, через які здійснюється швидке завантаження відео на YouTube. Ця інформація дозволить повністю заблокувати відеохостинг у країні.
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